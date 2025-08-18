Zámořské trhy obchodovaly poklidně

Americké akcie se první obchodní den nového týdne obchodovaly převážně beze změny a po pozitivním minulém týdnu si na chvíli odpočinuly. Hlavní indexy Wall Street zaznamenaly minulý týden druhý pozitivní týden v řadě, přičemž blue-chip Dow Jones Industrial Average se připojil k benchmarku S&P 500 a technologicky zaměřenému Nasdaq Composite a dosáhl během týdne nového historického maxima. Ukrajinský prezident Zelenskij se má v pondělí setkat s Trumpem ve Washingtonu ve snaze dohodnout obrysy potenciální mírové dohody. Pravděpodobně bude pod tlakem, aby souhlasil s dohodou. Zprávy naznačují, že ta by mohla zahrnovat vzdání se částí svého východního regionu, včetně Doněcku a Luhansku, Rusku, zatímco Kreml se stáhne z jižních regionů Cherson a Záporoží. Zelenskyj, kterého budou doprovázet lídři z řady evropských zemí, uvedl, že podporuje „rychlé a spolehlivé“ ukončení více než tříletého konfliktu, ale řekl, že Rusko musí být ochotno ukončit válku, „kterou samo začalo“. Trump v neděli prohlásil, že Zelenskyj by mohl válku s Ruskem ukončit „téměř okamžitě“ tím, že by vyhověl požadavkům Moskvy. Ekonomové se tento týden soustředí na projev šéfa Fedu Jeromea Powella na pátečním sympoziu v Jackson Hole, který by měl poskytnout další signály ohledně úrokových sazeb. Powellův projev přichází uprostřed rostoucího přesvědčení, že Fed v září sníží úrokové sazby o 25 bazických bodů, zejména po slabých údajích z trhu práce a spotřebitelské inflaci za červenec. Investoři počítají s 83% pravděpodobností se snížením sazeb o 25 bazických bodů. Silná data o inflaci výrobců zveřejněná minulý týden do značné míry vyloučila možnost většího snížení.
Řada velkých maloobchodníků se tento týden chystá oznámit své výsledky za druhé čtvrtletí, čímž uzavře převážně pozitivní reportovací sezónu. Nejvíce sledovány budou společnosti Walmart a , dále se objeví i další velcí maloobchodníci, včetně , Lowe’s Companies a Companies. Výsledky těchto firem poskytnou vhled na stav amerického spotřebitele, a to uprostřed obav, že cla prezidenta Donalda Trumpa omezí soukromé výdaje. Data ukazují, že zhruba 90 % společností z indexu S&P 500 dosud oznámilo hospodářské výsledky, přičemž 81 % z nich vykázalo lepší výsledky než se očekávalo. Mezi další velké společnosti, které tento týden oznámí výsledky, patří , Alibaba, , Palo Alto Networks a Analog Devices.
Akcie společnosti (+1,4 %) narostly poté, co noviny The Times informovaly, že výrobce elektromobilů nabízí slevy až 40 % na leasingová vozidla ve Spojeném království. Společnost Novo Nordisk (+2,6%) posílila poté, co americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) urychleně schválil lék Wegovy na obezitu pro léčbu závažného onemocnění jater.