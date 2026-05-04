Dánsko pozastavuje rozšiřování datových center kvůli přetížení sítě

Dánsko jako první ze skandinávských zemí přistupuje k přehodnocení dalšího rozšiřování datových center, která v posledních letech prudce zvyšují tlak na dánskou energetickou síť. Země čelí rostoucímu počtu žádostí o připojení k síti v době, kdy už je její kapacita pod značným napětím. Dočasně proto pozastavila nové projekty, napsal server zpravodajské televize CNBC.
Skandinávie byla dosud považována za atraktivní destinaci pro výstavbu datových center díky chladnému klimatu a vysokému podílu obnovitelných zdrojů energie. Prudce rostoucí poptávka po elektřině, zejména v souvislosti s rozvojem umělé inteligence (AI) a digitalizace, však vyvolává obavy z přetížení rozvodné sítě a situace se začíná měnit.
Podobné napětí se objevuje i jinde ve světě. V USA se například stát Maine téměř přiblížil zákazu výstavby datových center a v Pensylvánii sílí odpor veřejnosti, který může ovlivnit i politickou situaci před volbami. O omezeních nebo moratoriích uvažují také Virginie či Oklahoma.
V Evropě zatím přistoupily k plošnému zákazu nových datových center pouze Nizozemsko a Irsko, i když obě země později část omezení zmírnily. Napětí v energetických sítích však sílí napříč kontinentem, protože růst datových center se přidává k již probíhající elektrifikaci a energetické transformaci, což dále zvyšuje nároky na přenosové soustavy.
V březnu státní dánský provozovatel přenosové sítě Energinet dočasně pozastavil uzavírání nových smluv o připojení k síti. Důvodem byl prudký nárůst žádostí o kapacitu, řekl mluvčí firmy CNBC. V současnosti čekají na připojení projekty s celkovým výkonem zhruba 60 gigawattů (GW), což výrazně převyšuje nejvyšší okamžitou spotřebu elektřiny v Dánsku, která se pohybuje kolem sedmi GW. Samotná datová centra tvoří téměř čtvrtinu tohoto objemu, přibližně 14 GW z plánovaných projektů.
Ředitel sdružení zastupujícího firmy působící v oblasti datových center Data Center Industry Association (DDI) Henrik Hansen uvedl, že nelze vyloučit prodloužení moratoria na nové projekty, protože dostupná kapacita sítě jednoduše nestačí rostoucí poptávce.
Hansen označil současnou situaci za neudržitelnou, neboť počet žádostí o připojení vytvořil frontu, kde výrazně převažují plánované projekty nad reálně dostupnou kapacitou. Podle něj je třeba zpřísnit kritéria pro posuzování projektů a upřednostňovat ty, které jsou skutečně připravené k realizaci, mají zajištěné investice a přinášejí vyšší společenský přínos.
V některých zemích, například v Nizozemsku, se debata o připojení k síti už dostává do roviny rozhodování mezi prioritami typu datové centrum versus nemocnice.
Pozastavení nových připojení k síti v Dánsku má trvat tři měsíce, případně do doby, než Energinet dokončí přehled situace a budou přijata opatření ke zvýšení kapacity. Aby bylo možné začít rozhodovat o prioritách mezi velkým množstvím žádostí, budou podle Energinetu potřeba nové politické dohody a úpravy regulačního rámce, které stanoví, jak rozdělovat omezenou kapacitu sítě.
V zemi však zatím nebyla přijata žádná politická rozhodnutí, protože Dánsko po nedávných volbách stále sestavuje novou vládu. Před volbami tehdejší ministr energetiky Lars Aagaard uvedl, že chce prověřit možnost upřednostňovat dánské odběratele v přístupu k síti, zatímco datová centra by mohla být zařazena až na konec pořadníku.
Vzor pro další evropské země?
V Dánsku v roce 2026 činila kapacita datových center v provozu přibližně 398 megawattů (MW) a dalších 208 MW se staví. Podle odhadů DDI by měla tato kapacita do roku 2030 vzrůst o dalších zhruba 1,2 GW, tedy 1200 MW. Většinu současné kapacity, tedy asi 60 procent, přitom tvoří tzv. hyperscale datová centra, tedy velká zařízení provozovaná globálními technologickými firmami.
Současná situace v Dánsku je podle některých účastníků trhu příležitostí k vytvoření nových pravidel, která by mohla sloužit jako vzor pro další skandinávské i evropské země. Podle provozního ředitele Energinet Sörena Duponta Kristensena lze tuto pauzu vnímat jako příležitost k přehodnocení dosavadní regulace a nastavení jasnějších pravidel pro rozdělování omezené kapacity sítě.
Možný směr dalšího vývoje ukazuje zkušenost z Irska. Tamní zmírnění dřívějšího moratoria na datová centra vytvořilo jeden z nejkomplexnějších regulačních rámců v Evropě pro řízení velkých spotřebitelů energie, uvedli představitelé firmy . Podle nich se tak podařilo lépe sladit rozvoj datových center s možnostmi elektrické sítě.