"Jak jde Nvidia, tak jde trh." Výsledky společnosti určí v období negativní nálady další směr

19.11.2025 11:21
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Kam směřují miliardy dolarů vydávaných na umělou inteligenci? Wall Street získá představu ve středu po zavření trhu, kdy trhem velmi očekávané hospodářské výsledky za třetí fiskální čtvrtletí zveřejní Nvidia. Stane se tak v době, kdy na trhu panuje kolem AI negativní sentiment a akcie klesají.

„Toto je zpráva typu ‚jak jde Nvidia, tak jde trh‘,“ řekl agentuře Bloomberg Scott Martin, investiční ředitel společnosti Kingsview Wealth Management, která vlastní akcie Nvidie a několika jejích velkých technologických konkurentů.

Analytici očekávají, že čipový gigant ve svém třetím fiskálním kvartálu vykáže více než 50procentní růst čistého zisku i tržeb. Důvod je poměrně jednoduchý. Společnosti Microsoft Amazon, Alphabet a Meta Platforms, které dohromady představují více než 40 procent tržeb Nvidie, by měly podle údajů shromážděných Bloombergem zvýšit dohromady své výdaje na umělou inteligenci v průběhu příštích 12 měsíců o 34 procent na 440 miliard dolarů.

Riziko spočívá v tom, že tato čísla se mohou rychle snížit, pokud velcí investoři do umělé inteligence, zejména OpenAI, budou muset ustoupit od svých závazků. „Tito hráči v oblasti umělé inteligence se ze všech sil snažili neustále zvyšovat laťku očekávání a nyní musí nejenže plnit čísla, ale i nadále živit rostoucí očekávání trhu. Je to nebezpečná hra pro veřejně obchodované společnosti,“ řekl Michael O’Rourke, hlavní tržní stratég společnosti Jonestrading.

Dokud se budou držet svých cílů, Nvidia by z toho měla těžit. A pokud se Nvidii daří, tak akciovému trhu obvykle taky, protože Nvidia má v indexu S&P 500 největší váhu (8 %) a je středobodem obchodu s AI. Nicméně s tím, jak jsou investoři stále nervóznější ohledně výdajů do této bující oblasti a jak akcie Nvidie klesají o více než 12 procent od vrcholu dosaženého před čtyřmi týdny, bude klíčové, jak budou výsledky interpretovány.

„Jistě existují lidé, kteří si myslí, že pokud budou výsledky Nvidie silné a firma bude předpovídat větší prodeje a aktivitu, pak bude všechno v pořádku,“ míní Martin.

Silné zisky a povzbudivý výhled společnosti by dozajista mohly poskytnout úlevu investorům. Ti se totiž stále více obávají ocenění akcií společností spojených s umělou inteligencí. Trápí je rovněž cirkulární povaha financování investic do AI a obrovské částky vynakládané na AI infrastrukturu bez nějaké zásadnější monetizace.

I přes nedávný výprodej jsou však akcie společnosti s největší tržní kapitalizací na světě od začátku roku v plusu o 35 procent, což je přibližně dvojnásobek výkonu indexu Nasdaq 100 (+17 %). Pokles navíc učinil z akcií Nvidie atraktivní titul: společnost se obchoduje za zhruba 29násobek budoucích zisků, což je hluboko pod jejím 10letým průměrem 35 a s mírnou prémií k násobku Nasdaq 100 , který je zhruba 26.

„Nvidia za 30násobek se vůbec nezdá být nerozumná vzhledem k tomu, jak rychle roste,“ uznal Martin.

Pokud jde o samotné zisky, investoři budou očekávat silná čísla z řady Blackwell, která by měla být hnací silou další fáze růstu Nvidie. Klíčová bude také expanze marží, a to zejména u datových center, tedy jednotky, jež ve druhém čtvrtletí představovala téměř 90 procent firemních tržeb.

Kam se akcie po zveřejnění výsledků vydají, ale bude záležet především na výhledu do budoucna. Analytici v současnosti očekávají, že v nadcházejících letech dojde ke zpomalení prudce rostoucích tržeb. Očekává se, že společnost ve svém fiskálním roce 2026, který končí v lednu, vykáže téměř 60procentní nárůst tržeb následovaný 41procentním nárůstem ve fiskálním roce 2027 a 22procentním nárůstem ve fiskálním roce 2028.


