Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Intel má za sebou rušný rok. Akcie vzrostly o desítky procent, k oživení foundry byznysu ale stále nedošlo

Intel má za sebou rušný rok. Akcie vzrostly o desítky procent, k oživení foundry byznysu ale stále nedošlo

23.12.2025 14:12
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Rok 2025 byl pro Intel na významné události velice bohatý. Slavný americký výrobce čipů převzal nový generální ředitel a získal miliardové investice od americké vlády, Nvidie a SoftBank. To vyhnalo akcie od začátku roku nahoru přibližně o 80 procent, což je více než zaznamenaly velké technologické společnosti z "Magnificent Seven". Přesto to stále zatím neznamená, že se příběh skomírajícího čipaře obrátí k lepšímu.

Hlavní problém Intelu, který v posledních letech výrazně zaostává za Nvidií či AMD, tkví v tom, že výrobní segment firmy stále postrádá významného externího zákazníka, což je něco, co společnost pro svou životaschopnost potřebuje.

"Intel odchází z roku s jistým optimismem, že se jednou stane relevantním výrobcem čipů v USA ... a to bylo na začátku roku rozhodně nejisté tvrzení," řekl Yahoo Finance analytik MorningStar Brian Colello. Zároveň však poznamenal: "Nebyla tu ta obrovská dohoda, která by skutečně ustálila Intel ve výrobě."

Technologie Intelu je z velké části zodpovědná za digitální revoluci a pověst Silicon Valley jako globálního inovačního centra: společnost vynalezla první mikroprocesory neboli počítačové čipy a architekturu x86, což je klíčový vzor pro návrh počítačových čipů. Jeho spoluzakladatel Gordon Moore vytvořil Mooreův zákon, teorii, jež určovala tempo inovací v polovodičovém průmyslu po více než půl století.

Ačkoliv časem zbytek odvětví přešel na "bezvýrobní výrobu", tedy že ji outsourcoval firmám jako TSMC, tak Intel pokračoval ve vlastní výrobě. Ale roky chyb, nedostatečných inovací a špatných investičních rozhodnutí posunuly výrobní segment Intelu za TSMC, což vedlo k tomu, že jeho produkty ztratily výhodu oproti konkurenci. Jeho čipy — CPU pro servery, notebooky a stolní počítače — ztratily podíl na trhu ve prospěch konkurentů AMD a ARM, a tak výrobní byznys přišel o rozsah potřebný k udržení životaschopnosti.

Čtyři roky agresivního úsilí bývalého generálního ředitele Pata Gelsingera oživit výrobní divizi otevřením se pro externí zákazníky přiměly investory k útěku. Obrovské množství výdajů potřebných na restart foundry spolu s vidinou nejistého výsledku zkrátka Wall Street vyděsilo.

Po příchodu nového šéfa Lip-Bu Tana, který byl do funkce jmenován v březnu, začal Intel důvěru v možný obrat obnovovat. Ačkoliv strategie firmy za Tana zůstává z většiny nezměněna, tak investoři ocenili jeho střídmý tón, úsporná opatření a široké vazby na odvětví.

Víra zesílila poté, co americká vláda učinila vzácnou investici ve výši devíti miliard dolarů do společnosti. Bílý dům totiž vnímá výrobu polovodičů jako klíčovou pro národní bezpečnost na pozadí eskalujícího napětí s Čínou, včetně hrozby invaze na Tchaj-wan.
„Polovodiče nejsou jen ekonomicky důležité, jsou skutečně důležité z hlediska národní bezpečnosti. Intel má zdaleka největší infrastrukturu jako skutečná americká společnost,“ vysvětlil vládní investici analytik Technalysis Bob O'Donnell pro Yahoo Finance.

Podle odborníků může desetiprocentní podíl americké vlády v Intelu vést k různým pozitivním výsledkům pro společnost. Intel by například mohl mít vliv na obchodní politiku ovlivňující polovodiče. Ještě důležitější ale je, že USA by mohly zasáhnout a motivovat nebo donutit velkou společnost jako Apple, aby využila továrnu výrobce čipů.

Nutnost přesvědčit velké zákazníky

Největší potenciální zákazníci Intelu pro jeho foundry byznys — Nvidia, Apple a Qualcomm — jsou také do určité míry konkurenty jeho produktové divize a mají dlouhodobé vztahy s TSMC. Ta navíc buduje výrobní kapacity v USA v hodnotě 165 miliard dolarů, což snižuje geopolitické argumenty pro tyto firmy, aby využívaly Intel k výrobě svých čipů.

Aby si tak Intel tyto zákazníky získal, bude muset dokázat, že jeho nejnovější výrobní procesy jsou na špičkové úrovni. Jeho 18A výrobní proces původně nabízený externím zákazníkům se nyní používá hlavně pro výrobu vlastních produktů Intelu. Úspěch těchto produktů — nadcházejících čipů Panther Lake pro PC a Clearwater Forest pro datová centra — by mohl přesvědčit firmy, aby využily jeho další generace procesů nazvané 18AP a 14A, tvrdí analytici.

Už se objevily spekulace, že Apple by mohl využít výrobu u Intelu, konkrétně jeho 18AP proces, pro nejlevnější počítačové čipy.

Intel má 12 až 18 měsíců na to, aby získal velkého externího zákazníka pro 14A, jinak může být nucen omezit nebo dokonce ukončit výrobu čipů pro jiné firmy, odhaduje analytik BNB Paribas David O'Connor. Podle něj je tento proces „klíčovým pro úspěch Intelu ve foundry byznysu, nebo dokonce pro jeho dlouhodobé setrvání ve výrobě“.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.12.2025
17:16Míří na trh další překvapení?
15:51Cena stříbra poprvé v historii přesáhla 70 dolarů za unci
15:26Historický milník: Měď vystřelila nad 12 tisíc dolarů, cla převracejí trh vzhůru nohama
15:19Růst ekonomiky USA ve třetím čtvrtletí překvapivě zrychlil na 4,3 procenta
14:12Intel má za sebou rušný rok. Akcie vzrostly o desítky procent, k oživení foundry byznysu ale stále nedošlo
12:40Bloomberg Intelligence: Zisky průmyslu v Evropě porostou příští rok dvakrát rychleji než letos  
11:54Důvěra v českou ekonomiku se v prosinci snížila mezi podnikateli i spotřebiteli
11:52Novo roste díky schválení léku, japonský jen na slovní intervenci. Evropské akcie jsou na tom smíšeně  
11:00Rozbřesk: Atakoval americký růst v uplynulém čtvrtletí čtyři procenta?
10:53MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o výplatě výnosu podřízených Tier 2 dluhopisů
9:46Pilulka na hubnutí od Novo Nordisku dostala v USA zelenou
8:41Google na nákupech, pilulka Wegovy na cestě na americký trh, evropské futures převážně v zeleném  
6:13Eisman: Trhy dnes neřídí Fed, klíčem je budoucnost AI
22.12.2025
22:00Akciové indexy v USA opět rostou směrem k novým maximům  
17:11Trhy se těší na zrychlení americké ekonomiky…
15:15Jan Čermák: Technologie táhnou ekonomiku USA, ale politická rizika zůstávají
13:43Přijde po Trumpově obchodní bouři klid na obzoru, nebo další otřesy?
12:52RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:46RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
12:23Americká cla poškodila ze všech německých odvětví nejvíce autoprůmysl

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět