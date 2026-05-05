Evropa se při klidné ropě úspěšně zvedá. Čeká se na další výsledky a data

05.05.2026 11:44
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Evropské akciové trhy se dnes dopoledne slušně zvedají, když DAX a AEX přidávají 0,8 % a CAC40 je v plusu o 0,6 %. Londýnský FTSE100 se obchoduje procento v záporu, ale ještě dorovnává včerejšek, kdy se zde neobchodovalo. Americké futures si připisují kolem půl procenta.

Trhy vstřebávají další informace z Blízkého východu, kde USA zničily několik íránských člunů, zatímco Írán vypálil na lodě a na terminál ve Fudžaiře (SAE). Následuje tradiční obviňování z porušování příměří, ale mezitím jsou trhy také uklidňovány tím, že jednání pokračují.

Ve výsledku tak nesledujeme další vyhrocení nervozity na ropě, která se dnes usazuje kolem 113 dolarů. Díky tomu jsou relativně v klidu také dluhopisové trhy, kde sledujeme pokles výnosů, a to hlavně na kratších evropských splatnostech. Eurodolar se po poklesu stabilizuje u 1,1690.

Kromě Íránu zůstávají v centru pozornosti výsledky firem. Včerejší čísla a výhled Palantiru sice překonaly odhady, ale akcie v premarketu ztrácejí. Dnes bude následovat množství dalších, přičemž nejvíc se bude sledovat AMD po závěru amerického obchodování.

Navíc tu máme i makrodata, která by však podle nás musela dost překvapit, aby trhy rozhýbala. Na programu je index ISM z amerického sektoru služeb, od nějž se čeká potvrzení slušné expanze, ačkoli o něco pomalejší než v březnu. Vyjdou také čísla o otevřených pracovních pozicích a promluví jeden z bankéřů z Fedu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:44 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3863 -0.0455 24.4139 24.3826
CZK/USD 20.8600 -0.0455 20.9020 20.8485
HUF/EUR 363.5376 -0.4577 365.5728 363.2016
PLN/EUR 4.2516 -0.1346 4.2617 4.2510
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9849 0.0000 7.9891 7.9756
JPY/EUR 184.2230 0.2468 184.4455 183.6539
JPY/USD 157.5820 0.2526 157.8300 157.0900
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8632 -0.1134 0.8644 0.8629
CHF/EUR 0.9160 -0.0382 0.9170 0.9154
NOK/EUR 10.8377 -0.0632 10.8534 10.8203
SEK/EUR 10.8488 -0.0829 10.8811 10.8383
USD/EUR 1.1691 -0.0107 1.1697 1.1677
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3969 0.1254 1.4015 1.3945
CAD/USD 1.3617 -0.0422 1.3630 1.3612
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

Akcie Pinterestu raketově vzrostly. Inspirativní sociální síť překonala odhady a zlepšila výhled
05.05.2026 9:59
Akcie Pinterestu raketově vzrostly. Inspirativní sociální síť překonala odhady a zlepšila výhled
Pinterest, americká vizuální sociální síť a vyhledávací platforma zamě...
Palantir opět
05.05.2026 10:22
Palantir opět "explodoval". Tržby i zisk táhnou zejména vládní kontrakty, významně vyšší je i výhled
Palantir Technologies prodloužil svou řadu překonaných očekávání a nav...
Duolingo díky AI navýšilo zisk i tržby, akcie se však po zveřejnění výsledků propadly o 13 %
05.05.2026 11:32
Duolingo díky AI navýšilo zisk i tržby, akcie se však po zveřejnění výsledků propadly o 13 %
Duolingo v prvním čtvrtletí výrazně zvýšilo zisk i tržby, k čemuž zása...


05.05.2026
14:13Ferrari klesly v prvním čtvrtletí dodávky, vyvážily to však prodeje dražších modelů
13:32PayPal bude škrtat a propouštět, nový CEO chce firmu znovu nastartovat
13:07Apple zvažuje diverzifikaci čipů, oslovil Intel a Samsung
12:52SAB Finance a.s.: Oznámení o výplatě podílu na zisku
12:45Preview Novo Nordisku: Pilulka Wegovy vzbudila velký zájem. Bude to stačit?
11:50CSG se ohradila proti analýze Hunterbrook, potvrdila růst vlastní výroby munice o 20 %
11:44Evropa se při klidné ropě úspěšně zvedá. Čeká se na další výsledky a data  
11:32Duolingo díky AI navýšilo zisk i tržby, akcie se však po zveřejnění výsledků propadly o 13 %
10:35Deloitte: Nájmy mezičtvrtletně zdražily o 2,1 procenta na 339 Kč za metr čtvereční
10:22Palantir opět "explodoval". Tržby i zisk táhnou zejména vládní kontrakty, významně vyšší je i výhled
9:59Akcie Pinterestu raketově vzrostly. Inspirativní sociální síť překonala odhady a zlepšila výhled
9:58SALUTEM FUND SICAV, a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
9:46UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
9:26UniCredit překonala očekávání, zlepšila výhled a znovu míří na Commerzbank
8:59Rozbřesk: Obchodní příměří mezi USA a EU se drolí
8:51CSG pod palbou, ještě silnější Palantir a čekání na AMD  
6:05FX Strategie: Koruna stále sleduje primárně ceny ropy, dolaru mohou prospět solidní data z trhu práce  
04.05.2026
16:46PODCAST Týdenní výhled: Technologie táhnou výsledky Palantiru a AMD. Sazby ČNB zůstanou stabilní  
16:34Umění odhadovat akciové trendy
16:29Akcie CSG se po zprávě shortaře Hunterbrook propadly až o 26 %

Kalendář událostí
ČasUdálost
16:00USA - Index ISM ve službách
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
16:00USA - Prodeje nových domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět