Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Preview Novo Nordisku: Pilulka Wegovy vzbudila velký zájem. Bude to stačit?

Preview Novo Nordisku: Pilulka Wegovy vzbudila velký zájem. Bude to stačit?

05.05.2026 12:45
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Počáteční zájem byl o ní enormní, nyní zůstává otázkou, jak moc pozitivně se pilulka na hubnutí Wegovy promítla do celkového finančního obrazu Novo Nordisku, který zveřejní své hospodářské výsledky za první kvartál ve středu. V době, kdy se konkurence v léčbě obezity přiostřuje chtějí investoři vidět, zda rychle rostoucí počty receptů dokážou kompenzovat tlak na ceny.

Pilulka Wegovy hraje v očekávání trhu klíčovou roli. Společnost se snaží znovu získat podíl na trhu s léky na hubnutí, který ztratila kvůli klesajícím cenám ve Spojených státech, a hlavně kvůli silné konkurenci ze strany amerického rivala Eli Lilly.

Aktuální situace je pro Novo Nordisk velice citlivá. Firma strávila velkou část loňského roku v defenzivě poté, co zklamaly klinické testy jejího léku nové generace (CagriSema) a vedení několikrát snížilo výhled hospodaření. Ve vrcholném managementu navíc došlo k velkým změnám (pozice CEO se v srpnu ujal Mike Doustdar) a patent na semaglutid v některých zemích expiroval.

To vše se negativně propsalo do ceny akcií, které od maxima dosaženého v roce 2024 klesly o více než 70 procent, přičemž tržní hodnota společnosti se snížila o více než 400 miliard dolar, píše agentura Reuters.

„Jsme uprostřed zkouškového období,“ řekl agentuře Mikael Bak, šéf Dánského sdružení akcionářů, které sdružuje zhruba 17 tisíc členů, z nichž většina akcie Novo Nordisk vlastní. „Investory bude zajímat, zda se firma dokáže posunout z obranné pozice do aktivnější role,“ dodal.

Dosavadní data naznačují, že zájem o novou perorální verzi léku Wegovy předčil očekávání. Podle údajů společnosti IQVIA bylo v USA během prvního čtvrtletí předepsáno přibližně 721 tisíc receptů.

Výhodu jediného léku na hubnutí ve formě pilulky měl Novo Nordisk po celý první kvartál. Na začátku dubna ji ztratil potom, co americký regulátor schválil pilulku Foundayo od Eli Lilly. Trh se tak – stejně jako před lety v případě injekčních léků (Ozempic, Wegovy od Novo vs. Mounjaro, Zepbound od Lilly) – rychle přesouvá do přímého souboje obou farmaceutických gigantů.

Silný start, slabší tržby?

Analytik BMO Capital Markets Evan Seigerman ale upozornil, že vysoký počet receptů může být zavádějící. Přibližně 450 tisíc ze zmíněných 721 tisíc totiž připadalo na nejnižší, tzv. startovací dávku 1,5 mg, která stojí jen 149 dolarů měsíčně. Na druhé straně data IQVIA nezahrnují recepty vydané prostřednictvím některých autorizovaných poskytovatelů telemedicíny, což znamená, že počet pacientů by mohl být vyšší.

Odhady BMO Capital Markets každopádně ukazují na to, že tržby z prodeje pilulkové verze Wegovy mohly v prvním čtvrtletí zaostat asi o 12 procent za tržním konsenzem pohybujícím se kolem jedné miliardy dolarů.

„Počáteční uvedení na trh proběhlo lépe, než si lidé mysleli. Ale začínají někteří lidé s nízkou dávkou a setrvávají u ní jen proto, že je levnější a nepotřebují vyšší účinnost a náklady spojené s vyššími dávkami? Stále je zde poměrně dost proměnných, a to ještě předtím, než se konkurenční perorální přípravek od Eli Lilly prosadí,“ varoval analytik Barclays James Gordon.

Pacienti standardně během několika měsíců dávku zvyšují, jak si tělo na léčbu zvyká. Pomalejší přechod by znamenal tlak na tržby, i kdyby počet receptů dál rostl. Podle Gordona navíc data naznačují, že předpisy startovací dávky stagnují, zatímco vyšší dávky nerostou tak rychle, jak by odpovídalo očekávanému vývoji léčby.

Tlak na ceny sílí

Akcionáři zároveň upozorňují na riziko prohlubující se cenové války. S rostoucí konkurencí a tlakem americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa na snižování cen léků se marže výrobců dostávají pod stále větší tlak.

