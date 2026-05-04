Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Umění odhadovat akciové trendy

Umění odhadovat akciové trendy

04.05.2026 16:34
Autor: Jiří Soustružník

Na trhu se často říká, že trend je „friend“. Což je často pravda a to i delší dobu. A pak už to pravda najednou není. Mohli bychom tak argumentovat, že lepší je fundamentální pohled na hodnoty a ceny akcií. S čímž bych nejednou souhlasil. Ale nic si nenalhávejme. Z určitého pohledu je to z bláta do louže.

Deutsche Bank v následujícím grafu ukazuje vývoj indexu S&P 500 od roku 2022. S tím, že „index je nyní stále pod kanálem trendu posledních tří a půl let“. To by mohlo budit určité nadšení. Chladit je může pohled na číslo ukazující průměrný růst trhu během tohoto trendu. Je to totiž téměř 23 %. S výnosy dlouhodobějších vládních dluhopisů něco nad 4 % to znamená, že investoři realizovali na trhu rizikovou prémii kolem 18 – 19 %. Pokud by to mělo pokračovat, vyžadovalo by to nemalá pozitivní překvapení. U fundamentu.

a

Dnešní druhý graf je také od DB a také porovnává současný vývoj trhu s trendem. Ten zde ale jde od roku 2007 a je tedy téměř dvacetiletý. Obrázek je to už mnohem umírněnější v tom smyslu, že průměrná návratnost dosahuje „jen“ 12,4 %. To už implikuje výrazně nižší realizované rizikové prémie, i když stále velmi slušné. A tento obrázek hlavně ukazuje, že nyní už je trh zpět zhruba uprostřed vyznačeného pásma.

b

Sám tíhnu spíše k tomu, co se nazývá fundamentem. Tedy k dění v samotných společnostech, vývoji tržeb, ziskovosti, toku hotovosti a také bezrizikových sazeb, rizikových prémií. Oba grafy jsem pak z velké části ukazoval pro demonstraci toho, jak u trendů záleží na vybrané časové periodě. V úvodu jsem ale také dodal, že jít od trendu k fundamentu může být posunem z bláta do louže (i když z bláta do louže může v určitém smyslu skutečně být posun k lepšímu):

Fundament u akcií v principu znamená odhad dalšího vývoje tržeb, ziskových marží a celkově toho, co bude společnost pro své akcionáře vydělávat. A jsme u toho: Obvykle se totiž tyto proměnné také pohybují v nějakém trendu, většinou růstovém. Ani zde se tedy nevyhneme tomu, abychom spekulovali nad dalším vývojem trendu. Nebo nad tím, zda nedojde k jeho zlomení – najetí na rychlejší, či pomalejší růst, nebo dokonce pokles. I zde tedy často probíhá jen další hra s trendy.

Tato fundamentální hra s trendy může být maskována řadou následných výpočtů včetně hledání té pravé požadované návratnosti a převodu odhadovaného toku hotovosti na současnou hodnotu. Ale základem je zase „jen“ posuzování trendů a schopnost, či dokonce umění odhadu jejich dalšího vývoje. A zlomů. Nyní toto téma vystupuje do popředí hodně díky umělé inteligenci, protože ta bude zřejmě lámat dlouhou řadu předchozích trendů. Respektive už láme.

 

Čtěte více:

Ziskový výlet mimo historická měřítka
01.05.2026 10:55
Ziskový výlet mimo historická měřítka
Americký akciový trh si navzdory všemu domácímu i zahraničnímu politic...
K novým akciovým rekordům výrazně pomáhá i nízká cena za riziko
01.05.2026 17:33
K novým akciovým rekordům výrazně pomáhá i nízká cena za riziko
Hodnota akcií je v principu dána tím, kolik toho budou pro své akcioná...
Akciové trhy opět táhne jen hrstka titulů. Extrémně úzká rally zvyšuje šance na korekci
04.05.2026 14:02
Akciové trhy opět táhne jen hrstka titulů. Extrémně úzká rally zvyšuje šance na korekci
Dosahovat solidních výnosů bez výrazného rizika je nyní čím dál těžší....


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
04.05.2026
16:46PODCAST Týdenní výhled: Technologie táhnou výsledky Palantiru a AMD. Sazby ČNB zůstanou stabilní  
16:34Umění odhadovat akciové trendy
16:29Akcie CSG se po zprávě shortaře Hunterbrook propadly až o 26 %
15:35Bitcoin překročil 80 tisíc dolarů. Poprvé od ledna
14:02Akciové trhy opět táhne jen hrstka titulů. Extrémně úzká rally zvyšuje šance na korekci  
13:14Dánsko pozastavuje rozšiřování datových center kvůli přetížení sítě
12:11Akcie začínají týden smíšeně po dobrých výsledcích a další falešné naději kolem Íránu  
10:49Nový šéf Berkshire Hathaway Greg Abel se představil investorům. Slíbil stabilitu a čeká na příležitosti
9:28Rozbřesk: Česká ekonomika klopýtla, Írán za to ale zatím nemůže
9:15Král meme akcií má nový cíl. GameStop navrhl koupi eBay za 56 miliard dolarů
9:15Primoco hlásí nejlepší první kvartál v historii. Tržby přesáhly 100 milionů
8:38Trump chce doprovázet lodě v Hormuzu, GameStop chce koupit eBay, v Londýně je dnes zavřeno  
6:08Míří Elon Musk k vytvoření Berkshire Hathaway umělé inteligence?
03.05.2026
9:22Víkendář: Proč některé země nedokázaly to, co USA a Anglie?
02.05.2026
9:10Víkendář: Brazilská stagnace a brzda ze strany otroctví
01.05.2026
22:01Akcie na maximech, ropa oslabila díky naději na dohodu USA s Íránem  
18:59Cla zpět na scéně. Trump oznámil 25 procent na dovoz aut z EU
17:33K novým akciovým rekordům výrazně pomáhá i nízká cena za riziko
16:15Bill Ackman k akciím: Existuje mnoho důvodů k optimismu
14:47Perly týdne: OpenAI měla být součástí Tesly a Powell zůstává ve vedení Fedu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00HU - PMI v průmyslu
9:30CZ - PMI v průmyslu
9:55DE - PMI v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět