Rozbřesk: Koruna zůstává pod tlakem, ČNB jí dnes nepomůže

Rozbřesk: Koruna zůstává pod tlakem, ČNB jí dnes nepomůže

19.03.2026 10:00
Autor: Jan Bureš, ČSOB

Česká koruna se vcelku pochopitelně drží v defenzivě a operuje na dostřel od 24,50 EUR/CZK. Odvetná opatření Iránu, poškození energetické infrastruktury v Kataru a další nárůst cen ropy jsou koktejl, který české měně spíše přivolá další ztráty než úlevu.

Vedle geopolitiky bude dnes koruna na trzích bedlivě sledovat také zasedání centrální banky. Výsledek je předem vcelku zjevný – sazby zůstanou beze změny a ČNB bude primárně komunikovat potřebu vyčkat a zhodnotit dopady probíhajícího energetického šoku. Pro korunu to ale také není zvlášť povzbudivá zpráva. Trhy totiž již implicitně vsadily na růst sazebCZK 2Y IRS se pohybuje v okolí čtyř procent – a bankovní rada se dnes k takovému výhledu hlásit nebude.

Podobně pravděpodobně dopadnou i případné dotazy na eventuální devizové intervence. Guvernér Aleš Michl je na tiskové konferenci nejspíše odbyde s tím, že ztráty koruny jsou zatím marginální a téma rozpouštění rezerv na bankovní radě nepatří k prioritám dne. Výsledkem by tak mohl být spíše dodatečný tlak na korunu.

A právě tady se skrývá jeden zajímavý mechanismus: v napjatých dobách se kauzalita mezi úrokovým a devizovým trhem otáčí. Případné další ztráty koruny by tak paradoxně mohly tlačit vzhůru kratší konec české výnosové křivky – a to navzdory zdrženlivosti bankovní rady vůči jakýmkoli úvahám o zvyšování sazeb (otočení kauzality je dobře patrné na grafu níže).

Eurodolar

Jestřábí Fed (více jsme psali ZDE) a ceny ropy směřující po další eskalaci v Perském zálivu směrem k hranici 110 USD za barel stlačily eurodolar zpět pod hranici 1,15.

Býčí nálada na trzích s ropou a plynem eurodolaru nesvědčí. Uvidíme, zda euru alespoň trochu pomůže ECB, která zasedá dnes odpoledne. Naším základním scénářem sice zůstává stabilita úrokových sazeb ECB, ale rétorika by se měla naladit na jestřábí notu. Zároveň je potřeba zdůraznit jedno riziko. ECB je na současný typ šoků citlivější než jiné centrální banky právě kvůli své nedávné zkušenosti. Aktuální tržní sázky na jedno zvýšení sazeb v letošním roce tak nemusí být zcela mimo, neboť reflektují nastavení uvnitř Rady guvernérů – za žádnou cenu neopakovat chyby z let 2022-2023.



19.03.2026
11:40Íránské útoky na energetickou infrastrukturu straší trhy. Katarské LNG může být mimo provoz i několik měsíců
11:10Silné výsledky i výhled Micronu kazí vysoké kapitálové výdaje. Akcie klesají
10:33Cena plynu pro evropský trh prudce roste kvůli vývoji na Blízkém východě
10:00Rozbřesk: Koruna zůstává pod tlakem, ČNB jí dnes nepomůže
8:51Komodity zdražují po dalšíeskalaci na Blízkém východě a tlačí evropské futures do záporu  
6:03Průzkum BofA: Trhy ještě dna nedosáhly, sentiment zůstává opatrný
18.03.2026
21:23Fed zatím přehlíží ropný šok a věří v silnou ekonomiku
21:02Wall Street zasáhly obavy z války, Fed drží sazby beze změny  
19:12Fed ponechal úrokové sazby beze změny
17:31Čínská strategie: Nové technologie a starý ekonomický model?
17:12USA kvůli drahé ropě uvolní pravidla lodní přepravy, povolí obchody s Venezuelou
15:46FX Strategie: Íránský šok a silný dolar poslal korunu do defenzivy, ČNB sazby nezmění  
14:03OpenClaw je další ChatGPT, vychvaluje Huang platformu pro autonomní AI agenty
12:05Přes Hormuz se od začátku války dostala dvacítka lodí. Polovina byla z Číny
11:57Inflace v EU v únoru zrychlila na 2,1 procenta, v Česku zpomalila
11:01Microsoft zvažuje právní kroky kvůli cloudové dohodě mezi Amazonem a OpenAI
10:29AI agenti ženou Tencent nahoru a táhnou růst o desítky miliard dolarů  
10:23Klidná ropa trhům svědčí. Zamíchá kartami Fed nebo Micron?  
10:12MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o uveřejnění Konsolidované výroční finanční zprávy za rok 2025 a dalších dokumentů
9:45J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Konference pro investory

Kalendář událostí
ČasUdálost
JP - Základní O/N úroková sazba
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
13:30USA - Index filadelfského Fedu
13:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:15EMU - Jednání ECB, základní sazba
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět