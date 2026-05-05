Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
UniCredit překonala očekávání, zlepšila výhled a znovu míří na Commerzbank

UniCredit překonala očekávání, zlepšila výhled a znovu míří na Commerzbank

05.05.2026 9:26
Autor: ČTK

Italské bankovní skupině UniCredit se v prvním čtvrtletí podařilo výrazně překonat očekávání trhu, když dosáhla rekordního čistého zisku přes tři miliardy eur. Banka zároveň zlepšila celoroční výhled a navzdory politickému i odborářskému odporu v Německu znovu posunula snahu o převzetí Commerzbank. Silný růst vykázala i její divize pro střední a východní Evropu, do níž spadá také Česká republika.

Italské bankovní skupině UniCredit vzrostl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 16 procent na rekordních 3,2 miliardy eur (78,1 miliardy Kč). Výsledky překonaly očekávání analytiků. Banka současně v dnešním prohlášení zlepšila výhled na celý rok a zahájila nabídku na převzetí německé Commerzbank, navzdory silnému odporu Německa proti tomuto spojení.

Analytici očekávali zisk 2,7 miliardy eur. Výnosy stouply o pět procent na 6,9 miliardy eur. Hrubý provozní zisk se zvýšil o osm procent na 4,58 miliardy eur.

Banka uvedla, že za celý letošní rok nyní čeká čistý zisk nejméně 11 miliard eur. V předchozí prognóze uváděla, že zisk se bude pohybovat kolem 11 miliard eur.

UniCredit Bank, která patří mezi největší banky v Česku, svoji činnost na českém trhu zahájila v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. V Česku a na Slovensku má zhruba 900.000 klientů. Provozní zisk divize pro střední a východní Evropu, do které spadá i česká část, se v prvním čtvrtletí zvýšil o osm procent na 800 milionů eur. Výnosy stouply o čtyři procenta na 1,2 miliardy eur.

UniCredit se již delší dobu uchází o německou Commerzbank, naráží ale na odpor jak vedení banky, tak jejích zaměstnanců, odborů i místní zemské a spolkové vlády. V dubnu Commerzbank odmítla nabídku na převzetí a obvinila UniCredit z nepřátelské taktiky a zavádějících tvrzení.

UniCredit již vlastní v Commerzbank významný podíl a je s velkým odstupem největším akcionářem Commerzbanky před německým státem. UniCredit se rozhodla zahájit nabídku na odkup dalších akcií. Cílem nabídky je zvýšit podíl v Commerzbank na něco málo přes 30 procent, když v současnosti je podíl mírně pod touto hranicí. Tím chce svého konkurenta přimět k zahájení rozhovorů o fúzi, napsala agentura Reuters. UniCredit už na německém bankovním trhu působí prostřednictvím dceřiné HypoVereinsbank (HVB).

 

Čtěte více:

Ambiciózní výhled UniCreditu: růst zisku i výnosů a 50 mld. eur pro akcionáře
09.02.2026 10:20
Ambiciózní výhled UniCreditu: růst zisku i výnosů a 50 mld. eur pro akcionáře
UniCredit představil ambiciózní výhled, podle kterého mají čisté výnos...
UniCredit podává oficiální nabídku na převzetí německé Commerzbank
16.03.2026 8:57
UniCredit podává oficiální nabídku na převzetí německé Commerzbank
Italská bankovní skupina UniCredit chce koupit německou Commerzbank. P...
PODCAST Týdenní výhled: Ropa dál roste, napětí neustupuje a do toho zasedají centrální banky
16.03.2026 16:43
PODCAST Týdenní výhled: Ropa dál roste, napětí neustupuje a do toho zasedají centrální banky
Finanční trhy vstupují do nového týdne s očima stále upřenýma na Írán,...
Šéfka Commerzbank chce zvýšit zisk a ukázat, že nabídku od UniCredit nepotřebuje
17.03.2026 12:44
Šéfka Commerzbank chce zvýšit zisk a ukázat, že nabídku od UniCredit nepotřebuje
Ředitelka německé Commerzbank Bettina Orloppová chce zlepšit hospodaře...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
05.05.2026
14:13Ferrari klesly v prvním čtvrtletí dodávky, vyvážily to však prodeje dražších modelů
13:32PayPal bude škrtat a propouštět, nový CEO chce firmu znovu nastartovat
13:07Apple zvažuje diverzifikaci čipů, oslovil Intel a Samsung
12:52SAB Finance a.s.: Oznámení o výplatě podílu na zisku
12:45Preview Novo Nordisku: Pilulka Wegovy vzbudila velký zájem. Bude to stačit?
11:50CSG se ohradila proti analýze Hunterbrook, potvrdila růst vlastní výroby munice o 20 %
11:44Evropa se při klidné ropě úspěšně zvedá. Čeká se na další výsledky a data  
11:32Duolingo díky AI navýšilo zisk i tržby, akcie se však po zveřejnění výsledků propadly o 13 %
10:35Deloitte: Nájmy mezičtvrtletně zdražily o 2,1 procenta na 339 Kč za metr čtvereční
10:22Palantir opět "explodoval". Tržby i zisk táhnou zejména vládní kontrakty, významně vyšší je i výhled
9:59Akcie Pinterestu raketově vzrostly. Inspirativní sociální síť překonala odhady a zlepšila výhled
9:58SALUTEM FUND SICAV, a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
9:46UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
9:26UniCredit překonala očekávání, zlepšila výhled a znovu míří na Commerzbank
8:59Rozbřesk: Obchodní příměří mezi USA a EU se drolí
8:51CSG pod palbou, ještě silnější Palantir a čekání na AMD  
6:05FX Strategie: Koruna stále sleduje primárně ceny ropy, dolaru mohou prospět solidní data z trhu práce  
04.05.2026
16:46PODCAST Týdenní výhled: Technologie táhnou výsledky Palantiru a AMD. Sazby ČNB zůstanou stabilní  
16:34Umění odhadovat akciové trendy
16:29Akcie CSG se po zprávě shortaře Hunterbrook propadly až o 26 %

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
16:00USA - Index ISM ve službách
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
16:00USA - Prodeje nových domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět