Rozbřesk: Koruna zůstává pod tlakem, ČNB jí dnes nepomůže

Česká koruna se vcelku pochopitelně drží v defenzivě a operuje na dostřel od 24,50 EUR/CZK. Odvetná opatření Iránu, poškození energetické infrastruktury v Kataru a další nárůst cen ropy jsou koktejl, který české měně spíše přivolá další ztráty než úlevu.
Vedle geopolitiky bude dnes koruna na trzích bedlivě sledovat také zasedání centrální banky. Výsledek je předem vcelku zjevný – sazby zůstanou beze změny a ČNB bude primárně komunikovat potřebu vyčkat a zhodnotit dopady probíhajícího energetického šoku. Pro korunu to ale také není zvlášť povzbudivá zpráva. Trhy totiž již implicitně vsadily na růst sazeb – CZK 2Y IRS se pohybuje v okolí čtyř procent – a bankovní rada se dnes k takovému výhledu hlásit nebude.
Podobně pravděpodobně dopadnou i případné dotazy na eventuální devizové intervence. Guvernér Aleš Michl je na tiskové konferenci nejspíše odbyde s tím, že ztráty koruny jsou zatím marginální a téma rozpouštění rezerv na bankovní radě nepatří k prioritám dne. Výsledkem by tak mohl být spíše dodatečný tlak na korunu.
A právě tady se skrývá jeden zajímavý mechanismus: v napjatých dobách se kauzalita mezi úrokovým a devizovým trhem otáčí. Případné další ztráty koruny by tak paradoxně mohly tlačit vzhůru kratší konec české výnosové křivky – a to navzdory zdrženlivosti bankovní rady vůči jakýmkoli úvahám o zvyšování sazeb (otočení kauzality je dobře patrné na grafu níže).
Eurodolar
Jestřábí Fed (více jsme psali ZDE) a ceny ropy směřující po další eskalaci v Perském zálivu směrem k hranici 110 USD za barel stlačily eurodolar zpět pod hranici 1,15.
Býčí nálada na trzích s ropou a plynem eurodolaru nesvědčí. Uvidíme, zda euru alespoň trochu pomůže ECB, která zasedá dnes odpoledne. Naším základním scénářem sice zůstává stabilita úrokových sazeb ECB, ale rétorika by se měla naladit na jestřábí notu. Zároveň je potřeba zdůraznit jedno riziko. ECB je na současný typ šoků citlivější než jiné centrální banky právě kvůli své nedávné zkušenosti. Aktuální tržní sázky na jedno zvýšení sazeb v letošním roce tak nemusí být zcela mimo, neboť reflektují nastavení uvnitř Rady guvernérů – za žádnou cenu neopakovat chyby z let 2022-2023.