Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Anthropic uzavřel dohodu s Nvidií a Microsoftem. Koupí kapacitu Azure za 30 miliard dolarů

Anthropic uzavřel dohodu s Nvidií a Microsoftem. Koupí kapacitu Azure za 30 miliard dolarů

18.11.2025 16:57
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Microsoft a Nvidia se zavázaly investovat do AI startupu Anthropic dohromady až 15 miliard dolarů. Výměnou za to Anthropic odkoupí výpočetní kapacitu v hodnotě 30 miliard dolarů od Azure, cloudové služby Microsoftu, informovaly v úterý společnosti.

V rámci dohody investuje Microsoft do Anthropic pět miliard dolarů, zatímco Nvidia do startupu investuje 10 miliard.

„Je to pro nás splněný sen. Práci Anthropicu obdivujeme už dlouho a tohle je poprvé, co s ním budeme úzce spolupracovat, abychom mj. urychlili Clauda (chatbot Anthropicu),“ řekl generální ředitel Nvidie Jensen Huang.

„Budeme si stále více navzájem blízkými zákazníky – budeme používat modely Anthropic, oni budou používat naši infrastrukturu a společně půjdeme na trh. Toto vše samozřejmě staví na partnerství, které máme s OpenAI, jež zůstává pro Microsoft klíčovým partnerem,“ uvedl generální ředitel Microsoftu Satya Nadella.

Anthropic, který v roce 2021 založili bývalí zaměstnanci OpenAI, se etabloval jako spolehlivá a bezpečná firma, již mohou uživatelé důvěřovat. Přestože je společnost menší než OpenAI, tak její chatbot Claude a podkladová technologie si získaly oblibu u podnikových zákazníků v odvětvích, jako jsou finance a zdravotnictví, píše agentura Bloomberg.

Stejně jako konkurenční OpenAI nyní Anthropic zrychluje své úsilí o budování větší infrastruktury na podporu vývoje umělé inteligence a širšího přijetí této technologie. Anthropic plánuje utratit 50 miliard dolarů na vybudování vlastních datových center pro práci s umělou inteligencí v několika lokalitách v USA včetně Texasu a New Yorku.

Dohoda s Microsoftem a Nvidií není pro Anthropic jedinou svého druhu. Už v říjnu společnost oznámila dohodu s Googlem, který jí dodá až jeden milion svých specializovaných čipů pro umělou inteligenci, což je dohoda v hodnotě desítek miliard dolarů.



Váš názor
  • Přidat názor
     
    18.11.2025 19:09

    Tak tohle už mě docela děsí. Doufám, že Google stihne Anthropic za ty čipy zinkasovat.
    Value_investor
    • Přidat názor
      alchymie
      18.11.2025 20:43

      Uz mi to trochu pripomina financni alchymii pred hypotecni krizi. jeden investuje do druhyho, ten pak koupi sluzby u tretiho, kterej investuje do prvniho a do ctvrtyho, ctvrtej koupi sluzbu nebo hardware u druhyho a prvniho a investuje do patyho a tretiho.. atd :D to bude racha
      Ai-kun
Aktuální komentáře
21.11.2025
17:54Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
17:20Kde jsou vlastně „standardní“ valuace a jak jsou na tom relativně k nim ty současné?
16:53Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB
14:16Pozvánka na setkání s analytikem a makléřem Patrie ve středu 3. prosince v Praze
14:12Centrální banka nemusí být neomylná, ale musí být zodpovědná
12:30Perly týdne: Které akcie nejvíce těží z AI
11:21Dnes se může rozhodovat, jestli trhy vstoupí do korekce. Po veletoči na Wall Street padá i Evropa  
11:00Podnikatelská aktivita v eurozóně solidní, tempo brzdí průmysl
10:49Nové doporučení Patrie: Moneta atraktivní pro dividendy, prostor pro růst omezený  
10:35ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
10:03FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl
9:04Rozbřesk: Smíšená data z trhu práce komplikují Fedu prosincové rozhodnutí
8:48Výhled Nvidie trhy nepřesvědčil, Goldmani hlásí nárůst shortů a brexit stál Británii až 240 mld. liber  
7:14Slok: Prosincový pokles sazeb by pro Fed byl těžký
20.11.2025
22:01Wall Street pod tlakem: volatilita zasáhla technologie i kryptoměny  
17:37AI a „dobrá deflace“ druhé průmyslové revoluce
16:16Během posledních 15 let došlo k výrazné změně ve fungování Fedu a schopnosti monitorovat jeho politiku
16:02Trh s luxusním zbožím příští rok vzroste o tří až pět procent, očekává Bain
15:08Americký trh práce přinesl v září po několika slabých měsících slušné zlepšení  
14:34Abbott koupí za 21 miliard dolarů výrobce testů na rakovinu Exact Sciences

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět