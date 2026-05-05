Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
CSG pod palbou, ještě silnější Palantir a čekání na AMD

CSG pod palbou, ještě silnější Palantir a čekání na AMD

05.05.2026 8:51
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Finanční trhy vstřebávají kombinaci prudkých firemních pohybů, geopolitického napětí a silných výsledků. Pozornost investorů přitahuje zejména výrazný propad akcií zbrojařské skupiny CSG po kritické zprávě short-sellera, kterou zbrojař odmítá. Do toho se znovu vyostřuje situace na Blízkém východě, Palantiru se opět podařilo překonat očekávání a trh s napětím vyhlíží večerní výsledky společnosti AMD.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 -1,0 % a DAX -0,3 %

Deutsche Bank opakuje pro Erste Bank doporučení „koupit“ a zvýšila cílovou cenu na 121 EUR (oproti 117 EUR).

Akcie zbrojařské skupiny CSG včera prudce oslabily po zveřejnění zprávy investiční společnosti Hunterbrook, která zpochybnila skutečné výrobní kapacity firmy a označila její byznys spíše za obchodování s municí než výrobu, což CSG důrazně odmítla. Kurz se v Amsterdamu propadl až o 26 %, obchodování bylo opakovaně pozastaveno a den nakonec skončil se ztrátou 13 %, přičemž Hunterbrook přiznala krátkou pozici v akciích CSG. Tržní hodnota společnosti tak klesla k 15 miliardám eur a od IPO firma ztratila přes polovinu své valuace. Podle CSG zpráva Hunterbrook uvádí nepřesnosti a znovu potvrzuje sílu a odolnost svého obchodního modelu.

Napětí na Blízkém východě se znovu vyostřilo, když křehké příměří mezi USA a Íránem narušily útoky íránských dronů a raket na Spojené arabské emiráty a incidenty v Hormuzském průlivu, přičemž prezident Donald Trump Íránu ostře pohrozil a zmínil i napadení jihokorejské lodě. Trhy zatím reagují spíše zdrženlivě, i když se objevují známky tlaku, například zvýšení sazeb v Austrálii kvůli vyšší inflaci tažené dražšími komoditami v důsledku konfliktu.

Palantiru se opět podařilo prodloužit šňůru překonaných očekávání výsledků, když výrazně zlepšil celoroční výhled tržeb a v prvním čtvrtletí překonal odhady analytiků s 85% růstem tržeb, především díky silným zakázkám americké vlády, i když zklamal slabšími komerčními tržbami v USA. Zmíněný růst tržeb je jeho nejrychlejší expanze od uvedení na trh v roce 2020. Firma, dlouhodobě napojená na obranný a bezpečnostní sektor a profitující z boomu generativní AI, čelí rostoucí konkurenci i kontroverzím souvisejícím s využitím její technologie v oblasti dohledu a vojenských operací. Navzdory vyššímu výhledu zůstávají akcie letos o zhruba 18 % níže, i když po zveřejnění výsledků mírně posílily, vůči začátku roku 2024 jsou na osminásobku hodnoty.

V dalších korporátních zprávách zklamala svými výsledky za první čtvrtletí HSBC, když nepřekonala odhady poté, co si vyhradila peníze na odhalení podvodů ve Spojeném království a na následky války v Íránu. Naopak čtvrtletní zisk UniCredit dosáhl rekordu, když čistý zisk vzrostl o 16 % oproti předchozímu roku na 3,22 miliardy eur, což je více než odhadovaných 2,68 miliardy eur. Zisky a tržby společnosti Paramount také překonaly prognózy, jelikož streamovací byznys této mediální skupiny nabídl nový impuls. Akcie Pinterestu vzrostly o více než 15 % díky silnému čtvrtletí a optimistickému výhledu od této společnosti sociálních médií. A Apple údajně vede předběžná jednání se společnostmi Intel a Samsung o výrobě procesorů pro svá zařízení jako sekundární možnosti vedle TSMC.

Evropská unie jedná se společností Anthropic o testování jejích bank a společností na případné zranitelnosti odhalené novým modelem umělé inteligence Mythos. To přichází v době, kdy Bílý dům zvažuje vytvoření pracovní skupiny pro posílení dohledu a testování modelů umělé inteligence, uvedl New York Times.

