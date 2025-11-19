Může financování mohutných investic do AI přinést problémy?

Může financování investic do umělé inteligence vést k finančním problémům? O tomto tématu hovořil na CNBC Paul Meeks z Freedom Capital Markets. Podle něj se současná situace nepodobá internetové bublině. Tehdy se totiž zadlužovaly společnosti, které měly velmi slabé rozvahy. Nyní vznikají „finanční vztahy na bázi akciového financování“.
Podle experta je tak infrastruktura spojená s umělou inteligencí financována více vlastním jměním než dluhem. Investoři se tedy „nemusí starat o úrokové náklady“. K tomu Meeks dodal, že velkou část těchto investic provádí velké technologické společnosti, takzvaní hyperscaleři. A ti mají mimořádně silné rozvahy a vysoký tok hotovosti. Ačkoliv by si mohli půjčovat, zatím k tomu nepřikročili.
Meeks podle svých slov nyní preferuje firmy, které hodně investují a neklade u nich takovou váhu současné ziskovosti a schopnosti generovat volný tok hotovosti. Rozhodující je budování kapacit a schopnost zvyšovat tržby v několika následujících letech. Dlouhodobě budou hrát nejvýznamnější roli opět zisky, ale krátkodobě ne. Podle experta se také dá čekat, že investice velkých technologických firem budou příští rok ještě vyšší než letos. A v letošním roce už jsou hodně vysoké.
Otázkou je, co nastane v roce 2027? Meeks se domnívá, že může dojít ke stagnaci investic na úrovních z předchozího roku. Nepravděpodobný je jejich prudký pokles či kolaps. K diskusi o možných dopadech mohutných investic do AI a jejich financování pak na CNBC přispěl i analytik společnosti DA Davidson Gil Luria. Podle něj jsou příkladem „dobrého chování“ společnosti jako a . „Ty mají už teď zákazníky a pokud budují datová centra, jejich kapacita je prodána na roky dopředu.“
Příkladem špatného chování je podle tohoto experta a CoreWeave. totiž jedná nezodpovědně, „když si půjčuje na to, aby poskytl nové kapacity startupu.“ V pořádku podle experta není spolupráce Oraclu s OpenAI. A problematický je i praktický přístup OpenAI, která nyní dává najevo, že „bude utrácet, jak se jí zlíbí.“ K tomu analytik řekl, že „marže Oraclu v tomto byznysu jsou tak nízko, že si ani nejsme jistí, že by zde měl expandovat.“ Ve svém jádrovém byznysu mají přitom marže mnohem vyšší.
Luria se domnívá, že současný poměr ceny akcií k ziskům na akcii dosahující u Oraclu hodnoty 32 ukazuje, že akcie „není levná“. Firma je podle něj odměňována za to, že její cloudový byznys si vede dobře. Je ale nutné rozlišovat tradiční složku těchto aktivit, kdy poskytuje služby zákazníkům, jako je Zoom. Zde sice marže také nejsou tak vysoko, ale „stále je to v pořádku“. U pronájmu GPU, tedy výpočetního výkonu, se ale situace liší. „Pokud tam vůbec budou mít nějaké pozitivní marže, budou velmi nízké.“