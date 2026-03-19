Doosan Škoda Power: EBITDA i tržby loni klesly, objem zakázek vzrostl

Doosan Škoda Power zaznamenala loni ve srovnání s rokem 2024 mírné zlepšení provozního zisku, který narostl o dvě procenta na 625 milionů Kč. Konsolidované tržby dosáhly 5,6 miliardy korun, což je meziročně pokles o 4,9 procenta. Vychází to z předběžných výsledků hospodaření za loňský rok, které podnik ve čtvrtek odpoledne zveřejnil.
Meziročně klesla také EBITDA, a to o 4,5 procenta 769 milionů korun. Podle firmy to je dáno hlavně nižšími realizovanými tržbami a nepříznivým vývojem kurzu české koruny. Negativní dopad měly také vysoké náklady spojené s IPO a následné provozní výdaje po vstupu na burzu.
Zdroj: Doosan Škoda Power
Za poklesem tržeb stálo vedle kurzového rozdílu (>250 mil.) částečně také to, že v rozhodování o projektech došlo k časovému posunu. „Hlavní projekty, které přispívaly k tržbám v roce 2025, byly v Polsku, Botswaně, České republice, USA, Saúdské Arábii, Finsku či Dánsku. Z pohledu odvětví pocházela většina tržeb z rafinérií, těžebního průmyslu a od distribučních společností. Z geografického hlediska byla většina tržeb generována v Evropě (43 % bez ČR), Asii (15 %) a Africe (15 %),“ uvádí Doosan ve zprávě.
Co se týče nových projektů, tak jejich hodnota loni dosáhla bezmála 9,8 miliardy Kč, což představuje nárůst o 56 procent oproti předchozímu období. Největší podíl na tom měla Česká republika, ať už šlo o výměnu generátorů v jaderné elektrárně Temelín nebo modernizaci bloku TG6 v Opatovicích, uvedl plzeňský podnik.
Objem zakázek vzrostl oproti roku 2024 o 39 procent na 12,75 miliardy Kč, přičemž firma očekává, že přibližně 30 procent objemu zakázek bude realizováno do jednoho roku a přibližně 50 procent v průběhu následujících tří let.
Zdroj foto: Doosan Škoda Power