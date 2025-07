Zervos: Fed by mohl více riskovat s poklesem sazeb

David Zervos z Jefferies hovořil jako host na CNBC o tom, že v dubnu příštího roku budou ze sedmi členů vedení americké centrální banky nahrazeni čtyři. Podle stratéga si toho trhy začínají všímat s tím, že většina vedení Fedu „bude více tíhnout k Trumpovým plánům“. „Pravděpodobně půjde o lidi více nakloněné podpoře ekonomického růstu.“



Zervos se také domnívá, že noví lidé v čele americké centrální banky budou pravděpodobně sdílet názor, že cla se nestanou větší brzdou celého hospodářství. Budou hledět na Trumpovu politiku jako celek včetně snah o deregulaci. „A pravděpodobně budou mít jiné predikce, které mohou mít nádech devadesátých let… zázračného růstu produktivity a podobně.“ V této souvislosti stratég zavzpomínal na to, že Alan Greenspan v devadesátých letech „hodně riskoval, lidé mu říkali, že je blázen.“ Nakonec se ale ukázalo, že svou politikou nízkých sazeb nestřelil vedle.



Podle stratéga se ani nedá říci, že by nové vedení Fedu tíhlo více k hrdličkám než k jestřábům. Spíše je podle něj vhodné hovořit o tom, že toto vedení „bude ochotné více riskovat s nízkými sazbami“. Kdy trhy přestanou naslouchat Powellovi a zaměří se plně na to, kdo jej nahradí? Zervos na tuto otázku odpověděl, že když se Trumpovi někdo nelíbí a nemůže se jej zbavit, „snaží se jej učinit irelevantním.“ Přesně toto pak podle experta probíhá ve vztahu k Powellovi.



CNBC ukázala následující přehled těch, kteří jsou zmiňováni jako možní další šéfové americké centrální banky. Zervos k němu řekl, že „to jsou všechno výborná jména, výborní kandidáti.“

Rick Rieder z BlackRocku na CNBC uvedl, že Fed bude mít příležitost snížit sazby v červenci, ale podle něj tak neučiní. K vývoji na trzích a v ekonomice expert řekl, že hospodářský růst je slušný, inflace se nevyvíjí dobře. I proto by Fed mohl sazby posunout níže. Obavy z recese investor podle svých slov nemá. Poukázal i na to, že po roce 2019 došlo k velkému přesunu finančních prostředků směrem od vlády k soukromému sektoru. Výsledkem je vyšší vládní zadlužení, ale zároveň se snížila míra zadlužení v sektoru druhém. A celkově „jsou základy ekonomiky silné“.





Riederovi se podle jeho slov líbí kratší část výnosové křivky, tedy krátkodobé a střednědobé dluhopisy. U dlouhodobých vládních dluhopisů „si není jistý, zda je nyní nakupovat.“ K nim dodal, že se neustále spekuluje o tom, jaká hranice jejich výnosů by už byla problémem. Podle experta je ale americké hospodářství nyní málo citlivé na sazby a výnosy obligací. Mimo jiné proto, že velké technologické firmy jsou schopny financovat své investice z vnitřních zdrojů a banky mají dobře spárovaná aktiva a pasiva. K tomu došlo ke snížení míry zadlužení u spotřebitele.





Zdroj: CNBC