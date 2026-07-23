CSG si vzala úvěr až na 74 miliard korun na refinancování svých stávajících úvěrů

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) si vzala nový úvěr až 3,062 miliardy eur (74 miliard korun) na refinancování stávajících úvěrů. Reálně chce ale skupina z úvěru čerpat stejný objem peněz jako u předešlých úvěrů, tedy přibližně 1,7 miliardy eur (41,1 miliardy korun), sdělila CSG v prohlášení. Nové financování rozkládá splatnost dluhu do delšího období, takže CSG nebude muset v roce 2029 refinancovat většinu svých úvěrů najednou.
Nový úvěr nahrazuje dva stávající úvěry, z nichž jeden byl až do výše 1,545 miliardy eur (37,3 miliardy Kč) a druhý až do 600 milionů eur (14,5 miliardy korun). Oba byly splatné do 22. listopadu 2029, s celkovým čerpáním přibližně 1,7 miliardy eur (41,1 miliardy korun). Nově bude částka 717 milionů eur (17,3 miliardy korun) splatná do roku 2029, další část ve výši 850 milionů eur (20,6 miliardy korun) pak až za šest let od uzavření transakce.
Nová struktura financování je podle CSG uspořádána tak, že se výrazně přibližuje podmínkám společností s investičním ratingem. Transakce, včetně dobrovolného refinancování, snižuje úrokové náklady o 1,25 až 1,5 procentního bodu ve srovnání s předchozími úvěry, uvádí CSG.
"Společnost zároveň potvrzuje svůj výhled zadlužení pro fiskální rok 2026, kdy očekává poměr čistého dluhu k zisku před zdaněním a odpisy (EBITDA) za posledních 12 měsíců nižší než 1,3," uvedla dále.
CSG je přední evropská obranná průmyslová skupina, nejvyšší vedení sídlí v Praze. Výrobní závody má ve Spojených státech, v Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, Česku, na Slovensku, v?Srbsku a Indii. Zaměstnává více než 14 000 lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (162 miliard Kč). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterodamské a pražské burze, přičemž od té doby ztratily přes polovinu hodnoty.
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