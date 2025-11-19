Propad bitcoinu vyvolává otázku, zda začíná nový čtyřletý cyklus

Bitcoin dál pokračuje v poklesu. Cena se v úterý dostala pod hranici 92 tisíc dolarů za minci. Od rekordních říjnových maxim tak bitcoin už odepsal více než čtvrtinu ze své hodnoty. Prudký pokles logicky vyvolává otázky, zda se jedná o dočasnou korekci, nebo o začátek nového čtyřletého cyklu, který v minulosti vedl k dlouhodobějšímu výprodeji.
Bitcoin začal klesat minulý měsíc poté, co investoři museli zlikvidovat pákové pozice ve výši 19 miliard dolarů. Situaci pak zhoršily prodeje ze strany dlouhodobých držitelů nejslavnější kryptoměny. Současný výprodej ale rovněž souvisí s obdobím, kdy bitcoin historicky dosahuje vrcholu – přibližně mezi 400 a 600 dny po posledním půlení, které nastalo v dubnu 2024, připomíná server Yahoo Finance.
„Toto sebenaplňující se proroctví vedlo k výprodeji bitcoinu na trhu ve čtvrtém čtvrtletí 2025. Nicméně věříme, že se jedná o krátkodobou konsolidaci do nového místního dna, nikoliv o historický pokles 60–70 procent, jaký byl pozorován v předchozích cyklech,“ uvedli analytici společnosti Bernstein.
K jejich tvrzení je vede mj. širší přijetí kryptoměnových ETF ze strany institucionálních investorů, což odráží "vyšší kvalitu a konzistentní vlastnictví" bitcoinu. Dalším pozitivním faktorem je podpora bitcoinu ze strany administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
"Současné tržní prostředí nám nepřipadá jako cyklický vrchol. Spíše to působí jako strukturální víceletý trend institucionální účasti na kapitálových trzích s bitcoinem a kryptoměnami, s občasnými korekcemi po cestě,“ řekl za analytiky Bernsteinu Gautam Chhugani.
"Sledujeme, zda bitcoin může dosáhnout dna blízkého zhruba 80 tisíc dolarů, které bylo vidět bezprostředně po Trumpově zvolení. Domníváme se, že současná slabost trhu může nabídnout atraktivní vstup pro nové investory," dodal.
"Čtyřletý cyklus si zaslouží velkou pozornost"
Společnost 10X Research nicméně poznamenala, že poptávka od nových kupujících se kolem 10. října zastavila, zatímco jestřábější tón Fedu v posledních dnech naklonil makroekonomickou rovnováhu a zanechal trh křehčím. „Právě proto si čtyřletý cyklus zaslouží velkou pozornost. (Tento cyklus) odpovídá široké sadě nezávislých ukazatelů a podmínek, které všechny směřují ke stejnému závěru: toto je okamžik maximální opatrnosti,“ stojí ve zprávě 10X Research.
Pro vysvětlení: čtyřletý cyklus bitcoinu je opakující se období kolem halvingu (půlení) a typicky zahrnuje fáze: halving --> růst --> vrchol --> pokles --> konsolidace.
10X Research zaznamenala kritickou úroveň u 93 tisíc dolarů a poznamenala, že „prolomení pod ní by mohlo spustit zrychlenou kaskádu likvidace“.
Podle analytiků oslovených agenturou Bloomberg pak existuje možnost, že výprodej kryptoměn by mohl spustit nucené prodeje ze strany drobných investorů, kteří se možná budou muset zbavit jiných aktiv, aby splnili požadavky na margin call.
„Mohli bychom být svědky dalšího rizika poklesu kryptoměn, protože úpravy portfolia se provádějí buď z vlastní vůle, nebo za účelem pokrytí ztrát v akciích,“ řekl Nick Twidale, hlavní analytik trhu ve společnosti AT Global Markets v Sydney.
„Dlouhodobý výprodej bitcoinu rozhodně zesílil varování před riziky na trhu a posílil pocit, že se pod povrchem může dít něco hlubšího,“ uvedl Hebe Chen, analytik společnosti Vantage Markets v Melbourne.
Upozornění pro investory:
Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. obecně nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.