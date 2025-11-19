Goldman Sachs: Trhy čeká další pokles, výsledky Nvidie rozhodnou

Prezident John Waldron varoval, že trhy mohou čelit dalším poklesům, přičemž klíčovým testem budou dnešní výsledky Nvidie. Zatímco Waldron a Bob Diamond označují současnou korekci za „zdravou“, Davide Serra doporučuje snížit expozici vůči velkým technologickým titulům.
Prezident John Waldron uvedl, že trhy by mohly potkat další poklesy a že klíčové budou výsledky technologického lídra Nvidie. „Zdá se mi, že trh by mohl ještě více klesnout,“ řekl dnes Waldron v rozhovoru na okraji Bloomberg New Economy Forum v Singapuru. „Myslím si, že technické faktory jsou spíše nakloněny větší ochraně a většímu riziku poklesu.“ Ale očekává, že další poklesy na trhu budou mírné. „Nevím, zda budou výrazně horší než nyní,“ dodal.
Index S&P 500 tento měsíc klesl o více než 3 %, čímž směřuje k nejhoršímu měsíci od března, zatímco volatilita prudce vzrostla. Výprodej největších světových technologických společností znovu rozproudil debatu o umělé inteligenci a o tom, zda generuje dostatek příjmů nebo zisku, aby ospravedlnila masivní výdaje na infrastrukturu, píše Bloomberg.
Takzvaný index strachu Cboe Volatility Index vyšplhal nad hodnotu 24, čímž se nachází nad klíčovou úrovní 20, která vyvolává obavy obchodníků, a dosáhl nejvyšší úrovně za měsíc.
„Nyní vidíte na trzích korekci, kterou považuji za zdravou — trhy letos urazily velký kus cesty,“ řekl Waldron pro Bloomberg Television. „Trhy se silně zaměřují na dynamiku AI: přinese návratnost kapitálu, kterou trh očekává? A je to už započítáno v cenách? To je velká debata.“ Dnešní výsledky Nvidie přitom „budou velmi důležitým momentem pro trhy,“ dodal.
Bob Diamond, který se fóra také účastnil, uvedl, že turbulence na globálních trzích v posledních dnech připomínají „zdravou korekci“. „Viděli jsme přecenění rizikových aktiv,“ řekl Diamond, bývalý generální ředitel , který nyní vede investiční firmu Atlas Merchant Capital. „Podle mého názoru jde o zdravou korekci, ne o něco, co se překlopí v medvědí trh.“ Diamond také uvedl, že fiskální výdaje, které vedly k vysokému nakupení státního dluhu, „jsou dalším temným mrakem“ visícím nad trhy.
„Na dopad umělé inteligence v horizontu dvou až pěti let se ale dívám s optimismem,“ řekl Diamond v rozhovoru pro Bloomberg TV. „Podle mě výrazně pomůže tlumit inflaci,“ dodal. „AI bude klíčová pro růst produktivity v globální ekonomice a myslím, že někteří lidé jsou teď zmatení ohledně toho, jak tyto firmy oceňovat.“
Naproti tomu zakladatel a generální ředitel Algebris Investments Davide Serra doporučil investorům snížit alokaci do největších světových technologických společností, když předložil medvědí argument pro AI. „Je pravděpodobné, že nás čeká významná korekce,“ řekl na akci.
Slabý spotřebitel a zdraví úvěrových trhů
Na otázku ohledně rizik na úvěrových trzích Waldron upozornil na trh půjček pro méně bonitní klienty. „Myslím si, že nejslabší částí ekonomiky je spotřebitel s nižšími příjmy, a právě v subprime segmentu ekonomiky se hodně půjčovalo,“ řekl. Dodává, že standardy při schvalování úvěrů začaly klesat, ale to neznamená, že přijde úvěrová krize. „Pokud ekonomika vydrží, úvěrové trhy budou v pořádku,“ řekl.
Generální ředitel Apollo Global Management Marc Rowan byl podobně klidný a bagatelizoval obavy Jamieho Dimona, že na úvěrových trzích jsou „švábi“. „Nevidím nic, co by bylo systémové,“ řekl Rowan na fóru. Šok z celních tarifů a vysokých úrokových sazeb proniká do ekonomiky, ale úvěrové statistiky „se zlepšují, nikoli zhoršují,“ dodal. „To neznamená, že neuvidíme chování typické pro pozdní fázi cyklu.“
Konec dominance dolaru?
Dalším horkým tématem na setkání byl dolar. Jenny Johnsonová z Franklin Templeton uvedla, že pochybnosti o pozici dolaru jako dominantní měny globálních financí jsou přehnané. „Nemyslím si, že je otázkou dominance dolaru — otázkou je, kolik se z ní ukrojí,“ řekla Johnsonová na fóru. „Náklady na zajištění nyní vzrostly, protože, jak vidím, všichni se zajišťují,“ řekl generální ředitel státního investora Singapuru Dilhan Pillay.