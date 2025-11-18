Anthropic uzavřel dohodu s Nvidií a Microsoftem. Koupí kapacitu Azure za 30 miliard dolarů

a se zavázaly investovat do AI startupu Anthropic dohromady až 15 miliard dolarů. Výměnou za to Anthropic odkoupí výpočetní kapacitu v hodnotě 30 miliard dolarů od Azure, cloudové služby , informovaly v úterý společnosti.
V rámci dohody investuje do Anthropic pět miliard dolarů, zatímco do startupu investuje 10 miliard.
„Je to pro nás splněný sen. Práci Anthropicu obdivujeme už dlouho a tohle je poprvé, co s ním budeme úzce spolupracovat, abychom mj. urychlili Clauda (chatbot Anthropicu),“ řekl generální ředitel Nvidie Jensen Huang.
„Budeme si stále více navzájem blízkými zákazníky – budeme používat modely Anthropic, oni budou používat naši infrastrukturu a společně půjdeme na trh. Toto vše samozřejmě staví na partnerství, které máme s OpenAI, jež zůstává pro klíčovým partnerem,“ uvedl generální ředitel Satya Nadella.
Anthropic, který v roce 2021 založili bývalí zaměstnanci OpenAI, se etabloval jako spolehlivá a bezpečná firma, již mohou uživatelé důvěřovat. Přestože je společnost menší než OpenAI, tak její chatbot Claude a podkladová technologie si získaly oblibu u podnikových zákazníků v odvětvích, jako jsou finance a zdravotnictví, píše agentura Bloomberg.
Stejně jako konkurenční OpenAI nyní Anthropic zrychluje své úsilí o budování větší infrastruktury na podporu vývoje umělé inteligence a širšího přijetí této technologie. Anthropic plánuje utratit 50 miliard dolarů na vybudování vlastních datových center pro práci s umělou inteligencí v několika lokalitách v USA včetně Texasu a New Yorku.
Dohoda s Microsoftem a Nvidií není pro Anthropic jedinou svého druhu. Už v říjnu společnost oznámila dohodu s Googlem, který jí dodá až jeden milion svých specializovaných čipů pro umělou inteligenci, což je dohoda v hodnotě desítek miliard dolarů.