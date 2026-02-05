Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Německý průmysl překvapil. Zakázky v prosinci vzrostly nejvíc za dva roky

Německý průmysl překvapil. Zakázky v prosinci vzrostly nejvíc za dva roky

05.02.2026 10:55
Autor: ČTK

Objem zakázek v německém průmyslu v prosinci překvapivě vyskočil o 7,8 %, nejvíce za poslední dva roky, a prodloužil tak čtyřměsíční růstovou sérii. Přestože za prudkým nárůstem stojí hlavně velké jednorázové objednávky, naznačuje solidní růst i u očištěných dat možné oživení největší evropské ekonomiky. Pozitivní statistiky však kontrastují s novým průzkumem institutu Ifo, podle kterého firmy hodnotí hospodářskou politiku vlády nadále negativně a žádají snížení byrokracie a daňové reformy.

Objem zakázek v německém průmyslu se v prosinci zvýšil proti listopadu o 7,8 procenta, což je nejvíce za dva roky. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnil německý statistický úřad. Objem zakázek roste už čtvrtý měsíc po sobě, prosincový růst byl pro analytiky překvapivý. Za růstem sice stojí velké zakázky, které vykazují velké výkyvy, ale spolehlivější dílčí ukazatele naznačují, že by mohlo začít oživení, napsala agentura Reuters.

Analytici odhadovali, že zakázek v posledním měsíci roku o 2,2 procenta ubude. Bez započtení velkých zakázek se počet nových objednávek meziměsíčně zvýšil jen o 0,9 procenta. Velké zakázky, především od zbrojního průmyslu, se postaraly o růst o 5,7 procenta už v listopadu.

"Boom v počtu objednávek na konci roku. Kdo by to byl řekl?" uvedl ekonom Jens-Oliver Niklasch z banky LBBW. "Velmi se to podobá obratu trendu," dodal.

V tříměsíčním srovnání, které podléhá menším výkyvům, byl příjem objednávek ve čtvrtém čtvrtletí o 9,5 procenta vyšší než ve třech předchozích měsících. Za nárůstem objednávek stály především zakázky pro výrobce kovů, které se zvýšily o 30,2 procenta. Objednávky strojů a zařízení stouply o 11,5 procenta.

"Celkově jsou to velmi příznivá data, která podpoří tvrzení, že německá ekonomika se po roční přestávce konečně rozjíždí, částečně díky fiskálním stimulům," uvedl analytik Claus Vistesen ze společnosti Pantheon Macroeconomics.

Částečně v rozporu s jeho vyjádřením je dnes zveřejněný průzkum hodnocení německé hospodářské politiky uskutečněný mezi německými firmami. Ty institutu Ifo sdělily, že politiku vlády hodnotí negativně. Chtějí od ní, aby omezila byrokracii a provedla daňové reformy.

 

Čtěte více:

Podnikatelská nálada v Německu zůstala v lednu stejná jako v prosinci, uvedl Ifo
26.01.2026 10:42
Podnikatelská nálada v Německu zůstala v lednu stejná jako v prosinci, uvedl Ifo
Podnikatelská nálada v Německu v lednu zůstala na stejné úrovni jako v...
Německá vláda zhoršila odhad letošního růstu hospodářství na jedno procento
28.01.2026 16:04
Německá vláda zhoršila odhad letošního růstu hospodářství na jedno procento
Německá vláda zhoršila odhad letošního růstu německé ekonomiky a nyní ...
Deutsche Bank vykázala za loňský rok nejvyšší čistý zisk od roku 2007
29.01.2026 13:17
Deutsche Bank vykázala za loňský rok nejvyšší čistý zisk od roku 2007
Největší německá banka Deutsche Bank vykázala za loňský rok nejvyšší č...
Ifo: Konkurenceschopnost německého průmyslu dál klesá, téměř ve všech sektorech
03.02.2026 10:55
Ifo: Konkurenceschopnost německého průmyslu dál klesá, téměř ve všech sektorech
Konkurenceschopnost německého průmyslu na světovém trhu se dál snižuje...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
07.02.2026
14:27Gundlach: Směr nedolarové trhy a měny, vládní intervence se stávají reálnější možností
10:06Víkendář: Byl kdy dolar vůbec tradičním bezpečným útočištěm?
06.02.2026
17:46Budoucnost akcií, dluhopisů a portfolio 60/40
16:18Perly týdne: Měnící se pohled na umělou inteligenci a transformace budoucího šéfa Fedu
15:12Braňo Soták: 200 miliard, které zatřásly trhem. Amazon testuje hranice trpělivosti investorů  
14:02Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí
14:01Investoři znejistěli. Čínské výrobce elektromobilů brzdí drahé suroviny i slábnoucí poptávka  
12:28Reddit zasadil medvědům tvrdou ránu. Tržby rostly o 70 procent, výhled zůstává optimistický  
10:58Amazon sentimentu přitížil, ale propad trhů opět láká kupce  
10:52Průmysl ke konci roku rostl, dočkáme se v roce 2026 zrychlení
10:47Komerční banka: Pokles jádrových výnosů i poplatků částečně vyvažuje atraktivní dividenda  
10:28Stellantis couvá od elektromobility. Za restrukturalizaci zaplatí 22 mld. eur a nevyplatí dividendu. Akcie klesají o 22 procent
8:49Novo Nordisk čelí levnější napodobenině Wegovy, Anthropic vydává novou verzi Clauda, evropské futures v záporu  
8:48Rozbřesk: ČNB zůstává jednotná a kolabující bitcoin pomáhá dolaru
8:45Komerční banka, a.s.: Hospodářské výsledky 4Q 2025
8:25Komerční banka oznámila slabší závěr roku, ale optimistický výhled na 2026
05.02.2026
22:35Amazon bude utrácet ještě více než Alphabet. Letošní výdaje odhaduje na 200 miliard dolarů
17:25Návrat hodnotových akcií a cyklické signály akciového trhu
16:26Excalibur Army ze skupiny CSG získala v Asii zakázku na obrněná vozidla za šest miliard
16:18Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, jejich pokles je však stále ve hře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět