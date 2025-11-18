Hledat v komentářích

Bank of America: Nízké pozice na hotovosti spouští varování pro akciové trhy

Bank of America: Nízké pozice na hotovosti spouští varování pro akciové trhy

18.11.2025 15:49
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Pozice hotovosti globálních investorů klesly na 3,7 % a podle Bank of America to spouští „prodejní signál“ pro akcie. Historicky tento stav předznamenal pokles akciových trhů a lepší výkonnost státních dluhopisů v následujících měsících.

Goldman Sachs: Prosincové snížení sazeb by bylo namístě, inflace je povzbudivá a trh práce slabší
14.11.2025 15:33
Goldman Sachs: Prosincové snížení sazeb by bylo namístě, inflace je povzbudivá a trh práce slabší
Jan Hatzius z Goldman Sachs se domnívá, že americký trh práce nemusí b...
The Economist: Honba za superinteligencí a svět změněný AI, za kterou nikdo neplatí
16.11.2025 15:00
The Economist: Honba za superinteligencí a svět změněný AI, za kterou nikdo neplatí
The Economist přinesl diskusi dvou svých expertů na umělou inteligenci...
Goldman Sachs nově čeká, že akcie v následujících 10 letech vynesou 7,7 procenta ročně
17.11.2025 17:11
Goldman Sachs nově čeká, že akcie v následujících 10 letech vynesou 7,7 procenta ročně
V rámci připomínky určitého vztahu mezi valuacemi a návratností trhu j...
V Evropě pokračuje akciový výprodej, futures však naznačují odpolední zklidnění
18.11.2025 12:02
V Evropě pokračuje akciový výprodej, futures však naznačují odpolední zklidnění
Wall Street na úvod týdne klesla a směr následně drží Asie i Evropa. I...
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia pod drobnohledem, trhy zůstávají nervózní
18.11.2025 17:35
PODCAST Týdenní výhled: Nvidia pod drobnohledem, trhy zůstávají nervózní
Finanční trhy vstupují do týdne s opatrností. Sentiment se odklání od ...


21.11.2025
17:54Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
17:20Kde jsou vlastně „standardní“ valuace a jak jsou na tom relativně k nim ty současné?
16:53Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB
14:16Pozvánka na setkání s analytikem a makléřem Patrie ve středu 3. prosince v Praze
14:12Centrální banka nemusí být neomylná, ale musí být zodpovědná
12:30Perly týdne: Které akcie nejvíce těží z AI
11:21Dnes se může rozhodovat, jestli trhy vstoupí do korekce. Po veletoči na Wall Street padá i Evropa  
11:00Podnikatelská aktivita v eurozóně solidní, tempo brzdí průmysl
10:49Nové doporučení Patrie: Moneta atraktivní pro dividendy, prostor pro růst omezený  
10:35ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
10:03FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl
9:04Rozbřesk: Smíšená data z trhu práce komplikují Fedu prosincové rozhodnutí
8:48Výhled Nvidie trhy nepřesvědčil, Goldmani hlásí nárůst shortů a brexit stál Británii až 240 mld. liber  
7:14Slok: Prosincový pokles sazeb by pro Fed byl těžký
20.11.2025
22:01Wall Street pod tlakem: volatilita zasáhla technologie i kryptoměny  
17:37AI a „dobrá deflace“ druhé průmyslové revoluce
16:16Během posledních 15 let došlo k výrazné změně ve fungování Fedu a schopnosti monitorovat jeho politiku
16:02Trh s luxusním zbožím příští rok vzroste o tří až pět procent, očekává Bain
15:08Americký trh práce přinesl v září po několika slabých měsících slušné zlepšení  
14:34Abbott koupí za 21 miliard dolarů výrobce testů na rakovinu Exact Sciences

