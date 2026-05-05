Apple zvažuje diverzifikaci čipů, oslovil Intel a Samsung

zahájil jednání s Intelem a Samsungem o výrobě svých klíčových procesorů, aby snížil závislost na tchajwanské TSMC a zvýšil odolnost dodavatelského řetězce. Tlak na diverzifikaci navíc zesiluje prudký rozvoj datových center pro umělou inteligenci i rostoucí poptávka po počítačích Mac schopných lokálně provozovat AI modely, což firmě komplikuje uspokojení trhu.
Technologický gigant zahájil předběžná strategická jednání se společnostmi a Samsung o výrobě svých klíčových procesorů na území Spojených států. Tento krok má firmě zajistit sekundární výrobní kapacity a snížit její kritickou závislost na jejím dlouholetém partnerovi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), který v současnosti vyrábí drtivou většinu čipů pro iPhony a Macy.
Jednání jsou motivována především snahou o vyšší stabilitu dodavatelského řetězce. se v poslední době potýká s nedostatkem čipů, který je vyvolán masivním rozvojem AI datových center a zároveň nečekaně vysokou poptávkou po počítačích Mac schopných lokálně spouštět AI modely. Nedostatek komponentů aktuálně brzdí růst společnosti, což potvrdil i generální ředitel Tim Cook s tím, že firma má v dodavatelském řetězci méně flexibility, než by bylo ideální.
Spolupráce je zatím v rané fázi a nebyla stvrzena žádnými konkrétními objednávkami. má podle zdrojů osob obeznámených s jednáním stále obavy z přechodu na jinou technologii než již prověřenou od TSMC. Přesto zástupci Applu již navštívili rozestavěný závod Samsungu v Texasu a vedou intenzivní rozhovory s Intelem o využití jeho výrobní kapacity.
Pro potenciální partnery by dohoda s Applem znamenala zásadní průlom. Pro je získání externích zákazníků klíčovým pilířem záchranného plánu jeho generálního ředitele Lip-Bu Tana. A i Samsung by zakázkou od Applu potvrdil svou pozici globální dvojky a dosáhl tak klíčového potvrzení svých technologických kvalit, které by mu otevřelo dveře k dalším velkým obchodům.
Mluvčí společností , Intelu, Samsungu a TSMC se odmítli vyjádřit. Akcie Intelu v úterním předburzovním obchodování vzrostly až o 4 %. Akcie se v předburzovním obchodování téměř nezměnily a jihokorejské trhy, kde se obchoduje Samsung, jsou dnes zavřené.
Kromě snahy o zajištění dodávek hraje svou roli také geopolitika a vztahy s americkou administrativou. Někteří manažeři Applu věří, že partnerství s Intelem by mohlo posílit vztahy s vládou Donalda Trumpa, která vnímá jako strategického národního šampiona. se navíc dlouhodobě snaží diverzifikovat výrobu mimo Tchajwan, kde hrozí rizika spojená s napětím mezi tímto ostrovem a Čínou.
Přechod na nové dodavatele bude nicméně postupný. I když plánuje v roce 2026 odebrat 100 milionů čipů z nové továrny TSMC v Arizoně, toto množství pokryje pouze zlomek jeho celkové roční spotřeby.
„Hlavním omezením je nyní dostupnost pokročilých výrobních uzlů, na kterých se vyrábějí naše SoC (systémy, které integrují procesor i grafiku do jednoho celku), nikoliv paměti,“ řekl Cook. To ztěžuje uspokojení poptávky po produktech jako Mac mini a Mac Studio. Podle něj bude trvat několik měsíců, než se podaří dosáhnout rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Problémy v dodavatelském řetězci zasáhly také řadu iPhone 17 Pro.
Autorem textu je Martin Krejčiřík.