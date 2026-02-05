Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Turbulence na zlatu a stříbru

Turbulence na zlatu a stříbru

05.02.2026 11:26
Autor: Redakce, Patria.cz

Stříbro se v poslední době stalo obdobou meme akcií, příliv peněz do ETF zaměřených na toto aktivum byl velmi vysoký. Z tohoto pohledu je pochopitelné, že došlo k cenové korekci. Pro CNBC to uvedl George Heppel z BMO Capital Markets, podle kterého byla zejména v Asii silná poptávka po fyzickém stříbru, která se ale nemohla držet dlouhodobě na tak vysokých úrovních. Tento vývoj se také spojuje s ohlášením nového šéfa Fedu.

Expert odhaduje, že další vývoj přinese zaostávání cen stříbra za cenami zlata, tudíž bude korigovat poměr cen těchto dvou komodit. Ten se přitom ještě nedávno dostával na historicky vysoké úrovně. Na zlatu probíhá „konsolidace, která je pravděpodobně zdravá.“ Nahoru jeho ceny táhly mimo jiné obavy z inflace, ze ztráty pozice, kterou má dolar ve světové ekonomice a podobně. Ty přitom podle Heppela mohou přetrvávat.

AG

„Myslím si, že zlato zase za rok posílí o 100 %? To ne. Ale nezdá se mi, že by zmizely faktory, které vedly k růstu jeho ceny,“ řekl expert. Svou roli může mít i to, že novým šéfem americké centrální banky se podle prohlášení Donalda Trumpa stane Kevin Warsh. Ten podle Heppela tíhne ke zmenšování rozvahy Fedu a spekuluje se o tom, že dolar by mohl být díky této volbě silnější. „Znamená to méně peněz v systému, a to by představovalo medvědí faktor pro vzácné kovy.“



Warsh byl v pátek v souvislosti s vývojem na trzích zmiňován častěji. Jeho volbu probírali i na Bloombergu. Paul Krugman tam prezentoval trochu odlišný pohled od toho, který vidí Warshe jako člověka tíhnoucího k utažené politice. Ekonom k němu řekl, že „to mohlo být horší“. Ideálně by totiž šéf Fedu měl být podporován oběma hlavními politickými stranami, ale Warsh jednoznačně vyhovuje republikánům. A podle Krugmana neplatí, že by šlo o monetárního jestřába, tedy člověka tíhnoucího k utaženější politice. „Tu prosazuje pouze, pokud jsou u moci demokraté.“

Krugman poukazuje na to, že šéf Fedu může svůj názor prosazovat jen tak, že přesvědčuje ostatní členy vedení americké centrální banky. Ti by měli být na svých místech díky svým schopnostem a zkušenostem. Jejich předseda by měl být svým způsobem politikem a měl by mít respekt celého vedení Fedu. Z tohoto pohledu měly Spojené státy podle ekonoma štěstí během předchozích krizí a náročných období, protože Bernanke i Powell byli schopni vyjednávat a tvořit ve vedení Fedu potřebné koalice.




Krugman si myslí, že zatímco Bernanke, Yellen i Powell byli ve svých prohlášeních jasní, u Warshe si ekonom není jistý, co svými dosavadními projevy chtěl říci. K tomu Krugman dodal, že pozice předsedy Fedu je důležitá zejména v náročnějších obdobích. Musí jít o člověka, který dává najevo, že centrální banka má vývoj pod kontrolou a „lidé tomu také musí věřit… Doufám, že tímto testem Warsh nebude muset procházet.

 

Čtěte více:

Po zasedání Fedu dolar zase oslabuje, zlato už je na 5 500 dolarech, Evropa otevře v plusu
29.01.2026 8:42
Po zasedání Fedu dolar zase oslabuje, zlato už je na 5 500 dolarech, Evropa otevře v plusu
Fed ponechal úrokové sazby beze změny, Meta dodala silné výsledky i v...
Komodity jsou relativně k akciím mimořádně „levné“…
29.01.2026 17:20
Komodity jsou relativně k akciím mimořádně „levné“…
O komoditách jako zajímavém investičním aktivu se, zdá se mi, hovoří v...
Perly týdne: Cla platí sami Američané a na trhu se zlatem se dějí věci
30.01.2026 14:13
Perly týdne: Cla platí sami Američané a na trhu se zlatem se dějí věci
Přinášíme několik klíčových postřehů týkajících se vývoje ceny zlata,...
Zlato a stříbro prudce padají. Síla dolaru spustila masivní výprodej
30.01.2026 12:42
Zlato a stříbro prudce padají. Síla dolaru spustila masivní výprodej
Drahé kovy zažívají největší výprodej za poslední roky. Zlato po před...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
07.02.2026
14:27Gundlach: Směr nedolarové trhy a měny, vládní intervence se stávají reálnější možností
10:06Víkendář: Byl kdy dolar vůbec tradičním bezpečným útočištěm?
06.02.2026
17:46Budoucnost akcií, dluhopisů a portfolio 60/40
16:18Perly týdne: Měnící se pohled na umělou inteligenci a transformace budoucího šéfa Fedu
15:12Braňo Soták: 200 miliard, které zatřásly trhem. Amazon testuje hranice trpělivosti investorů  
14:02Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí
14:01Investoři znejistěli. Čínské výrobce elektromobilů brzdí drahé suroviny i slábnoucí poptávka  
12:28Reddit zasadil medvědům tvrdou ránu. Tržby rostly o 70 procent, výhled zůstává optimistický  
10:58Amazon sentimentu přitížil, ale propad trhů opět láká kupce  
10:52Průmysl ke konci roku rostl, dočkáme se v roce 2026 zrychlení
10:47Komerční banka: Pokles jádrových výnosů i poplatků částečně vyvažuje atraktivní dividenda  
10:28Stellantis couvá od elektromobility. Za restrukturalizaci zaplatí 22 mld. eur a nevyplatí dividendu. Akcie klesají o 22 procent
8:49Novo Nordisk čelí levnější napodobenině Wegovy, Anthropic vydává novou verzi Clauda, evropské futures v záporu  
8:48Rozbřesk: ČNB zůstává jednotná a kolabující bitcoin pomáhá dolaru
8:45Komerční banka, a.s.: Hospodářské výsledky 4Q 2025
8:25Komerční banka oznámila slabší závěr roku, ale optimistický výhled na 2026
05.02.2026
22:35Amazon bude utrácet ještě více než Alphabet. Letošní výdaje odhaduje na 200 miliard dolarů
17:25Návrat hodnotových akcií a cyklické signály akciového trhu
16:26Excalibur Army ze skupiny CSG získala v Asii zakázku na obrněná vozidla za šest miliard
16:18Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, jejich pokles je však stále ve hře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět