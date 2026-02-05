Rotace z technologií a volatilní drahé kovy. Trhy zůstávají rozvířené

Na akciích pokračuje poměrně turbulentní vývoj, který neznamená plošný propad, ale spíše naznačuje větší změny pod povrchem. Na indexech je situace smíšená a záleží na zastoupení technologií, respektive sektorovém složení indexu, efektu nových výsledků atp. DAX padá o 0,4 pct, FTSE100 je dole o 0,3 procenta, ale CAC40 nebo AEX si připisují 0,2 či 0,3 procenta. Podobně momentálně rostou také americké futures, které tak naznačují po včerejšku určité zklidnění.
Už nějaký čas probíhající rotace pryč ze softwaru začala doléhat i na další části technologického sektoru. V rámci přesunu peněz se hodně řeší, nakolik AI poškodí právě producenty softwaru, ale zároveň jestli hlavní AI firmy nejsou valuačně příliš nahoře vzhledem k rizikům, která se s obrovskými investicemi v oboru pojí. Včerejší oznámení Alphabetu, že se letos chystá investovat ještě daleko větší částku, než se čekalo, trhu spíš vyrazilo dech, než aby nastartovalo nové nadšení do AI. Selektivně ale pomohlo třeba Broadcomu či Nvidii a nabízí se otázka, jestli propady, který jsme na některých dalších techových firmách viděli, už nedostaly ceny na atraktivní úrovně.
Také drahé kovy zůstávají výrazně volatilní a ve středu pozornosti je stále stříbro. Dnes míří o 7 procent dolů, ale ráno byly ztráty ještě o hodně větší. Zlato se obchoduje mírně v červeném. Namísto AI a drahých kovů, které dlouho stály v hledáčku většiny trhu, sledujeme otočení pozornosti k hodnotovějším investicím a sektorům. Díky tomu také v zámoří vedle padajícího Nasdaqu sledujeme růst tradiční index DJIA .
Dluhopisové výnosy jsou poměrně v klidu. V zámoří trh navazuje na klidný včerejšek, v Evropě přichází po včerejším poklesu výnosů nevýrazná korekce směrem nahoru. Ropa ztrácí přes procento.
Nová data z Německa dnes příjemně překvapila. Průmyslové objednávky poskočily o 7,8 pct meziměsíčně, sice s přispěním jednorázových položek, ale i tak vysoko nad odhady. Nezdá se však, že by nadějná čísla měla podstatný vliv na trhy. Euro dopoledne klesá k dolaru lehce pod 1,1800. Další zajímavou statistikou bude počet otevřených pracovních pozic v USA za prosinec. Lednová data z trhu práce, která byla původně na programu na pátek, jsou kvůli shutdownu odložena na příští středu.
ECB dnes rozhoduje o sazbách a s velkou pravděpodobností je nechá beze změny. Nová prognóza nepřijde. V kontextu slibnějších zpráv o reálné ekonomice a klesající inflace je výhled pro sazby stabilní, ale bude zajímavé sledovat, jestli v komentáři některé z rizik nezískává převahu. Také BoE rozhoduje o sazbách a rovněž v tomto případě se čeká jejich stabilita. Británie zásobuje trhy zprávami spíše z politické oblasti, když se vláda dostává pod tlak personálních otázek kvůli jmenování amerického velvyslance spojeného s Epsteinovou aférou.
Také český kalendář je zajímavý. Ráno zklamal slabý domácí maloobchod, zatímco inflace klesla podle očekávání. Odpoledne pak zasedá ČNB. Změnu sazeb nečekáme, ale otevřel se prostor pro další mírné snížení v budoucnu. Banka navíc zveřejní novou prognózu. V ní a doprovodném komentáři se budou hledat indicie o načasování možného uvolnění politiky, které by mohlo dál během roku přijít. Koruna hned zrána posílila na 24,31, kde čeká, jestli k sazbám něco zazní.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:06 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3127
|-0.2403
|24.3910
|24.3050
|CZK/USD
|20.6245
|-0.0872
|20.6890
|20.5885
|HUF/EUR
|379.4531
|0.0021
|379.9458
|379.0299
|PLN/EUR
|4.2171
|-0.0191
|4.2218
|4.2154
|CNY/EUR
|8.1827
|-0.1590
|8.2010
|8.1771
|JPY/EUR
|185.3765
|0.1269
|185.5260
|184.7389
|JPY/USD
|157.2590
|0.2742
|157.3400
|156.6950
|GBP/EUR
|0.8677
|0.3713
|0.8695
|0.8645
|CHF/EUR
|0.9167
|-0.0436
|0.9185
|0.9165
|NOK/EUR
|11.4143
|-0.5072
|11.4487
|11.4070
|SEK/EUR
|10.6153
|0.0203
|10.6260
|10.5982
| USD/EUR
|1.1788
|-0.1508
|1.1809
|1.1780
|AUD/USD
|1.4331
|0.3010
|1.4372
|1.4269
|CAD/USD
|1.3690
|0.1778
|1.3700
|1.3660