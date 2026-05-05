Akcie Pinterestu raketově vzrostly. Inspirativní sociální síť překonala odhady a zlepšila výhled

Pinterest, americká vizuální sociální síť a vyhledávací platforma zaměřená na inspiraci, doručila v letošním prvním čtvrtletí lepší než očekávané hospodářské výsledky, a navíc vydala silný výhled ohledně tržeb. Díky tomu vystřelily akcie společnosti v pondělním aftermarketu bezmála o 20 procent.
Tržby Pinterestu v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 18 procent na 1,01 miliardy dolarů, což bylo přibližně 350 milionů nad očekáváním Wall Street. Odhady překonal i upravený zisk na akcii, který činil 0,27 USD při konsenzu 0,23 USD.
Hlavním katalyzátorem růstu akcií pak byla prognóza pro aktuální kvartál, v němž Pinterest počítá s tržbami v rozmezí 1,13 až 1,15 miliardy dolarů, zatímco tržní konsenzus byl v průměru kolem 1,12 miliardy dolarů.
Akcie společnosti se tak částečně vzpamatovaly z výrazného propadu z února, kdy naopak slabší výhled tržeb způsobil jejich největší jednodenní pokles za více než tři roky, informovala agentura Bloomberg. Od začátku roku jsou přesto akcie nadále v minusu o více než 10 procent.
Firma, jež generuje převážnou část příjmů z reklamy, se snaží těžit ze své pozice vizuálního vyhledávače, kde uživatelé hledají inspiraci v oblasti módy, hobby nebo bydlení. Platforma zpracuje více než 80 miliard vyhledávání měsíčně. Počet měsíčně aktivních uživatelů dosáhl ke konci března 631 milionů (v souladu s odhady trhu), což představuje meziroční nárůst o 11 procent.
Na druhé straně společnost vykázala čistou ztrátu ve výši 73,6 milionu dolarů, což je částka, která je naopak podstatně vyšší než tržní očekávání (41,5 mil. USD).
Byznys firmy se pohybuje v rychle se měnícím prostředí sociálních sítí, kde stále větší roli hraje umělá inteligence. V lednu proto Pinterest propustil stovky zaměstnanců s odůvodněním, že tyto zdroje přesouvá směrem k vývoji produktů a funkcí založených na AI.
Koncem loňského roku platforma zároveň spustila nákupního asistenta využívajícího AI. Podle vedení AI přispívá ke zlepšení doporučovacích algoritmů pro obsah i reklamu, což uživatelům usnadňuje hledání relevantních příspěvků a inzerce.
V březnu do společnosti investoval aktivistický fond Elliott Investment Management, který do Pinterestu vložil další jednu miliardu dolarů určenou na zpětný odkup akcií. Tento krok tehdy rovněž podpořil růst ceny akcií.