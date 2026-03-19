Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Doosan Škoda Power: EBITDA i tržby loni klesly, objem zakázek vzrostl

19.03.2026 17:44
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Doosan Škoda Power zaznamenala loni ve srovnání s rokem 2024 mírné zlepšení provozního zisku, který narostl o dvě procenta na 625 milionů . Konsolidované tržby dosáhly 5,6 miliardy korun, což je meziročně pokles o 4,9 procenta. Vychází to z předběžných výsledků hospodaření za loňský rok, které podnik ve čtvrtek odpoledne zveřejnil.

Meziročně klesla také EBITDA, a to o 4,5 procenta 769 milionů korun. Podle firmy to je dáno hlavně nižšími realizovanými tržbami a nepříznivým vývojem kurzu české koruny. Negativní dopad měly také vysoké náklady spojené s IPO a následné provozní výdaje po vstupu na burzu.

 

 

Zdroj: Doosan Škoda Power

Za poklesem tržeb stálo vedle kurzového rozdílu (>250 mil.) částečně také to, že v rozhodování o projektech došlo k časovému posunu. „Hlavní projekty, které přispívaly k tržbám v roce 2025, byly v Polsku, Botswaně, České republice, USA, Saúdské Arábii, Finsku či Dánsku. Z pohledu odvětví pocházela většina tržeb z rafinérií, těžebního průmyslu a od distribučních společností. Z geografického hlediska byla většina tržeb generována v Evropě (43 % bez ČR), Asii (15 %) a Africe (15 %),“ uvádí Doosan ve zprávě.

Co se týče nových projektů, tak jejich hodnota loni dosáhla bezmála 9,8 miliardy , což představuje nárůst o 56 procent oproti předchozímu období. Největší podíl na tom měla Česká republika, ať už šlo o výměnu generátorů v jaderné elektrárně Temelín nebo modernizaci bloku TG6 v Opatovicích, uvedl plzeňský podnik.

Objem zakázek vzrostl oproti roku 2024 o 39 procent na 12,75 miliardy , přičemž firma očekává, že přibližně 30 procent objemu zakázek bude realizováno do jednoho roku a přibližně 50 procent v průběhu následujících tří let.



Zdroj foto: Doosan Škoda Power



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.03.2026
17:44Doosan Škoda Power: EBITDA i tržby loni klesly, objem zakázek vzrostl
17:11Co říká jeden alternativní pohled na valuace amerických a světových akciových trhů?
16:37ECB sazby nezměnila, pozorně sleduje Blízký východ
16:01Tržby Alibaby zaostaly za očekáváním, čistý zisk se kvůli investicím propadl o 66 procent
15:34MONETA Money Bank, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
14:35ČNB úrokové sazby nezměnila
13:38Braňo Soták: Všechny segmenty Micronu jedou na plný plyn, trh je ale ostražitý  
13:20Íránské útoky na energetickou infrastrukturu straší trhy. Katarské LNG může být mimo provoz i několik měsíců
12:54Colt CZ a Explosia prohlubují spolupráci. Poptávka po zbrojní produkci je trojnásobná, kapacity nestačí
12:15Íránská válka eskaluje s útoky na energie a Fed trhům také nepomohl  
12:06Akcionář CSG vyzval skupinu k odkupu svého podílu, chce údajně 35 miliard
11:55Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisu XS3019003253
11:10Silné výsledky i výhled Micronu kazí vysoké kapitálové výdaje. Akcie klesají
10:33Cena plynu pro evropský trh prudce roste kvůli vývoji na Blízkém východě
10:00Rozbřesk: Koruna zůstává pod tlakem, ČNB jí dnes nepomůže
8:51Komodity zdražují po dalšíeskalaci na Blízkém východě a tlačí evropské futures do záporu  
6:03Průzkum BofA: Trhy ještě dna nedosáhly, sentiment zůstává opatrný
18.03.2026
21:23Fed zatím přehlíží ropný šok a věří v silnou ekonomiku
21:02Wall Street zasáhly obavy z války, Fed drží sazby beze změny  
19:12Fed ponechal úrokové sazby beze změny

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
JP - Základní O/N úroková sazba
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
13:30USA - Index filadelfského Fedu
13:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:15EMU - Jednání ECB, základní sazba
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět