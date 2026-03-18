Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Fed zatím přehlíží ropný šok a věří v silnou ekonomiku

18.03.2026 21:23
Autor: Jan Čermák, ČSOB

Nevíme, jak se vyvrbí situace na Blízkém východě, ale zato nás znervózňuje, že jádrová inflace neklesá dostatečně rychle. Toť aktuální jestřábí vzkaz Fedu číslo jedna.

Centrální banka navíc zjevně zaujala vyčkávací pozici, přičemž si příliš nepřipouští eventuální negativní dopad vyšších cen benzínu na spotřebu a růst, neboť ten byl v nové prognóze dokonce revidován nahoru. Souvisejícím a velmi důležitým výstupem z nové prognózy bylo pak to, že odhad míry nezaměstnanosti zůstal nezměněn na úrovni 4,4 %, přičemž v dalších letech by nezaměstnanost měla ještě dále nepatrně klesnout. Jinak řečeno vedení americké centrální banky se většinově nebojí zhoršení na trhu práce. To vše dohromady lze považovat za jestřábí vzkaz číslo dvě.

Novináři na tiskové konferenci samozřejmě tlačili šéfa Fedu Jeroma Powella k tomu, aby naznačil, zdali centrální banka bude íránský ropný šok považovat za jednorázovou záležitost, a tudíž nebude svojí politikou na uzavření Hormuzského průlivu reagovat. Powell v podstatě uznal, že v jeho očích jde o jednorázový nabídkový šok, ale neutrální reakce bude podmíněna pouze pokud dlouhodobá inflační očekávání budou i nadále konzistentní s dvouprocentním inflačním cílem Fedu.

K tomu je ovšem třeba dodat, že nová prognóza Fedu si v otázce vývoje celkové inflace zcela jistě nepřipouští, že by ceny ropy a benzínu vydržely na současných úrovních, či že by dokonce mohly jít ještě výše. Mediánový odhad meziroční inflace (PCE) amerických centrálních bankéřů pro tento rok byl totiž zvýšen “jen” na 2,7 %, což se s ohledem na nárůst cen benzínu jeví jako velmi optimistický, a to zejména v kontextu souačasného navýšení odhadu jádrové inflace (rovněž na 2,7 %).

Dodejme, že třetí, nepřímý jestřábí vzkaz přišel z tiskové konference Fedu z oblasti “lidských zdrojů”. ŠéF Fedu totiž v připraveném prohlášení prohlásil, že ve své vedoucí funkci hodlá zůstat do té doby. než bude americkým senátem potvrzen nový šéf Kevin Warsh.

Kromě toho ovšem Powell dodal, že hodlá setrvat v Radě guvernérů do okamžiku, kdy bude kompletně odvoláno jeho vyšetřování s ohledně nesrovnalostí při rekonstrukci budov Fedu. To v praxi znamená, že nástup prezidentem Donaldem Trumpem vybraných centrálních bankéřů, kteří by mohli mít poněkud více holubičí orientaci, se zásadně zpomalí, respektive ovládnutí washingtonského vedení Fedu nově najmenovanými holubicemi se zdá být v dohledné době zcela nereálné. A to je nepochybně dobrá zpráva pro kredibilitu americké měnové politiky.

 

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:30USA - PPI, y/y
15:00USA - Průmyslové objednávky, m/m
19:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět