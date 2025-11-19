Hledat v komentářích

Detail - články
Inflace v EU v říjnu zpomalila na 2,5 procenta, v Česku naopak zrychlila

Inflace v EU v říjnu zpomalila na 2,5 procenta, v Česku naopak zrychlila

19.11.2025 11:46
Autor: ČTK

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v zemích Evropské unie v říjnu zpomalilo na 2,5 procenta ze zářijových 2,6 procenta, oznámil ve středu evropský statistický úřad Eurostat. V České republice naopak inflace zrychlila na 2,3 procenta ze dvou procent v předchozím měsíci. Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Eurostat potvrdil také rychlý odhad inflace z konce minulého měsíce, podle kterého se spotřebitelské ceny v eurozóně v říjnu meziročně zvýšily o 2,1 procenta. To bylo o 0,1 procentního bodu méně než v předchozím měsíci.

Meziměsíčně ceny v EU i eurozóně vzrostly o 0,2 procenta. V Česku stouply až o 0,5 procenta.

Inflace však stále zůstává vyšší než v říjnu loňského roku. V EU loni činila 2,3 procenta a v zemích platících eurem dvě procenta.

Nejnižší meziroční inflaci zaznamenaly v říjnu Kypr, a to 0,2 procenta, a Francie, kde inflace činila 0,8 procenta. V Irsku činila míra inflace 1,3 procenta. Naopak nejvíce, o 8,4 procenta, vzrostly meziročně spotřebitelské ceny v Rumunsku. V Estonsku inflace činila 4,5 procenta a v Lotyšsku 4,3 procenta.

ČSÚ minulý týden oznámil, že v Česku spotřebitelské ceny v říjnu meziročně vzrostly o 2,5 procenta, inflace tak zrychlila ze zářijové hodnoty 2,3 procenta. Zdražily zejména potraviny.


