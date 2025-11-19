Hledat v komentářích

Dokáže Nvidia přinést na trhy nový optimismus?

Dokáže Nvidia přinést na trhy nový optimismus?

19.11.2025 11:29
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Během včerejška v zámoří i dnešního dopoledne na evropských trzích je vidět určité zklidnění předchozích výprodejů rizika. Indexy DAX , AEX i FTSE100 mírně stoupají, zatímco CAC40 registruje lehké ztráty. Také americké futures jsou zatím lehce zelené. Mezitím dluhopisy vykazují jen drobné změny a eurodolar pokračuje dál mírně dolů na 1,1575. Zlato se dnes zvedá o více než procento.

Relativně klidnější vývoj je podle nás především odrazem opatrnosti před výsledky Nvidie, které přijdou dnes po americkém závěru. Přece jen, výsledky to budou nejspíš dobré a podle nás má společnost prostor i pro vylepšení výhledu. Také může sdělit více detailů k objednávkám pro Blackwelly a Rubiny a CEO Jensen Huang pravidelně dokazuje, že světlé vyhlídky firmy i sektoru dokáže trhu náležitě prodat.

Takže existuje šance, že sentiment na trzích Nvidia vylepší, jenže jisté to určitě není. Během výsledkové sezóny jsme viděli řadu případů, kdy firma reportovala dobře, ale její akcie to před poklesem neubránilo. Investoři mají pochybnosti o dalším potenciálu vzhledem k vysokým valuacím.

Navíc se zdá, že rostoucí komplexnost dohod mezi firmami točícími se kolem AI a jejich majetková i byznysová provázanost se investorům úplně nelíbí. Včera oznámená dohoda mezi Microsoftem, Nvidií a Anthropicem měla zprvu negativní odezvu, zatímco obdobné dohody z října naopak pravidelně zvedaly tržní euforii.

Vedle této klíčové události máme na programu také zápis z posledního zasedání Fedu, které přineslo určité zklamání. Předseda Jerome Powell naznačil, že prosincové snížení sazeb není hotová věc a nejistotu následně potvrdila řada dalších komentářů. Bude se tak čekat na případné informace o tom, jak jsou síly v měnovém výboru rozloženy. Vedle Nvidie to ale bude spíše doplňková informace.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:29 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.1878 0.0059 24.1947 24.1609
CZK/USD 20.9055 0.1101 20.9070 20.8410
HUF/EUR 383.6863 -0.1071 384.3026 383.2948
PLN/EUR 4.2411 0.0433 4.2463 4.2375
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2271 -0.0662 8.2455 8.2240
JPY/EUR 180.4870 0.2249 180.5240 179.7750
JPY/USD 155.9910 0.3219 155.9930 155.2150
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8818 0.1124 0.8827 0.8807
CHF/EUR 0.9287 0.2916 0.9288 0.9255
NOK/EUR 11.7115 0.0108 11.7277 11.6998
SEK/EUR 10.9863 0.1536 10.9905 10.9654
USD/EUR 1.1570 -0.1019 1.1597 1.1565
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5418 0.3417 1.5441 1.5354
CAD/USD 1.4002 0.0929 1.4006 1.3984
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
