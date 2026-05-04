Akcie CSG se po zprávě shortaře Hunterbrook propadly až o 26 %

04.05.2026 16:29, aktualizováno: 4.5. 17:24
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Akcie zbrojařské společnosti CSG zaznamenaly nejvýraznější propad od svého lednového uvedení na amsterdamskou burzu poté, co zpráva investiční společnosti Hunterbrook zpochybnila obchodní model tohoto dodavatele pro obranný průmysl.

Společnost Hunterbrook uvedla, že provedla několikaměsíční vyšetřování toho, kolik střeliva skupina CSG „skutečně vyrábí“. Hunterbrook došel k závěru, že tvrzení CSG o výrobních kapacitách uvedená v IPO prospektu byla nadsazená, a obchodní model firmy je více závislý na obchodování s municí než na její skutečné výrobě.

Mluvčí CSG uvedl, že společnost zásadně nesouhlasí se závěry a tvrzeními uvedenými ve zprávě Hunterbrook, která podle ní obsahuje „nepřesnosti, selektivní výklady a zkreslené informace“. Společnost CSG dále uvedla, že zejména odmítá jakékoli tvrzení, že její prospekt nebo následná zveřejnění byla neúplná či zavádějící, a trvá na integritě a přesnosti dokumentace k primární emisi akcií i veškeré komunikace po jejím uskutečnění.

Akcie české společnosti se na amsterdamské burze propadly až o 26 %, obchodování přitom bylo několikrát pozastaveno. Následně ovšem CSG část ztrát posbírala a uzavřela u -13 %. Hunterbrook uvedla, že ve chvíli zveřejnění reportu držela krátké pozice na CSG spolu dlouhou pozicí na  „koš srovnatelných cenných papírů“.

„Společnost CSG byla prezentována jako další Rheinmetall, ale ve skutečnosti se mnohem více podobá sofistikované trading společnosti zabývající se municí,“ uvedl Jens-Peter Rieck ze společnosti Mwb Research po zveřejnění zprávy agentury Hunterbrook. „Od samého počátku byla příliš drahá, a to jak kvůli cyklickému riziku, tak proto, že její obchodní model neobstál při bližším zkoumání.“

Tržní valuace společnosti ovládané českým miliardářem Michalem Strnadem dnešním propadem klesá k 15 miliardám eur, oproti maximu dosaženému po IPO firma ztratila již více než 50 % hodnoty.

V loňském roce vydala společnost Hunterbrook Media zprávu o španělském výrobci střev na klobásy Viscofan, v níž tvrdila, že v továrně této firmy v Illinois dochází k porušování bezpečnostních předpisů na pracovišti. Společnost Viscofan zprávu popřela a její akcie následně posílily a obchodují se nad úrovní, na které byly před zveřejněním zprávy.

Mezi další společnosti, na které se Hunterbrook v minulosti zaměřil, patří herní služba Roblox a výrobce jaderných reaktorů Nano Nuclear Energy.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Váš názor
  • Přidat názor
    Shortař má vyděláno...
    04.05.2026 20:16

    ...ale to, že to takhle zacloumá cenou je stejně ujetý, jako když si ratingové agentury dávají navzájem rating.
    Berounskej
  • Přidat názor
     
    04.05.2026 17:31

    Bude žaloba na Huntera?
    ?
    • Přidat názor
      zaloba bude spis na csg
      04.05.2026 20:20

      csg si proste nabehla ve spouste veci a doslova to shortarum servirovali na zletem podnosu uz od IPO resp csg klidne delala veci ktere jdou proti zajmum akcionaru
      eple
