Obavy z AI zasahují tradiční finanční firmy a Paramount dál bojuje o Warner Bros.

11.02.2026 8:39
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Evropské akciové indexy vstupují do obchodního dne smíšeně, zatímco americké technologické tituly dál oslabují pod tlakem obav, že nástroje založené na umělé inteligenci naruší tradiční segmenty finančních služeb. V korporátní sféře budí pozornost agresivní pokus Paramountu zvrátit plánované propojení Warner Bros. Discovery s Netflixem, zatímco trhy zároveň sledují poslední vývoj v britské vládě a dnešní jednání mezi USA a Izraelem o vztazích s Íránem. Obchodní aktivita na trzích zůstává mimořádně vysoká, když lednový obrat dosáhl rekordních úrovní.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,1 %.

Rostoucí obavy z umělé inteligence na Wall Street nadále srážejí akcie některých technologických společností. Akcie společností zabývajících se daňovým plánováním a správou majetku v úterý klesly poté, co poskytovatel finančního softwaru Altruist spustil nástroj s umělou inteligencí pro vytváření daňových strategií, což vyvolalo obavy, že by tradiční hráči mohli být ohroženi. Úterní výprodej představoval pro Charlese Schwaba a LPL Financial nejhlubší propad od dubnové obchodní války.

Průměrný obrat akcií dosáhl v lednu rekordních 1,03 bilionu dolarů, což je zhruba 50% nárůst oproti stejnému období roku 2025, uvádějí data shromážděná agenturou Bloomberg Intelligence. Během tohoto období se denně obchodovalo s více než 19 miliardami akcií, což je druhý nejvyšší počet v historii.

Společnost Paramount navzdory opakovaným odmítnutím opět vylepšila svou nabídku na převzetí Warner Bros. Discovery ve stále zoufalejší snaze zmařit plánovanou dohodu s Netflixem. Paramount uvedl, že uhradí poplatek za ukončení smlouvy ve výši 2,8 miliardy dolarů, který bude muset Warner Bros. zaplatit Netflixu, pokud ukončí dohodnuté propojení. Zavázal se také k podpoře refinancování dluhu Warner Bros. a v případě potřeby zaplatí související poplatky ve výši 1,5 miliardy dolarů. Zdržel se však navýšení své nabídky 30 dolarů za akcii v hotovosti. Aby však společnost Paramount (kontrolovaná rodinou Ellisonových, která je nakloněna Trumpovi), zdůraznila svou důvěru v rychlé schválení ze strany regulačních orgánů, uvedla, že akcionářům Warner Bros. zaplatí „poplatek“ ve výši 25 centů za akcii za každé čtvrtletí, ve kterém transakce nebude po 31. prosinci uzavřena.

Keir Starmer upevnil svou pozici britského premiéra, když si zajistil veřejnou podporu všech ministrů kabinetu, včetně potenciálních rivalů Wese Streetinga a Eda Milibanda. Úleva bude pravděpodobně jen dočasná, protože potenciální vyzyvatelé čekají na příležitost, aby ho nahradili.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pravděpodobně na dnešním setkání v Bílém domě bude tlačit na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby od Íránu požadoval další ústupky. USA a Írán se nedávno pozitivně vyjádřily k zahájení diplomatických rozhovorů, ačkoli analytici zůstávají ohledně dohody skeptičtí.


 

