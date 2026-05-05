CSG pod palbou, ještě silnější Palantir a čekání na AMD

Finanční trhy vstřebávají kombinaci prudkých firemních pohybů, geopolitického napětí a silných výsledků. Pozornost investorů přitahuje zejména výrazný propad akcií zbrojařské skupiny CSG po kritické zprávě short-sellera, kterou zbrojař odmítá. Do toho se znovu vyostřuje situace na Blízkém východě, Palantiru se opět podařilo překonat očekávání a trh s napětím vyhlíží večerní výsledky společnosti AMD.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 -1,0 % a DAX -0,3 %
Deutsche Bank opakuje pro doporučení „koupit“ a zvýšila cílovou cenu na 121 EUR (oproti 117 EUR).
Akcie zbrojařské skupiny CSG včera prudce oslabily po zveřejnění zprávy investiční společnosti Hunterbrook, která zpochybnila skutečné výrobní kapacity firmy a označila její byznys spíše za obchodování s municí než výrobu, což CSG důrazně odmítla. Kurz se v Amsterdamu propadl až o 26 %, obchodování bylo opakovaně pozastaveno a den nakonec skončil se ztrátou 13 %, přičemž Hunterbrook přiznala krátkou pozici v akciích CSG. Tržní hodnota společnosti tak klesla k 15 miliardám eur a od IPO firma ztratila přes polovinu své valuace. Podle CSG zpráva Hunterbrook uvádí nepřesnosti a znovu potvrzuje sílu a odolnost svého obchodního modelu.
Napětí na Blízkém východě se znovu vyostřilo, když křehké příměří mezi USA a Íránem narušily útoky íránských dronů a raket na Spojené arabské emiráty a incidenty v Hormuzském průlivu, přičemž prezident Donald Trump Íránu ostře pohrozil a zmínil i napadení jihokorejské lodě. Trhy zatím reagují spíše zdrženlivě, i když se objevují známky tlaku, například zvýšení sazeb v Austrálii kvůli vyšší inflaci tažené dražšími komoditami v důsledku konfliktu.
Palantiru se opět podařilo prodloužit šňůru překonaných očekávání výsledků, když výrazně zlepšil celoroční výhled tržeb a v prvním čtvrtletí překonal odhady analytiků s 85% růstem tržeb, především díky silným zakázkám americké vlády, i když zklamal slabšími komerčními tržbami v USA. Zmíněný růst tržeb je jeho nejrychlejší expanze od uvedení na trh v roce 2020. Firma, dlouhodobě napojená na obranný a bezpečnostní sektor a profitující z boomu generativní AI, čelí rostoucí konkurenci i kontroverzím souvisejícím s využitím její technologie v oblasti dohledu a vojenských operací. Navzdory vyššímu výhledu zůstávají akcie letos o zhruba 18 % níže, i když po zveřejnění výsledků mírně posílily, vůči začátku roku 2024 jsou na osminásobku hodnoty.
V dalších korporátních zprávách zklamala svými výsledky za první čtvrtletí , když nepřekonala odhady poté, co si vyhradila peníze na odhalení podvodů ve Spojeném království a na následky války v Íránu. Naopak čtvrtletní zisk UniCredit dosáhl rekordu, když čistý zisk vzrostl o 16 % oproti předchozímu roku na 3,22 miliardy eur, což je více než odhadovaných 2,68 miliardy eur. Zisky a tržby společnosti Paramount také překonaly prognózy, jelikož streamovací byznys této mediální skupiny nabídl nový impuls. Akcie Pinterestu vzrostly o více než 15 % díky silnému čtvrtletí a optimistickému výhledu od této společnosti sociálních médií. A údajně vede předběžná jednání se společnostmi a Samsung o výrobě procesorů pro svá zařízení jako sekundární možnosti vedle TSMC.
Evropská unie jedná se společností Anthropic o testování jejích bank a společností na případné zranitelnosti odhalené novým modelem umělé inteligence Mythos. To přichází v době, kdy Bílý dům zvažuje vytvoření pracovní skupiny pro posílení dohledu a testování modelů umělé inteligence, uvedl .
Dnes po uzavření trhu ohlásí své výsledky AMD. Statistiky expertů na opce z Cboe v Chicagu ukazují implikovanou volatilitu akcií na úrovni přibližně 8 %. To znamená, že AMD by se mohla výrazně posunout v obou směrech. Analytik Patrie Jakub Blaha však očekává spíše překonání očekávání (viz včerejší podcast).