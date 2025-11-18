Negativní nálada na Wall Street: trh vyčkává na výsledky Nvidia, downngraded u akcií Amazonu či Microsoftu

Úterní obchodování na zámořských trzích přineslo znovu negativní náladu, což bylo již počtvrté v řadě.
Průměr S&P 500 zaostal za včerejší seancí o zhruba 0,6 %, technologický index Nasdaq Composite ztratil cirka 1,0 % a index Dow Jones Industrial Average oslabil přibližně o 0,9 %.
Hlavními faktory jsou obavy z valuací technologických akcií, nejistota k tempu snižování sazeb ze strany FED a nervozita k zítřejším výsledkům společnosti z polovodičového sektoru, tedy .
Výsledky mohou naznačit, zda téma umělé inteligence je již vyčerpáno anebo naopak mohou být investoři svědci další akcelerace.
Očekávaný pohyb po zveřejnění čtvrtletních výsledků oběma směry je okolo 7 %. Akcie v letošním roce posílily již o 38 %, nicméně ze svých říjnových maxim 212,18 USD již akcie odevzdaly cca. 15 %.
Klíčovým faktorem budou opět marže z produktů, výnosy z datových center, což by mělo naznačit, jak silná je poptávka po AI čipech, a navíc poslední report přinesl v této rovině lehké zklamání.
Okolnost, která bude ovšem také rozhodovat, tak to bude komentář managementu k výhledu firmy, zda se neobjeví rozvolnění ve vztahu k Číně a poptávce po čipech.
Jelikož představuje významnou část technologického sektoru, její výsledek může mít „spill-over“ efekt i na další společnosti v AI prostoru.
Mezi akcie, které při dnešním obchodování výrazněji propadly, lze zařadit , který odepsal přibližně 4 %. Velmi podobnou seanci zaznamenala i další společnost z Magnificent Seven, konkrétně , který umazal zhruba 2,5 % a obě tyto společnosti mají stejného jmenovatele tohoto propadu, a to analytika Haissl ze společnosti Rothschild.
Ten poukázal na nelehkou návratnost investic do AI infrastruktury, kdy obě tyto firmy musí investovat šestkrát více kapitálu, aby vytvořily stejnou hodnotu jako dříve.
Jinými slovy, na každý 1 dolar, který firma investuje do AI infrastruktury, je odhadovaná čistá hodnota (NPV) 20 centů. Pro srovnání návratnost u tradičních cloudových investic byla 1,40 USD za každý investovaný dolar
A proto oběma společnostem snížil doporučení z buy na neutral, ačkoliv u akcií AMZN US ponechal 12M cílovou cenu na 250 USD, ovšem u akcií MSFT US krom sníženého doporučení nezanechal ani stejnou 12M cílovou cenu, která zamířila z 560 USD na 500 USD.
EUR/CZK 24,17, USD/CZK 20,86, EUR/USD 1,1586, WTI 60,82 USD/barel, Brent 64,95 USD/barel, Troyská unce zlata 4.081 USD, Výnos 10letého státního dluhopisu USA 4,12 %, Výnos 30letého státního dluhopisu USA 4,74 %, Bitcoin 93.187 USD, Ethereum 3.143 USD