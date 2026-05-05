Evropa se při klidné ropě úspěšně zvedá. Čeká se na další výsledky a data

Evropské akciové trhy se dnes dopoledne slušně zvedají, když DAX a AEX přidávají 0,8 % a CAC40 je v plusu o 0,6 %. Londýnský FTSE100 se obchoduje procento v záporu, ale ještě dorovnává včerejšek, kdy se zde neobchodovalo. Americké futures si připisují kolem půl procenta.
Trhy vstřebávají další informace z Blízkého východu, kde USA zničily několik íránských člunů, zatímco Írán vypálil na lodě a na terminál ve Fudžaiře (SAE). Následuje tradiční obviňování z porušování příměří, ale mezitím jsou trhy také uklidňovány tím, že jednání pokračují.
Ve výsledku tak nesledujeme další vyhrocení nervozity na ropě, která se dnes usazuje kolem 113 dolarů. Díky tomu jsou relativně v klidu také dluhopisové trhy, kde sledujeme pokles výnosů, a to hlavně na kratších evropských splatnostech. Eurodolar se po poklesu stabilizuje u 1,1690.
Kromě Íránu zůstávají v centru pozornosti výsledky firem. Včerejší čísla a výhled Palantiru sice překonaly odhady, ale akcie v premarketu ztrácejí. Dnes bude následovat množství dalších, přičemž nejvíc se bude sledovat AMD po závěru amerického obchodování.
Navíc tu máme i makrodata, která by však podle nás musela dost překvapit, aby trhy rozhýbala. Na programu je index ISM z amerického sektoru služeb, od nějž se čeká potvrzení slušné expanze, ačkoli o něco pomalejší než v březnu. Vyjdou také čísla o otevřených pracovních pozicích a promluví jeden z bankéřů z Fedu.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:44 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3863
|-0.0455
|24.4139
|24.3826
|CZK/USD
|20.8600
|-0.0455
|20.9020
|20.8485
|HUF/EUR
|363.5376
|-0.4577
|365.5728
|363.2016
|PLN/EUR
|4.2516
|-0.1346
|4.2617
|4.2510
|CNY/EUR
|7.9849
|0.0000
|7.9891
|7.9756
|JPY/EUR
|184.2230
|0.2468
|184.4455
|183.6539
|JPY/USD
|157.5820
|0.2526
|157.8300
|157.0900
|GBP/EUR
|0.8632
|-0.1134
|0.8644
|0.8629
|CHF/EUR
|0.9160
|-0.0382
|0.9170
|0.9154
|NOK/EUR
|10.8377
|-0.0632
|10.8534
|10.8203
|SEK/EUR
|10.8488
|-0.0829
|10.8811
|10.8383
| USD/EUR
|1.1691
|-0.0107
|1.1697
|1.1677
|AUD/USD
|1.3969
|0.1254
|1.4015
|1.3945
|CAD/USD
|1.3617
|-0.0422
|1.3630
|1.3612