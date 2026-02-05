Německý průmysl překvapil. Zakázky v prosinci vzrostly nejvíc za dva roky

Objem zakázek v německém průmyslu v prosinci překvapivě vyskočil o 7,8 %, nejvíce za poslední dva roky, a prodloužil tak čtyřměsíční růstovou sérii. Přestože za prudkým nárůstem stojí hlavně velké jednorázové objednávky, naznačuje solidní růst i u očištěných dat možné oživení největší evropské ekonomiky. Pozitivní statistiky však kontrastují s novým průzkumem institutu Ifo, podle kterého firmy hodnotí hospodářskou politiku vlády nadále negativně a žádají snížení byrokracie a daňové reformy.
Objem zakázek v německém průmyslu se v prosinci zvýšil proti listopadu o 7,8 procenta, což je nejvíce za dva roky. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnil německý statistický úřad. Objem zakázek roste už čtvrtý měsíc po sobě, prosincový růst byl pro analytiky překvapivý. Za růstem sice stojí velké zakázky, které vykazují velké výkyvy, ale spolehlivější dílčí ukazatele naznačují, že by mohlo začít oživení, napsala agentura Reuters.
Analytici odhadovali, že zakázek v posledním měsíci roku o 2,2 procenta ubude. Bez započtení velkých zakázek se počet nových objednávek meziměsíčně zvýšil jen o 0,9 procenta. Velké zakázky, především od zbrojního průmyslu, se postaraly o růst o 5,7 procenta už v listopadu.
"Boom v počtu objednávek na konci roku. Kdo by to byl řekl?" uvedl ekonom Jens-Oliver Niklasch z banky LBBW. "Velmi se to podobá obratu trendu," dodal.
V tříměsíčním srovnání, které podléhá menším výkyvům, byl příjem objednávek ve čtvrtém čtvrtletí o 9,5 procenta vyšší než ve třech předchozích měsících. Za nárůstem objednávek stály především zakázky pro výrobce kovů, které se zvýšily o 30,2 procenta. Objednávky strojů a zařízení stouply o 11,5 procenta.
"Celkově jsou to velmi příznivá data, která podpoří tvrzení, že německá ekonomika se po roční přestávce konečně rozjíždí, částečně díky fiskálním stimulům," uvedl analytik Claus Vistesen ze společnosti Pantheon Macroeconomics.
Částečně v rozporu s jeho vyjádřením je dnes zveřejněný průzkum hodnocení německé hospodářské politiky uskutečněný mezi německými firmami. Ty institutu Ifo sdělily, že politiku vlády hodnotí negativně. Chtějí od ní, aby omezila byrokracii a provedla daňové reformy.