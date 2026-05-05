UniCredit překonala očekávání, zlepšila výhled a znovu míří na Commerzbank

Italské bankovní skupině UniCredit se v prvním čtvrtletí podařilo výrazně překonat očekávání trhu, když dosáhla rekordního čistého zisku přes tři miliardy eur. Banka zároveň zlepšila celoroční výhled a navzdory politickému i odborářskému odporu v Německu znovu posunula snahu o převzetí . Silný růst vykázala i její divize pro střední a východní Evropu, do níž spadá také Česká republika.
Italské bankovní skupině UniCredit vzrostl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 16 procent na rekordních 3,2 miliardy eur (78,1 miliardy Kč). Výsledky překonaly očekávání analytiků. Banka současně v dnešním prohlášení zlepšila výhled na celý rok a zahájila nabídku na převzetí německé , navzdory silnému odporu Německa proti tomuto spojení.
Analytici očekávali zisk 2,7 miliardy eur. Výnosy stouply o pět procent na 6,9 miliardy eur. Hrubý provozní zisk se zvýšil o osm procent na 4,58 miliardy eur.
Banka uvedla, že za celý letošní rok nyní čeká čistý zisk nejméně 11 miliard eur. V předchozí prognóze uváděla, že zisk se bude pohybovat kolem 11 miliard eur.
UniCredit Bank, která patří mezi největší banky v Česku, svoji činnost na českém trhu zahájila v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. V Česku a na Slovensku má zhruba 900.000 klientů. Provozní zisk divize pro střední a východní Evropu, do které spadá i česká část, se v prvním čtvrtletí zvýšil o osm procent na 800 milionů eur. Výnosy stouply o čtyři procenta na 1,2 miliardy eur.
UniCredit se již delší dobu uchází o německou , naráží ale na odpor jak vedení banky, tak jejích zaměstnanců, odborů i místní zemské a spolkové vlády. V dubnu odmítla nabídku na převzetí a obvinila UniCredit z nepřátelské taktiky a zavádějících tvrzení.
UniCredit již vlastní v významný podíl a je s velkým odstupem největším akcionářem Commerzbanky před německým státem. UniCredit se rozhodla zahájit nabídku na odkup dalších akcií. Cílem nabídky je zvýšit podíl v na něco málo přes 30 procent, když v současnosti je podíl mírně pod touto hranicí. Tím chce svého konkurenta přimět k zahájení rozhovorů o fúzi, napsala agentura Reuters. UniCredit už na německém bankovním trhu působí prostřednictvím dceřiné HypoVereinsbank (HVB).