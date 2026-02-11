Dassault Systemes hlásí slabé výsledky i výhled, akcie padají nejvíce od roku 2002

Slabé výsledky i výhled Dassault Systemes zklamaly i ta nejpesimističtější očekávání. K tomu se přidávají obavy investorů z dopadu nových nástrojů umělé inteligence na tradiční softwarové hráče, přestože firma naopak vidí v AI příležitost. Akcie společnosti Dassault Systemes po zveřejnění zaznamenaly největší pokles od roku 2002.
Tržby firmy ve čtvrtém čtvrtletí dosáhly 1,68 miliardy eur, což je o 4,1 % méně než v předchozím roce, uvedla společnost ve středu ve svém prohlášení. Skončily také pod průměrným odhadem analytiků ve výši 1,74 miliardy eur. A na letošní rok firma předpovídá, že tržby vzrostou o 3 % až 5 %, což také nedosáhlo na odhady.
Akcie společnosti Dassault klesly v Paříži až o 20 % na 17,92 eura. To je největší intradenní pokles od 25. září 2002.
Firma Dassault Systemes je francouzská nadnárodní softwarová společnost, která se specializuje na 3D návrh, simulace, digitální výrobu a řízení životního cyklu produktů. Evropské softwarové společnosti přitom čelí obavám investorů, že vývoj v umělé inteligenci jejich podnikání podkope, protože se objevují nové nástroje, které mohou konkurovat jejich produktům. Dassault Systemes ale naopak označil boom v oblasti umělé inteligence za příležitost k expanzi pro své podnikání v oblasti průmyslového softwaru.
Slabá prognóza růstu je „horší než i u těch nejnegativnějších investorů, se kterými jsme mluvili,“ komentovali výsledky analytici , včetně Tobyho Ogga.