„Start je bezpochyby silný. Zatím ale není jasné, zda dokáže firmě vynahradit rychlejší pokles cen,“ přiznal pro Reuters akcionář Novo Nordisk Lukas Leu.

Část investorů očekává, že společnost ponechá celoroční výhled beze změny, dokud nebude jasnější, jak si Wegovy povede v přímém srovnání s Foundayo. Dva investoři oslovení Reuters ale sdíleli názor, že Novo by mohlo mírně navýšit spodní hranici prognózy.

Právě srovnání s léky od Eli Lilly je pro sentiment investorů naprosto zásadní. „Vidíme první, avšak zatím předběžné známky pokroku. Stále se jedná o ranou fázi a až budoucnost ukáže, zda je pokrok skutečně dostatečný,“ shrnul Anders Schelde, z dánského veřejného penzijního fondu AkademikerPension, který akcie Novo drží.

Zdroj foto: Novo Nordisk


Čtěte více:

Eli Lilly ztrácí v Indii podíl na trhu, Novo Nordisk ho drží. Ceny tlačí dolů příliv generik
10.04.2026 14:03
Eli Lilly ztrácí v Indii podíl na trhu, Novo Nordisk ho drží. Ceny tlačí dolů příliv generik
Postavení amerického farmaceutického giganta Eli Lilly na rychle rosto...
Novo Nordisk spojuje síly s OpenAI. Doufá v urychlení vývoje nových léků
14.04.2026 11:30
Novo Nordisk spojuje síly s OpenAI. Doufá v urychlení vývoje nových léků
Dánský farmaceutický gigant Novo Nordisk v úterý oznámil strategické p...
Souboj pilulek: Foundayo od Eli Lilly v prodejích zatím za Wegovy od Novo Nordisku zaostává
24.04.2026 15:31
Souboj pilulek: Foundayo od Eli Lilly v prodejích zatím za Wegovy od Novo Nordisku zaostává
Foundayo, nová pilulka na hubnutí od Eli Lilly, zaznamenává po svém uv...
Mounjaro a Zepbound jako zlatý důl: Eli Lilly překonává odhady a navyšuje výhled
30.04.2026 13:34
Mounjaro a Zepbound jako zlatý důl: Eli Lilly překonává odhady a navyšuje výhled
Po středečních výsledcích big techu zveřejnil svá čísla hospodaření ve...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
05.05.2026
14:13Ferrari klesly v prvním čtvrtletí dodávky, vyvážily to však prodeje dražších modelů
13:32PayPal bude škrtat a propouštět, nový CEO chce firmu znovu nastartovat
13:07Apple zvažuje diverzifikaci čipů, oslovil Intel a Samsung
12:52SAB Finance a.s.: Oznámení o výplatě podílu na zisku
12:45Preview Novo Nordisku: Pilulka Wegovy vzbudila velký zájem. Bude to stačit?
11:50CSG se ohradila proti analýze Hunterbrook, potvrdila růst vlastní výroby munice o 20 %
11:44Evropa se při klidné ropě úspěšně zvedá. Čeká se na další výsledky a data  
11:32Duolingo díky AI navýšilo zisk i tržby, akcie se však po zveřejnění výsledků propadly o 13 %
10:35Deloitte: Nájmy mezičtvrtletně zdražily o 2,1 procenta na 339 Kč za metr čtvereční
10:22Palantir opět "explodoval". Tržby i zisk táhnou zejména vládní kontrakty, významně vyšší je i výhled
9:59Akcie Pinterestu raketově vzrostly. Inspirativní sociální síť překonala odhady a zlepšila výhled
9:58SALUTEM FUND SICAV, a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
9:46UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
9:26UniCredit překonala očekávání, zlepšila výhled a znovu míří na Commerzbank
8:59Rozbřesk: Obchodní příměří mezi USA a EU se drolí
8:51CSG pod palbou, ještě silnější Palantir a čekání na AMD  
6:05FX Strategie: Koruna stále sleduje primárně ceny ropy, dolaru mohou prospět solidní data z trhu práce  
04.05.2026
16:46PODCAST Týdenní výhled: Technologie táhnou výsledky Palantiru a AMD. Sazby ČNB zůstanou stabilní  
16:34Umění odhadovat akciové trendy
16:29Akcie CSG se po zprávě shortaře Hunterbrook propadly až o 26 %

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
16:00USA - Index ISM ve službách
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
16:00USA - Prodeje nových domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět