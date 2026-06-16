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FX Strategie: Fed s novým šéfem může otřást dolarem a ČNB je na rozcestí

FX Strategie: Fed s novým šéfem může otřást dolarem a ČNB je na rozcestí

16.06.2026 10:21
Autor: Finanční trhy ČSOB, ČSOB

Dohoda mezi USA a Íránem přináší uklidnění na trhy a tlačí dolů cenu ropy, což podporuje euro i riziková aktiva, včetně české koruny. Klíčovou roli v následujících týdnech ale sehrají centrální banky – zejména Fed pod novým vedením a ČNB, jejíž možné zvýšení sazeb může rozhodnout o dalším směru domácí měny.

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