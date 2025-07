Víkendář: Směrem k měkčí formě globalizace?

Již se nepohybujeme v přeglobalizovanám světě, kde je cílem ještě větší integrace. Pro Yahoo Finance to uvedl prezident Queens' College na Cambridge Mohamed El-Erian. Otázkou podle něj je, zda přijde úplná dezintegrace, nebo jestli nastoupí globalizace v nějaké měkčí formě. Odpověď ale nebudeme znát dříve než za pár let.

Spojené státy se snaží „předělat svůj domácí systém“, v praxi to nyní znamená, že se v jejich souvislosti objevují úvahy a jevy spojované spíše s rozvíjejícími se zeměmi. Ekonom poukázal například na oslabování dolaru v době, kdy rostou výnosy vládních dluhopisů. Ani zde není v tuto chvíli jasné, zda to vše směřuje k „nějakému lepšímu výsledku“, nebo zda Spojené státy skončí se stagflací, kdy vzrostou inflační tlaky, ale růst bude utlumený. Možností je podle experta i recese.

Trhy se ve svých názorech na další vývoj posouvají z extrému do extrému. El-Erian věří, že je to 50/50, konečný výsledek bude přitom záviset i na tom, jak na americké kroky a politiku zareagují jiné země. Americké společnosti jsou nyní silné, inovují a mají zdravé rozvahy. Trhy navíc spekulují, že ze strany americké vlády jsou cla stále hlavně vyjednávacím nástrojem a celkově berou současnou situaci s velkým odstupem. El-Erian hovořil o tom, že podle některých názorů americká vláda věci „eskaluje, aby je pak deeskalovala.“

Na otázku týkající se strategie firemního sektoru expert odpověděl, že ten čeká, jak se věci vyvinou. Politika americké vlády totiž může mít vliv na dlouhou řadu věcí včetně výrobních vertikál a spotřebních trhů a poptávky. „Na straně finančních trhů vidíme, že jsou v pohodě, na straně vedení firem se věci odsouvají do budoucna a čeká se. Je velký rozdíl, pokud by cla byla na 30 %, nebo na 10 %. Je velký rozdíl, zda se budou stále měnit, nebo jestli už zůstanou stabilní.“



Na Yahoo Finance zmínili, že na trzích se operuje s teorií TACO. Tedy s tím, že „Trump vždycky vyměkne“. Společnosti se ale na podobné zkratky spoléhat nemohou, nemohou na nich zakládat svá dlouhodobá investiční rozhodnutí a strategii. „Konečný cíl, do kterého dorazíme, není zatím znám.“ El-Erian by inklinoval ke zmíněné měkčí verzi globalizace, tlak na změnu globálních výrobních vertikál ale podle něj bude větší. Případ Mexika pak ukazuje, že americká pokud vláda „o něčem nehovoří dnes, neznamená to, že tomu tak bude i zítra. Mexiko si totiž podle ekonoma už myslelo, že v jeho případě byly obchodní tenze již vyřešeny, ale nyní se dozvídá, že i jej se mohou týkat 30% cla. „Nikdo není za vodou,“ dodal ekonom s tím, že se to týká rovněž Číny.



K EU ekonom uvedl, že zdejší trhy těžily z toho, jak moc byli investoři předtím nadvážení v amerických akciích. Evropa ale musí být schopna dlouhodobě přitahovat zahraniční kapitál a na to podle experta bude třeba hlubších strukturálních a politických změn.



Zdroj: Yahoo Finance