Dnes po uzavření trhu ohlásí své výsledky AMD. Statistiky expertů na opce z Cboe v Chicagu ukazují implikovanou volatilitu akcií na úrovni přibližně 8 %. To znamená, že AMD by se mohla výrazně posunout v obou směrech. Analytik Patrie Jakub Blaha však očekává spíše překonání očekávání (viz včerejší podcast).

 
 

Čtěte více:

Král meme akcií má nový cíl. GameStop navrhl koupi eBay za 56 miliard dolarů
04.05.2026 9:15
Král meme akcií má nový cíl. GameStop navrhl koupi eBay za 56 miliard dolarů
Americký prodejce videoher GameStop přišel s jednou z?nejodvážnějších ...
PODCAST Týdenní výhled: Technologie táhnou výsledky Palantiru a AMD. Sazby ČNB zůstanou stabilní
04.05.2026 16:46
PODCAST Týdenní výhled: Technologie táhnou výsledky Palantiru a AMD. Sazby ČNB zůstanou stabilní
Investoři dál sledují doznívající výsledkovou sezónu. Největší technol...
Bitcoin překročil 80 tisíc dolarů. Poprvé od ledna
04.05.2026 15:35
Bitcoin překročil 80 tisíc dolarů. Poprvé od ledna
Aktuální býčí nálada na akciových trzích podpořila také růst kryptoměn...
Akcie CSG se po zprávě shortaře Hunterbrook propadly až o 26 %
04.05.2026 16:29
Akcie CSG se po zprávě shortaře Hunterbrook propadly až o 26 %
Akcie zbrojařské společnosti CSG zaznamenaly nejvýraznější propad od s...
FX Strategie: Koruna stále sleduje primárně ceny ropy, dolaru mohou prospět solidní data z trhu práce
05.05.2026 6:05
FX Strategie: Koruna stále sleduje primárně ceny ropy, dolaru mohou prospět solidní data z trhu práce
Česká koruna se s vysokými cenami ropy v uplynulém týdnu dostala leh...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
05.05.2026
14:13Ferrari klesly v prvním čtvrtletí dodávky, vyvážily to však prodeje dražších modelů
13:32PayPal bude škrtat a propouštět, nový CEO chce firmu znovu nastartovat
13:07Apple zvažuje diverzifikaci čipů, oslovil Intel a Samsung
12:52SAB Finance a.s.: Oznámení o výplatě podílu na zisku
12:45Preview Novo Nordisku: Pilulka Wegovy vzbudila velký zájem. Bude to stačit?
11:50CSG se ohradila proti analýze Hunterbrook, potvrdila růst vlastní výroby munice o 20 %
11:44Evropa se při klidné ropě úspěšně zvedá. Čeká se na další výsledky a data  
11:32Duolingo díky AI navýšilo zisk i tržby, akcie se však po zveřejnění výsledků propadly o 13 %
10:35Deloitte: Nájmy mezičtvrtletně zdražily o 2,1 procenta na 339 Kč za metr čtvereční
10:22Palantir opět "explodoval". Tržby i zisk táhnou zejména vládní kontrakty, významně vyšší je i výhled
9:59Akcie Pinterestu raketově vzrostly. Inspirativní sociální síť překonala odhady a zlepšila výhled
9:58SALUTEM FUND SICAV, a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
9:46UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
9:26UniCredit překonala očekávání, zlepšila výhled a znovu míří na Commerzbank
8:59Rozbřesk: Obchodní příměří mezi USA a EU se drolí
8:51CSG pod palbou, ještě silnější Palantir a čekání na AMD  
6:05FX Strategie: Koruna stále sleduje primárně ceny ropy, dolaru mohou prospět solidní data z trhu práce  
04.05.2026
16:46PODCAST Týdenní výhled: Technologie táhnou výsledky Palantiru a AMD. Sazby ČNB zůstanou stabilní  
16:34Umění odhadovat akciové trendy
16:29Akcie CSG se po zprávě shortaře Hunterbrook propadly až o 26 %

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
16:00USA - Index ISM ve službách
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
16:00USA - Prodeje nových domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět