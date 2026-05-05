Preview Novo Nordisku: Pilulka Wegovy vzbudila velký zájem. Bude to stačit?

Počáteční zájem byl o ní enormní, nyní zůstává otázkou, jak moc pozitivně se pilulka na hubnutí Wegovy promítla do celkového finančního obrazu Novo Nordisku, který zveřejní své hospodářské výsledky za první kvartál ve středu. V době, kdy se konkurence v léčbě obezity přiostřuje chtějí investoři vidět, zda rychle rostoucí počty receptů dokážou kompenzovat tlak na ceny.
Pilulka Wegovy hraje v očekávání trhu klíčovou roli. Společnost se snaží znovu získat podíl na trhu s léky na hubnutí, který ztratila kvůli klesajícím cenám ve Spojených státech, a hlavně kvůli silné konkurenci ze strany amerického rivala .
Aktuální situace je pro Novo Nordisk velice citlivá. Firma strávila velkou část loňského roku v defenzivě poté, co zklamaly klinické testy jejího léku nové generace (CagriSema) a vedení několikrát snížilo výhled hospodaření. Ve vrcholném managementu navíc došlo k velkým změnám (pozice CEO se v srpnu ujal Mike Doustdar) a patent na semaglutid v některých zemích expiroval.
To vše se negativně propsalo do ceny akcií, které od maxima dosaženého v roce 2024 klesly o více než 70 procent, přičemž tržní hodnota společnosti se snížila o více než 400 miliard dolar, píše agentura Reuters.
„Jsme uprostřed zkouškového období,“ řekl agentuře Mikael Bak, šéf Dánského sdružení akcionářů, které sdružuje zhruba 17 tisíc členů, z nichž většina akcie Novo Nordisk vlastní. „Investory bude zajímat, zda se firma dokáže posunout z obranné pozice do aktivnější role,“ dodal.
Dosavadní data naznačují, že zájem o novou perorální verzi léku Wegovy předčil očekávání. Podle údajů společnosti IQVIA bylo v USA během prvního čtvrtletí předepsáno přibližně 721 tisíc receptů.
Výhodu jediného léku na hubnutí ve formě pilulky měl Novo Nordisk po celý první kvartál. Na začátku dubna ji ztratil potom, co americký regulátor schválil pilulku Foundayo od . Trh se tak – stejně jako před lety v případě injekčních léků (Ozempic, Wegovy od Novo vs. Mounjaro, Zepbound od Lilly) – rychle přesouvá do přímého souboje obou farmaceutických gigantů.
Silný start, slabší tržby?
Analytik BMO Capital Markets Evan Seigerman ale upozornil, že vysoký počet receptů může být zavádějící. Přibližně 450 tisíc ze zmíněných 721 tisíc totiž připadalo na nejnižší, tzv. startovací dávku 1,5 mg, která stojí jen 149 dolarů měsíčně. Na druhé straně data IQVIA nezahrnují recepty vydané prostřednictvím některých autorizovaných poskytovatelů telemedicíny, což znamená, že počet pacientů by mohl být vyšší.
Odhady BMO Capital Markets každopádně ukazují na to, že tržby z prodeje pilulkové verze Wegovy mohly v prvním čtvrtletí zaostat asi o 12 procent za tržním konsenzem pohybujícím se kolem jedné miliardy dolarů.
„Počáteční uvedení na trh proběhlo lépe, než si lidé mysleli. Ale začínají někteří lidé s nízkou dávkou a setrvávají u ní jen proto, že je levnější a nepotřebují vyšší účinnost a náklady spojené s vyššími dávkami? Stále je zde poměrně dost proměnných, a to ještě předtím, než se konkurenční perorální přípravek od prosadí,“ varoval analytik James Gordon.
Pacienti standardně během několika měsíců dávku zvyšují, jak si tělo na léčbu zvyká. Pomalejší přechod by znamenal tlak na tržby, i kdyby počet receptů dál rostl. Podle Gordona navíc data naznačují, že předpisy startovací dávky stagnují, zatímco vyšší dávky nerostou tak rychle, jak by odpovídalo očekávanému vývoji léčby.
Tlak na ceny sílí
Akcionáři zároveň upozorňují na riziko prohlubující se cenové války. S rostoucí konkurencí a tlakem americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa na snižování cen léků se marže výrobců dostávají pod stále větší tlak.
„Start je bezpochyby silný. Zatím ale není jasné, zda dokáže firmě vynahradit rychlejší pokles cen,“ přiznal pro Reuters akcionář Novo Nordisk Lukas Leu.
Část investorů očekává, že společnost ponechá celoroční výhled beze změny, dokud nebude jasnější, jak si Wegovy povede v přímém srovnání s Foundayo. Dva investoři oslovení Reuters ale sdíleli názor, že Novo by mohlo mírně navýšit spodní hranici prognózy.
Právě srovnání s léky od je pro sentiment investorů naprosto zásadní. „Vidíme první, avšak zatím předběžné známky pokroku. Stále se jedná o ranou fázi a až budoucnost ukáže, zda je pokrok skutečně dostatečný,“ shrnul Anders Schelde, z dánského veřejného penzijního fondu AkademikerPension, který akcie Novo drží.
Zdroj foto: Novo Nordisk