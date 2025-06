ČNB: Dluhy domácností u bank v květnu stouply na 2,446 bilionu korun

Dluhy českých domácností u bank v květnu meziměsíčně vzrostly o 16,5 miliardy korun na 2,446 bilionu korun a dluhy nefinančních firem se zvýšily o tři miliardy na 1,472 bilionu korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). V meziročním srovnání stoupl objem úvěrů u domácností o 152,6 miliardy korun a u firem se zvýšil o 76,5 miliardy korun.



Dluhy domácností u bank se trvale zvyšují od února 2016. Výjimkou byl duben 2022, kdy se meziměsíčně snížily, což ale bylo podle ČNB kvůli odebrání bankovní licence české pobočce ruské Sberbank.



Většinu dluhů domácností, více než tři čtvrtiny, dlouhodobě představují úvěry na bydlení. V květnu se jejich objem podle ČNB meziměsíčně zvýšil o 0,6 procenta na 1,88 miliardy Kč.



Objem dluhů firem kolísá. Loni se jejich zadlužení do dubna zvyšovalo, poté střídavě zhruba co dva měsíce klesalo a rostlo. Od začátku letošního roku zadlužení zatím roste. Nejvýznamnější podíl u dluhů firem mají dlouhodobé úvěry. Nicméně v květnu se podle ČNB meziměsíčně snížily o šest miliard na 781 miliard korun, představovaly tak 53 procent z objemu úvěrů nefinančních podniků.



Centrální banka zveřejňuje bankovní statistiku každý měsíc. V květnu byla sestavena ze zdrojových dat 43 aktivně působících bank a poboček zahraničních bank, bez ČNB.