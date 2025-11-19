Hledat v komentářích

GEVORKYAN potvrzuje růstový výhled, MONETA naposledy s dividendou a trhy čekají na Nvidii

19.11.2025 8:47
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

GEVORKYAN oznámil tržby za prvních 9 měsíců ve výši 63,5 mil. EUR (+8,7 % meziročně) a EBITDA 23 mil. EUR, přičemž potvrdil celoroční i pětiletý růstový výhled. MONETA se dnes obchoduje naposledy s nárokem na dividendu 4 na akcii. Globální trhy zůstávají pod tlakem po nedávném výprodeji, investoři čekají na výsledky Nvidie jako klíčový test pro AI sektor. Meta vyhrála přelomový antimonopolní spor ohledně akvizic Instagramu a WhatsAppu, zatímco americká data naznačují obavy z trhu práce. V Evropě sílí geopolitické napětí kvůli agresi Ruska, Francie a Německo chtějí odložit regulaci AI a Itálie hledá investory pro záchranu jejího největšího výrobce oceli.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX -0,1 %.

GEVORKYAN vykázal tržby za letošní tři kvartály ve výši 63,5 mil. EUR (+8,7 % meziročně), EBITDA činila 23 mil. EUR. Potvrdil výhled tržeb za FY25 o 11–18 % i růst EBITDA o 15–23 %. Pětiletý výhled předpokládá průměrný roční růst tržeb o 10–16 % a růst EBITDA o 10–18 %.

MONETA se dnes obchoduje poslední den s nárokem na dividendu ve výši 4 Kč/akcii.

Akcie včera po globálním výprodeji mírně oslabily. John Waldron z Goldman Sachs uvedl, že trhy jsou připraveny na možné další poklesy, zatímco bývalý generální ředitel Barclays Bob Diamond během panelu na Bloomberg New Economy Forum řekl, že nedávný výprodej se „nemění v medvědí trh“. Davide Serra z Algebris varoval před „významnou korekcí“ u velkých akcií spojených s AI. Všechny oči se nyní upírají na výsledky Nvidie, které budou klíčovmý testem stability trhu.

Majitel Facebooku Meta v úterý vyhrál přelomový soudní spor, když federální soudce rozhodl, že akvizice Instagramu a WhatsAppu neporušují americké antimonopolní zákony. Velké vítězství nad administrativou Donalda Trumpa přichází v zajímavém období pro předsedu Mety Marka Zuckerberga, který více než rok usiluje o přízeň tohoto republikánského prezidenta. Jedním z podivných aspektů případu je, že Zuckerberg se zdánlivě snažil veřejně i finančně vyhovět 79letému Trumpovi. Prosadil také klíčové změny ve firmě a produktech, které Trump preferuje — například odstranění pravidel proti nenávistným projevům a zrušení opatření pro diverzitu a externí ověřování faktů. Federální vyšetřovatelé přitom dříve uvedli, že Facebook byl klíčovou platformou pro ruské snahy zasévat rozkol a ovlivňovat prezidentské volby ve prospěch Trumpa.

Americké firmy propouštěly v průměru 2 500 pracovních míst týdně během čtyř týdnů končících 1. listopadu, podle údajů zveřejněných v úterý společností ADP Research. Samostatná data zveřejněná administrativou Donalda Trumpa na webu ministerstva práce ukázala, že počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti dosáhly 232 000 v týdnu končícím 18. října — zhruba na úrovni zářijových hodnot. A průzkum Harris Poll pro Bloomberg News provedený 23.–25. října ukázal, že 55 % zaměstnaných Američanů se obává ztráty práce.

Agrese Moskvy vůči Evropské unii, včetně exploze, která se o víkendu odehrála v Polsku, by měla být považována za terorismus, uvedla nejvyšší diplomatka EU Kaja Kallasová. Varovala také, že hluboké ekonomické vazby EU s Čínou omezují její schopnost vyvíjet tlak na Peking kvůli válce Ruska na Ukrajině. Polsko mezitím vyslalo do vzduchu stíhačky při ruském útoku na západní Ukrajinu. Polský úřad pro řízení letového provozu krátce na to oznámil, že byla dočasně uzavřena letiště v Lublinu a v Řešově na jihovýchodě Polska, provoz na letištích byl obnoven po necelé hodině. Na téměř celé Ukrajině platí letecký poplach.

Německo a Francie chtějí odložit AI Akt EU, který by reguloval vysoce rizikové systémy umělé inteligence. Francouzský prezident Emmanuel Macron na summitu o digitální suverenitě v Berlíně řekl, že je nutné „využít tento čas k urychlení našeho inovačního programu“. Průmyslové skupiny a firmy lobovaly u Evropské komise, aby tato pravidla pozastavila, dokud nebudou přijaty standardy pro jejich aplikaci.

Italská vláda hledá investory, kteří by zachránili největšího výrobce oceli v zemi. Přežití Acciaierie d’Italia čelí stále menším vyhlídkám po letech ztrát a politických neúspěchů. Nové kolo nabídek je naplánováno na prosinec. Vláda jedná s italským výrobcem oceli Acciaieria Arvedi, aby zasáhl, uvedly zdroje.


 

