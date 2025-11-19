Hledat v komentářích

Detail - články
Nizozemsko ruší kontrolu nad Nexperií. Konec sporu odblokuje automobilový průmysl

Nizozemsko ruší kontrolu nad Nexperií. Konec sporu odblokuje automobilový průmysl

19.11.2025 10:17
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Nizozemská vláda ukončila spor ohledně výrobce čipů Nexperia s čínským vlastníkem Wingtech Technology, který ohrožoval globální dodavatelské řetězce v automobilovém průmyslu.

Nizozemská vláda pozastavila své pravomoci nad výrobcem čipů Nexperia, čímž obnovila kontrolu jeho čínskému vlastníkovi a ukončila patovou situaci s Pekingem, která začínala brzdit automobilovou výrobu po celém světě, píše Bloomberg.

Nařízení, které dávalo Nizozemsku pravomoc blokovat nebo revidovat rozhodnutí společnosti Nexperia, bylo zrušeno jako „projev dobré vůle“, uvedl ministr hospodářství Vincent Karremans ve středu v příspěvku na sociální síti X. Bloomberg dříve tento měsíc informoval, že Nizozemsko bylo připraveno tento krok učinit, pokud se obnoví dodávky čipů z čínského závodu společnosti.

Tento krok znamená výraznou deeskalaci sporu, který zdůraznil globální povahu dodavatelských řetězců a poukázal na rostoucí vliv Pekingu. Přestože čipy Nexperie nejsou technologicky vyspělé a společnost provozuje v Číně pouze jednu továrnu, narušil tento spor výrobu automobilek od Hondy až po Volkswagen.

Karremans vyvolal tento spor koncem září, když se odvolal na zákon z dob studené války, aby získal pravomoci nad rozhodnutími Nexperie, která je vlastněná čínskou společností Wingtech Technology. Čínská vláda reagovala zavedením vývozních omezení na komponenty z nizozemského závodu v provincii Kuang-tung, kde se montují čipy z waferů vyrobených v Evropě.

Obrat nizozemské vlády nastal po průlomu v jednáních, kterých se dříve účastnili čínští a nizozemští představitelé, s přispěním Německa, Evropské unie i USA. Vyřešit patovou situaci pomohl souhlas Pekingu se zmírněním vývozních omezení z čínského závodu Nexperie, největšího svého druhu na světě. Nizozemské ministerstvo hospodářství tento týden vyslalo do Pekingu delegaci, aby vyjednala „vzájemně přijatelné řešení“, uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení.

Zdroj foto: Nexperia

 

Váš názor
  • Přidat názor
    Vzájemně přijatelné řešení???
    19.11.2025 11:15

    Jaké to vzletné pojmenování pro totální kapitulaci, že Mr. Karremans! Třeba se najde i nějaký ekonom, který spočítá finanční i nepřímé ztráty z vašeho "státnického" rozhodnutí.
    Harpagon
    • Přidat názor
      Re: Vzájemně přijatelné řešení???
      20.11.2025 8:13

      Mě se líbí, jak parádně funguje ta propaganda. Napíšou "Vyřešit patovou situaci pomohl souhlas Pekingu se zmírněním vývozních omezení z čínského závodu", aby si čtenáři mysleli "Výborně, Čína dostala přes prsty a musela ustoupit". Přitom ty vývozní omezení zavedla Čína až v reakci na vyvlastnění Nexperie a uvolnila je až poté, co Holanďani ustoupili.
      MrBurnes
