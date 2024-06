Výrobce bezpilotních letounů Primoco dodá do Asie dva stroje za 62 milionů korun

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV získal v Asii zakázku za 2,5 milionu eur, tedy přibližně 62 milionů korun, na dva stroje One 150 určené pro kontrolu, kalibraci a vyhodnocování letištních navigačních zařízení. Vyplývá to z tiskové zprávy firmy. Výrobce podle generálního ředitele společnosti Ladislava Semetkovského jen v červnu získal nové zakázky za více než půl miliardy korun.



"Bezpilotní systémy jsou stále častěji poptávané nejen ve vojenské oblasti či bezpečnostních a záchranných složek, ale také pro poskytování civilních leteckých prací," uvedl Semetkovský. Bezpilotní letadla Primoco UAV jsou podle něj v případě kalibrace letištních navigačních zařízení a vizuálních systémů schopna plně nahradit stroje s posádkou.



V první polovině června firma oznámila rekordní zakázku pro evropského zákazníka, kterému dodá 24 strojů Primoco One 150 v hodnotě 18 milionů eur, v přepočtu zhruba 450 milionů korun. Za celý letošní rok společnost podle Semetkovského očekává objednávky na 50 až 60 bezpilotních letadel v celkové hodnotě okolo jedné miliardy korun.



Společnosti, která má 56 zaměstnanců, v letošním prvním čtvrtletí klesly tržby na 549.000 korun z téměř 88 milionů Kč před rokem. Firma od začátku roku do konce března hospodařila se ztrátou 13,1 milionu korun, zatímco v loňském prvním kvartálu. skončila v zisku 42,9 milionu korun. Meziroční pokles hospodářských ukazatelů byl podle Semetkovského jen dočasný a souvisí s tím, že se podnik v prvních třech měsících letošního roku soustředil na výrobu dříve sjednaných zakázek.



Primoco usiluje o získání stavebního povolení pro nové výrobní, servisní a výcvikové středisko v areálu podnikového letiště v Písku. Stavba by měla začít příští rok a celkem do ní firma hodlá investovat 750 milionů Kč. Díky novému zázemí by Primoco mohlo navýšit produkci bezpilotních letounů One 150 až na 250 kusů ročně.