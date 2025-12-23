Intel má za sebou rušný rok. Akcie vzrostly o desítky procent, k oživení foundry byznysu ale stále nedošlo

Rok 2025 byl pro na významné události velice bohatý. Slavný americký výrobce čipů převzal nový generální ředitel a získal miliardové investice od americké vlády, Nvidie a SoftBank. To vyhnalo akcie od začátku roku nahoru přibližně o 80 procent, což je více než zaznamenaly velké technologické společnosti z "Magnificent Seven". Přesto to stále zatím neznamená, že se příběh skomírajícího čipaře obrátí k lepšímu.
Hlavní problém Intelu, který v posledních letech výrazně zaostává za Nvidií či AMD, tkví v tom, že výrobní segment firmy stále postrádá významného externího zákazníka, což je něco, co společnost pro svou životaschopnost potřebuje.
"Intel odchází z roku s jistým optimismem, že se jednou stane relevantním výrobcem čipů v USA ... a to bylo na začátku roku rozhodně nejisté tvrzení," řekl Yahoo Finance analytik MorningStar Brian Colello. Zároveň však poznamenal: "Nebyla tu ta obrovská dohoda, která by skutečně ustálila ve výrobě."
Technologie Intelu je z velké části zodpovědná za digitální revoluci a pověst Silicon Valley jako globálního inovačního centra: společnost vynalezla první mikroprocesory neboli počítačové čipy a architekturu x86, což je klíčový vzor pro návrh počítačových čipů. Jeho spoluzakladatel Gordon Moore vytvořil Mooreův zákon, teorii, jež určovala tempo inovací v polovodičovém průmyslu po více než půl století.
Ačkoliv časem zbytek odvětví přešel na "bezvýrobní výrobu", tedy že ji outsourcoval firmám jako TSMC, tak pokračoval ve vlastní výrobě. Ale roky chyb, nedostatečných inovací a špatných investičních rozhodnutí posunuly výrobní segment Intelu za TSMC, což vedlo k tomu, že jeho produkty ztratily výhodu oproti konkurenci. Jeho čipy — CPU pro servery, notebooky a stolní počítače — ztratily podíl na trhu ve prospěch konkurentů AMD a ARM, a tak výrobní byznys přišel o rozsah potřebný k udržení životaschopnosti.
Čtyři roky agresivního úsilí bývalého generálního ředitele Pata Gelsingera oživit výrobní divizi otevřením se pro externí zákazníky přiměly investory k útěku. Obrovské množství výdajů potřebných na restart foundry spolu s vidinou nejistého výsledku zkrátka Wall Street vyděsilo.
Po příchodu nového šéfa Lip-Bu Tana, který byl do funkce jmenován v březnu, začal důvěru v možný obrat obnovovat. Ačkoliv strategie firmy za Tana zůstává z většiny nezměněna, tak investoři ocenili jeho střídmý tón, úsporná opatření a široké vazby na odvětví.
Víra zesílila poté, co americká vláda učinila vzácnou investici ve výši devíti miliard dolarů do společnosti. Bílý dům totiž vnímá výrobu polovodičů jako klíčovou pro národní bezpečnost na pozadí eskalujícího napětí s Čínou, včetně hrozby invaze na Tchaj-wan.
„Polovodiče nejsou jen ekonomicky důležité, jsou skutečně důležité z hlediska národní bezpečnosti. má zdaleka největší infrastrukturu jako skutečná americká společnost,“ vysvětlil vládní investici analytik Technalysis Bob O'Donnell pro Yahoo Finance.
Podle odborníků může desetiprocentní podíl americké vlády v Intelu vést k různým pozitivním výsledkům pro společnost. by například mohl mít vliv na obchodní politiku ovlivňující polovodiče. Ještě důležitější ale je, že USA by mohly zasáhnout a motivovat nebo donutit velkou společnost jako , aby využila továrnu výrobce čipů.
Nutnost přesvědčit velké zákazníky
Největší potenciální zákazníci Intelu pro jeho foundry byznys — , a — jsou také do určité míry konkurenty jeho produktové divize a mají dlouhodobé vztahy s TSMC. Ta navíc buduje výrobní kapacity v USA v hodnotě 165 miliard dolarů, což snižuje geopolitické argumenty pro tyto firmy, aby využívaly k výrobě svých čipů.
Aby si tak tyto zákazníky získal, bude muset dokázat, že jeho nejnovější výrobní procesy jsou na špičkové úrovni. Jeho 18A výrobní proces původně nabízený externím zákazníkům se nyní používá hlavně pro výrobu vlastních produktů Intelu. Úspěch těchto produktů — nadcházejících čipů Panther Lake pro PC a Clearwater Forest pro datová centra — by mohl přesvědčit firmy, aby využily jeho další generace procesů nazvané 18AP a 14A, tvrdí analytici.
Už se objevily spekulace, že by mohl využít výrobu u Intelu, konkrétně jeho 18AP proces, pro nejlevnější počítačové čipy.
má 12 až 18 měsíců na to, aby získal velkého externího zákazníka pro 14A, jinak může být nucen omezit nebo dokonce ukončit výrobu čipů pro jiné firmy, odhaduje analytik BNB Paribas David O'Connor. Podle něj je tento proces „klíčovým pro úspěch Intelu ve foundry byznysu, nebo dokonce pro jeho dlouhodobé setrvání ve výrobě“.