Akcie Intelu padají po výsledcích a slabém výhledu až o 14 procent

Akcie Intelu padají po výsledcích a slabém výhledu až o 14 procent

23.01.2026 10:28
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie Intelu klesly ve čtvrtečním aftermarketu až o 14 procent poté, co generální ředitel Lip-Bu Tan vydal nevýraznou prognózu a varoval, že výrobce čipů se potýká s problémy ve výrobě. Projekce tržeb i zisku za první čtvrtletí výrazně zaostaly za odhady Wall Street. Na konferenčním hovoru s analytiky pak Tan uvedl, že obrat společnosti bude vyžadovat „čas a odhodlání“.

V loňském čtvrtém čtvrtletí tržby klesly o 4,1 procenta na 13,7 miliardy dolarů. Zisk činil s vyloučením některých položek 15 centů na akcii. Analytici odhadovali tržby ve výši 13,4 miliardy dolarů a zisk v průměru devět centů, vyplývá z údajů agentury Bloomberg.

Intel odhaduje, že tržby za letošní první čtvrtletí dosáhnou 11,7 až 12,7 miliardy dolarů. Střední hodnota tohoto rozmezí byla nižší než 12,6 miliardy dolarů odhadovaných analytiky. Společnost očekává, že dosáhne bodu rentability v zisku na akcii s výjimkou některých položek, Wall Street ale předpokládala zisk osm centů na akcii.

Největší výrobce procesorů pro osobní počítače na světě trpí nízkými výrobními výtěžky – procentem použitelných čipů vycházejících z jeho továren. To ztěžuje plnění objednávek. Kdysi dominantní polovodičová společnost strávila roky snahou obnovit svou technologickou výhodu a zotavit se ze ztrát tržního podílu a toto je její další neúspěch, píše Bloomberg.

Poptávka je „docela silná“ a společnost tvrdě pracuje na řešení svých výrobních problémů, uvedl Tan v rozhovoru. Intel však ve čtvrtém kvartálu spotřeboval velkou část svých zásob, dodal.

Společnost nebude mít další dodávky, zejména lukrativních serverových počítačových čipů, až do konce prvního čtvrtletí, přiznal finanční ředitel Dave Zinsner na konferenčním hovoru s analytiky. Intel vyčerpal své zásoby a výroba dalších produktů bude trvat několik měsíců, vysvětlil. Dodal alespoň, že dodávky se letos budou každé čtvrtletí navyšovat.

Výdaje na nové závody a zařízení v roce 2026 budou podobné jako loni, což bude znamenat odklon od nedávného úsilí Intelu o snížení nákladů. Jakékoliv zvýšení produkce z nových strojů však podle Zinsnera nepřijde dříve než v roce 2027.

Intel se v posledním roce vezl na vlně nadšení. Akcie v roce 2025 vzrostly o 84 procent. Investoři sázeli na to, že nové produkty dále posílí finance společnosti. Kromě toho Intel získal významné investice od americké vlády, Nvidie a SoftBank.

„Ohledně potenciálního obratu Intelu panuje velký optimismus. Slyšet tak, že dosažení výnosů je obtížné, není dobrý začátek,“ řekl Matt Bryson, analytik společnosti Wedbush Securities.


