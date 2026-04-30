Pražské banky a big tech v centru pozornosti po rozhodnutí Fedu

Investoři dnes vstřebávají silnou vlnu výsledků bank i technologických gigantů, zatímco americký Fed ponechal úrokové sazby beze změny. překonala očekávání trhu díky lepší nákladové disciplíně a stabilnějším rizikovým nákladům, zatímco výnosy zůstávají pod tlakem. Na globální scéně výrazně zaujaly mimořádně silné výsledky Mety, a Alphabetu, které znovu potvrdily sílu investic do cloudu a umělé inteligence. Futures jsou v červeném poté, co Trump zvažuje nové vojenské možnosti v Íránu.
Futures na americké akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,9 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX -0,9 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,7 %, S&P 500 mini -0,2 % a Nasdaq 100 mini -0,2 %.
Erste vykázala za 1. čtvrtletí 2026 čistý zisk ve výši 879 milionů EUR (+18,3 % meziročně), což je nad konsenzuálním očekáváním 845 milionů a naším 853 miliony. EBS potvrdila svůj výhled na rok 2026. Zisk vnímáme jako spíše neutrální, přičemž čistý úrokový výnos mírně zaostává za konsensem, což je částečně kompenzováno vyššími ostatními příjmy. Přesto by slušné překonání konečného výsledku, které bylo dáno lepší než očekávanou nákladovou disciplínou a zlepšujícím se profilem rizikových nákladů, mělo akciím poskytnout určitou podporu. Výsledky navíc potvrzují, že dřívější obavy ohledně konečné kapitálové pozice a nákladů souvisejících s integrací se z velké části naplnily, což by mělo pomoci rozptýlit dřívější obavy investorů.
Komerční banka vykázala za 1. čtvrtletí 2026 čistý zisk ve výši 4 mld. Kč, což je o 0,7 % více než konsensus (3,98 mld. Kč), jak jej společnost dosáhla. Překonání konečného výsledku bylo způsobeno především rozpuštěním čistých opravných položek a zlepšenou nákladovou efektivitou, nicméně opět se slabšími než očekávanými hlavními výnosy. Vykázaný čistý úrokový výnos ve výši 6,44 mld. Kč a náklady ve výši 1,64 mld. Kč byly shodně pod konsensem (o 2,3 % a 7,8 %). Čistá úroková míra zisku klesla na 1,60 % (1,69 % ve 4. čtvrtletí 2025) negativně ovlivněna konkurenčním tlakem na marže na bankovním trhu v ČR. Výsledky vnímáme jako negativní, a to i přes překonání konečného výsledku hospodaření, protože nadprůměrný výkon byl z velké části způsoben rozpuštěním opravných položek, nikoli zlepšením zisku z hlavní činnosti. Trendy v oblasti tržeb z hlavní činnosti zůstávají slabé a pokračující tlak je jen částečně kompenzován lepší provozní efektivitou.
Akcie KOMB se dnes také obchodnují poslední den s dividendou 95,6 Kč/akcie.
GEVORKYAN v roce 2025 dál posílil svou růstovou trajektorii, když zvýšil tržby i provozní zisk a udržel mimořádně vysokou EBITDA marži přes 34 procent. Firma těžila z nových zákazníků, rozšiřování portfolia a rostoucího zapojení do obranného průmyslu. Do další fáze rozvoje vstupuje s novou dceřinou společností Force Defence, akvizicí v Itálii a spuštěním zaměstnaneckého akciového programu, který má podpořit dlouhodobou stabilitu a růst skupiny.
Cena ropy Brent vzrostla na válečné maximum poté, co agentura Axios informovala, že Donald Trump bude dnes informován o nových vojenských možnostech v Íránu. Americký prezident dříve zpravodajské agentuře sdělil, že bez jaderné dohody nezruší námořní blokádu.
Fed včera podle očekávání ponechal základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,50 procenta až 3,75 procenta. Inflace podle centrálních bankéřů zůstává zvýšená. Výbor pro měnovou politiku byl přitom ve svém hlasování nejrozpolcenější od roku 1992. Rozhodnutí podpořilo osm členů včetně dosluhujícího předsedy Jeroma Powella, čtyři se z různých důvodů postavili proti. Powell zároveň řekl, že v Radě guvernérů hodlá setrvat i po skončení svého předsednického mandátu. Jako důvod uvedl nedávné právní kroky, které proti Fedu podnikla administrativa prezidenta Donalda Trumpa.
Meta Platforms v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 61 procent na 26,8 miliardy dolarů. Tržby vzrostly o 33 procent na 56,3 miliardy USD, zatímco očekávání analytiků v průměru činilo 55,4 miliardy. V přepočtu na akcii zisk činil 10,44 dolaru, zatímco trh očekával zisk 6,67 dolaru na akcii.
Microsoft navýšil čistý zisk ve třetím čtvrtletí svého finančního roku meziročně o 23 procent na 31,8 miliardy dolarů, v přepočtu na jednu akcii zisk činil 4,27 USD. Tržby vzrostly meziročně o 18 procent na 82,9 miliardy dolarů, čímž překonaly očekávání analytiků. Divize Cloud, jež zahrnuje služby Azure a další cloudové produkty, vykázala tržby 54,5 miliardy dolarů, což je o 29 procent více než před rokem. Samotné tržby z Azure a souvisejících cloudových služeb vzrostly o 40 procent. Tržby v oblasti "produktivity" a podnikových procesů, kam spadá řada 365 a sociální síť LinkedIn, se zvýšily o 17 procent na 35 miliard dolarů. Tržby u spotřebitelské verze 365 vzrostly o 33 procent, u podnikové o 19 procent a u LinkedInu o 12 procent.
Alphabetu, vlastníku vyhledávače , vzrostl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 81,2 procenta na 62,58 miliardy USD. Společnost zaznamenala vysoký růst tržeb v cloudové divizi, především díky pokračujícím investicím firem do infrastruktury pro umělou inteligenci. Celkové tržby vzrostly o 22 procent na 109,9 miliardy USD. Analytici dotazovaní agenturou LSEG čekali tržby 107,2 miliardy USD. Tržby divize Cloud stouply o 63 procent na 20 miliard USD, zatímco analytici v průměru čekali růst jen o 50,1 procenta. Objem nevyřízených zakázek cloudové divize se mezičtvrtletně téměř zdvojnásobil na více než 460 miliard USD. Tržby divize Services, která zahrnuje hlavní spotřebitelské služby firmy, vzrostly o 16 procent na 89,6 miliardy USD. Růst táhly především příjmy z internetového vyhledávání a dalších služeb Googlu, které se zvýšily o 19 procent. Stejným tempem rostly i tržby z předplatného, platforem a zařízení. Tržby z reklamy na YouTube stouply o 11 procent.