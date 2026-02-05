Turbulence na zlatu a stříbru

Stříbro se v poslední době stalo obdobou meme akcií, příliv peněz do ETF zaměřených na toto aktivum byl velmi vysoký. Z tohoto pohledu je pochopitelné, že došlo k cenové korekci. Pro CNBC to uvedl George Heppel z BMO Capital Markets, podle kterého byla zejména v Asii silná poptávka po fyzickém stříbru, která se ale nemohla držet dlouhodobě na tak vysokých úrovních. Tento vývoj se také spojuje s ohlášením nového šéfa Fedu.
Expert odhaduje, že další vývoj přinese zaostávání cen stříbra za cenami zlata, tudíž bude korigovat poměr cen těchto dvou komodit. Ten se přitom ještě nedávno dostával na historicky vysoké úrovně. Na zlatu probíhá „konsolidace, která je pravděpodobně zdravá.“ Nahoru jeho ceny táhly mimo jiné obavy z inflace, ze ztráty pozice, kterou má dolar ve světové ekonomice a podobně. Ty přitom podle Heppela mohou přetrvávat.
„Myslím si, že zlato zase za rok posílí o 100 %? To ne. Ale nezdá se mi, že by zmizely faktory, které vedly k růstu jeho ceny,“ řekl expert. Svou roli může mít i to, že novým šéfem americké centrální banky se podle prohlášení Donalda Trumpa stane Kevin Warsh. Ten podle Heppela tíhne ke zmenšování rozvahy Fedu a spekuluje se o tom, že dolar by mohl být díky této volbě silnější. „Znamená to méně peněz v systému, a to by představovalo medvědí faktor pro vzácné kovy.“
Warsh byl v pátek v souvislosti s vývojem na trzích zmiňován častěji. Jeho volbu probírali i na Bloombergu. Paul Krugman tam prezentoval trochu odlišný pohled od toho, který vidí Warshe jako člověka tíhnoucího k utažené politice. Ekonom k němu řekl, že „to mohlo být horší“. Ideálně by totiž šéf Fedu měl být podporován oběma hlavními politickými stranami, ale Warsh jednoznačně vyhovuje republikánům. A podle Krugmana neplatí, že by šlo o monetárního jestřába, tedy člověka tíhnoucího k utaženější politice. „Tu prosazuje pouze, pokud jsou u moci demokraté.“
Krugman poukazuje na to, že šéf Fedu může svůj názor prosazovat jen tak, že přesvědčuje ostatní členy vedení americké centrální banky. Ti by měli být na svých místech díky svým schopnostem a zkušenostem. Jejich předseda by měl být svým způsobem politikem a měl by mít respekt celého vedení Fedu. Z tohoto pohledu měly Spojené státy podle ekonoma štěstí během předchozích krizí a náročných období, protože Bernanke i Powell byli schopni vyjednávat a tvořit ve vedení Fedu potřebné koalice.
Krugman si myslí, že zatímco Bernanke, Yellen i Powell byli ve svých prohlášeních jasní, u Warshe si ekonom není jistý, co svými dosavadními projevy chtěl říci. K tomu Krugman dodal, že pozice předsedy Fedu je důležitá zejména v náročnějších obdobích. Musí jít o člověka, který dává najevo, že centrální banka má vývoj pod kontrolou a „lidé tomu také musí věřit… Doufám, že tímto testem Warsh nebude muset procházet.