Pandora reaguje na volatilitu stříbra: uvede platinovou kolekci

05.02.2026 13:08
Autor: ČTK

Pandora se chce vymanit z vysoké závislosti na extrémně volatilním trhu se stříbrem a oznámila, že uvede na trh novou řadu šperků z platiny. Podle analýzy firmy mají nové produkty pomoci stabilizovat výsledky i sentiment kolem akcie, která v posledních dnech citlivě reagovala na prudké cenové výkyvy stříbra. Nová generální ředitelka Berta de Pablosová-Barbierová zároveň naznačila strategii širší diverzifikace materiálů, která by mohla snížit podíl stříbra v nabídce z téměř 60?% až k 20?%.

Dánský výrobce šperků Pandora chce snížit závislost na příliš nestabilním trhu se stříbrem. Představí proto řadu šperků vyrobených z platiny, uvedla firma ve středu na svém webu. Cena akcií Pandory je velmi citlivá na stále prudší pohyby na trhu se stříbrem, které loni zaznamenalo historický nárůst. Výrazný pokles ceny tohoto drahého kovu na konci minulého týdne vedl k prudkému zvýšení hodnoty akcií firmy.

Pandora

"Musíme oddělit výkonnost společnosti a hodnotu akcií od suroviny," řekla agentuře Reuters nová generální ředitelka Pandory Berta de Pablosová-Barbierová. "Jsme značka šperků, nejsme obchodníci se stříbrem," dodala.

Pandora je největší světová značka šperků podle počtu prodaných výrobků. Proslula stříbrnými náramky s přívěsky a má jen omezený prostor ke zvyšování cen, protože jeho cíloví zákazníci omezují nákupy zbytného zboží, uvedl Reuters.

Výroba platinových verzí nejprodávanějších náramků Pandory bude levnější, pro spotřebitele si přitom zachovají půvab drahého kovu, uvedla de Pablosová-Barbierová. Platina je s cenou kolem 2000 dolarů za troyskou unci sice dražší než stříbro, nové produkty ale budou vyrobeny z patentované kovové slitiny.

Pandora v konečném důsledku plánuje omezit svou závislost na jakékoli komoditě. Podíl šperků ze stříbra chce snížit ze současných téměř 60 procent možná až na 20 procent, uvedla šéfka podniku. Ve funkci je od 1. ledna.

Stříbro v uplynulém týdnu procházelo za výraznější spekulace prudkými výkyvy. Minulý týden dosáhlo rekordu 121,64 dolaru (2500 Kč) za unci, o den později ale cena k okamžitému dodání ztratila více než čtvrtinu hodnoty. Ve čtvrtek se pak obchodovalo za 74,94 dolaru za unci. Akcie Pandory po oznámení plánů firmy dnes dopoledne zpevňovaly.

AG


