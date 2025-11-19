Dokáže Nvidia přinést na trhy nový optimismus?

Během včerejška v zámoří i dnešního dopoledne na evropských trzích je vidět určité zklidnění předchozích výprodejů rizika. Indexy DAX , AEX i FTSE100 mírně stoupají, zatímco CAC40 registruje lehké ztráty. Také americké futures jsou zatím lehce zelené. Mezitím dluhopisy vykazují jen drobné změny a eurodolar pokračuje dál mírně dolů na 1,1575. Zlato se dnes zvedá o více než procento.
Relativně klidnější vývoj je podle nás především odrazem opatrnosti před výsledky Nvidie, které přijdou dnes po americkém závěru. Přece jen, výsledky to budou nejspíš dobré a podle nás má společnost prostor i pro vylepšení výhledu. Také může sdělit více detailů k objednávkám pro Blackwelly a Rubiny a CEO Jensen Huang pravidelně dokazuje, že světlé vyhlídky firmy i sektoru dokáže trhu náležitě prodat.
Takže existuje šance, že sentiment na trzích vylepší, jenže jisté to určitě není. Během výsledkové sezóny jsme viděli řadu případů, kdy firma reportovala dobře, ale její akcie to před poklesem neubránilo. Investoři mají pochybnosti o dalším potenciálu vzhledem k vysokým valuacím.
Navíc se zdá, že rostoucí komplexnost dohod mezi firmami točícími se kolem AI a jejich majetková i byznysová provázanost se investorům úplně nelíbí. Včera oznámená dohoda mezi Microsoftem, Nvidií a Anthropicem měla zprvu negativní odezvu, zatímco obdobné dohody z října naopak pravidelně zvedaly tržní euforii.
Vedle této klíčové události máme na programu také zápis z posledního zasedání Fedu, které přineslo určité zklamání. Předseda Jerome Powell naznačil, že prosincové snížení sazeb není hotová věc a nejistotu následně potvrdila řada dalších komentářů. Bude se tak čekat na případné informace o tom, jak jsou síly v měnovém výboru rozloženy. Vedle Nvidie to ale bude spíše doplňková informace.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:29 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1878
|0.0059
|24.1947
|24.1609
|CZK/USD
|20.9055
|0.1101
|20.9070
|20.8410
|HUF/EUR
|383.6863
|-0.1071
|384.3026
|383.2948
|PLN/EUR
|4.2411
|0.0433
|4.2463
|4.2375
|CNY/EUR
|8.2271
|-0.0662
|8.2455
|8.2240
|JPY/EUR
|180.4870
|0.2249
|180.5240
|179.7750
|JPY/USD
|155.9910
|0.3219
|155.9930
|155.2150
|GBP/EUR
|0.8818
|0.1124
|0.8827
|0.8807
|CHF/EUR
|0.9287
|0.2916
|0.9288
|0.9255
|NOK/EUR
|11.7115
|0.0108
|11.7277
|11.6998
|SEK/EUR
|10.9863
|0.1536
|10.9905
|10.9654
| USD/EUR
|1.1570
|-0.1019
|1.1597
|1.1565
|AUD/USD
|1.5418
|0.3417
|1.5441
|1.5354
|CAD/USD
|1.4002
|0.0929
|1.4006
|1.3984