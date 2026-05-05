Duolingo díky AI navýšilo zisk i tržby, akcie se však po zveřejnění výsledků propadly o 13 %

Duolingo v prvním čtvrtletí výrazně zvýšilo zisk i tržby, k čemuž zásadně přispělo masivnější zapojení umělé inteligence do tvorby obsahu i růst počtu platících uživatelů. Navzdory silným výsledkům ale akcie firmy prudce oslabily, protože investory znepokojil opatrnější výhled budoucích rezervací a očekávaný tlak na marže spojený s dalším rozšiřováním AI funkcí.
Americká technologická společnost Duolingo navýšila v prvním čtvrtletí roku 2026 čistý zisk na 43,5 milionu dolarů (přibližně 1 miliarda Kč). V přepočtu na jednu akcii zisk činil 89 centů, čímž firma překonala očekávání analytiků, kteří počítali se 74 centy. Tržby společnosti meziročně vzrostly o 27 procent na 292 milionů dolarů (přibližně 6,8 miliardy Kč), což rovněž předčilo odhady trhu.
Klíčovým faktorem růstu byla zvýšená efektivita při tvorbě obsahu. Společnost začala masivně využívat nástroje umělé inteligence k automatizaci vývoje kurzů. „Díky AI můžeme nyní provádět změny v mnoha kurzech najednou a zvyšovat kvalitu rychleji a konzistentněji,“ uvedl spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Luis von Ahn. Podle něj tato technologie již nyní prokazatelně zvyšuje zapojení nových uživatelů.
Počet denně aktivních uživatelů (DAU) meziročně vzrostl o 21 procent na 56,5 milionu. Počet platících předplatitelů dosáhl 12,5 milionu, což představuje rovněž 21% nárůst. Celkový počet měsíčně aktivních uživatelů se zvýšil o necelých šest procent na 137,8 milionu, čímž však firma mírně zaostala za odhady analytiků, kteří očekávali téměř 143 milionů uživatelů.
Navzdory silným hospodářským výsledkům akcie Duolinga v poobchodní fázi po zveřejnění zprávy oslabily o 13 procent. Investory znervóznil především opatrnější výhled na budoucí rezervace (bookings). Pro druhé čtvrtletí firma očekává rezervace ve výši 283,5 milionu dolarů, zatímco tržní konsenzus byl nastaven na 288,4 milionu dolarů. Pro celý rok 2026 společnost cílí na tržby ve výši 1,21 miliardy dolarů.
Duolingo zároveň upozornilo, že hrubá marže, která v prvním čtvrtletí činila 73 procent, bude v průběhu roku postupně klesat až k úrovni 69 procent ve čtvrtém kvartálu. Tento trend je způsoben rostoucími náklady na provoz a rozšiřování pokročilých funkcí umělé inteligence napříč výukovými produkty.
Společnost si v rámci svého dlouhodobého plánu pro rok 2026 klade za cíl vybudovat odolnější byznys zaměřený na věrnost zákazníků. Střednědobým milníkem je pak dosažení hranice 100 milionů denně aktivních uživatelů do roku 2028. Kromě jazyků se platforma v poslední době zaměřuje také na rozšiřování obsahu v oblastech matematiky, hudby a šachů.
Autorem textu je Martin Krejčiřík.