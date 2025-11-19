Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Dolar v ohrožení? Jak je to s jeho rolí globální rezervní měny

Rozbřesk: Dolar v ohrožení? Jak je to s jeho rolí globální rezervní měny

19.11.2025 8:42
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Největším otloukánkem znovuzvolení amerického prezidenta Donalda Trumpa je napříč americkými aktivity bezpochyby dolar. Přestože se v posledních měsících jeho kurz vůči euru stabilizoval okolo úrovně 1,16, od začátku roku odepsal dolar zhruba 11 procent. A mezi investory se tak začalo spekulovat o jeho budoucnosti, respektive roli dolaru jakožto globální rezervní měny.

Globální rezervní měnou máme na mysli takovou, kterou ve velkém drží centrální banky. V lehké nadsázce plní podobnou roli jako cigarety ve vězení (minimálně ve filmech). Po dolaru je navíc poptávka, i když v Americe zrovna nic nenakupujeme. Příkladem budiž ropa, jejíž cena je denominovaná v dolarech – kdykoli si v Česku natankujeme pohonné hmoty, vždy tím zlehka zvyšujeme poptávku po dolaru, přestože platíme v korunách.

Rezervní měna dává Americe celou řadu privilegií. Tím hlavním je plná kontrola nad tiskem univerzálně akceptované měny. A Spojené státy díky tomu už více než padesát let žijí na své poměry – spotřebovávají více, než sami vyprodukují, což se odráží v trvalém schodku zahraničního obchodu. Tyto deficity se recyklují a často končí zpět na Wall street, ale o tom jindy... Zároveň jde ale i o závazek. Amerika musí světu poskytovat dolarovou likviditu, čímž může docházet k nadhodnocení dolaru a prohloubení obchodního deficitu.

Pojďme od teorie k praxi. Jak vypadají konkrétní čísla? Podíl dolaru na globálních měnových rezervách (bez zlata) klesl ze 70 % na přelomu milénia na aktuálních 56 %. Kdo jsou jeho vyzyvatelé? Euro dlouhodobě stagnuje okolo 20% podílu, avšak eurozóna je institucionálně nedovařený projekt – chybí společná fiskální politika i dluh jako alternativa bezrizikového aktiva k americkým vládním dluhopisům. A co Čína? Jüan má podíl pouhá 2 %, ale hlavně přísné kapitálové kontroly, což ho automaticky vylučuje z tohoto klání.

Shrnuto, podtrženo, dolar jednoduše nemá vyzyvatele a v dohledné době zůstane globální rezervní měnou. Donald Trump sice svými politikami může dolarové investory dále znejišťovat, jeho administrativa ale nebude chtít přijít o privilegia plynoucí z vlastnictví rezervní měny.

měny

TRHY

Koruna

Česká koruna se v průběhu včerejší seance posunula pod hranici 24,20 EUR/CZK a obchoduje se tak na nejsilnějších úrovních od září 2023. A to vše bez zjevného impulsu, neboť domácí kalendář je prázdný (s výjimkou druhořadých cen výrobců) a ani z hlavních trhů nepřišla významnější vzpruha. Klid na trzích tak koruně zjevně svědčí a z taktického pohledu vidíme v tomto týdnu prostor pro akumulaci dalších zisků pod 24,20 EUR/CZK.

Eurodolar

Pokračující korekce na akciových trzích stejně jako re-start publikování amerických dat nemělo prozatím na eurodolar zásadnější vliv. Měnový pár se drží i nadále těsně pod hranicí 1,16, přičemž rétorika Fedu je stále relativně jestřábí (včera viz guvernér Barkin).

Dnes budou ve hře dvě zajímavé makro-události. Jednak výsledek srpnové obchodní bilance USA a jednak zápis z posledního zasedání Fedu. V prvním případě jde o důležitý údaj při aktualizaci odhadu HDP (k tomu odpoledne vydáme našeho Stopaře) a ve druhém může zápis z jednání FOMC odhalit míru odhodlání Fedu v prosinci sazby nesnížit.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.11.2025
17:54Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
17:20Kde jsou vlastně „standardní“ valuace a jak jsou na tom relativně k nim ty současné?
16:53Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB
14:16Pozvánka na setkání s analytikem a makléřem Patrie ve středu 3. prosince v Praze
14:12Centrální banka nemusí být neomylná, ale musí být zodpovědná
12:30Perly týdne: Které akcie nejvíce těží z AI
11:21Dnes se může rozhodovat, jestli trhy vstoupí do korekce. Po veletoči na Wall Street padá i Evropa  
11:00Podnikatelská aktivita v eurozóně solidní, tempo brzdí průmysl
10:49Nové doporučení Patrie: Moneta atraktivní pro dividendy, prostor pro růst omezený  
10:35ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
10:03FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl
9:04Rozbřesk: Smíšená data z trhu práce komplikují Fedu prosincové rozhodnutí
8:48Výhled Nvidie trhy nepřesvědčil, Goldmani hlásí nárůst shortů a brexit stál Británii až 240 mld. liber  
7:14Slok: Prosincový pokles sazeb by pro Fed byl těžký
20.11.2025
22:01Wall Street pod tlakem: volatilita zasáhla technologie i kryptoměny  
17:37AI a „dobrá deflace“ druhé průmyslové revoluce
16:16Během posledních 15 let došlo k výrazné změně ve fungování Fedu a schopnosti monitorovat jeho politiku
16:02Trh s luxusním zbožím příští rok vzroste o tří až pět procent, očekává Bain
15:08Americký trh práce přinesl v září po několika slabých měsících slušné zlepšení  
14:34Abbott koupí za 21 miliard dolarů výrobce testů na rakovinu Exact Sciences

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět