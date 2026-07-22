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    AMD investuje do firmy Anthropic až pět miliard dolarů, Antropic od AMD koupí čipy

    AMD investuje do firmy Anthropic až pět miliard dolarů, Antropic od AMD koupí čipy

    22.07.2026 16:27
    Autor: ČTK

    Americký výrobce čipů Advanced Micro Devices (AMD) investuje až pět miliard dolarů (105,8 miliardy Kč) do společnosti Anthropic, která vyvíjí systémy umělé inteligence (AI). Firmy zároveň oznámily, že Anthropic nakoupí od AMD nejnovější generaci čipů pro AI s celkovou plánovanou spotřebou elektřiny až dva gigawatty, přičemž dodávky mají začít v první polovině příštího roku. Firmy to oznámily v dnešní tiskové zprávě. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) se hodnota zakázky pohybuje v řádu desítek miliard dolarů.

    AMD se tímto krokem snaží upevnit si pozici na rychle rostoucím trhu čipů pro AI, kterému dominuje společnost Nvidia. Anthropic si naopak zajišťuje dostatečný výpočetní výkon, aby dokázal uspokojit rostoucí poptávku po svých službách založených na umělé inteligenci.

    Investice AMD je vázána na dosažení určitých milníků. Generální ředitelka AMD Lisa Suová uvedla, že technické týmy obou společností již nějakou dobu spolupracují a AMD si velmi přála stát se součástí infrastruktury společnosti Anthropic.

    Anthropic při vývoji a provozu svých systémů AI využívá čipy od různých výrobců. V rámci nové dohody nakoupí část čipů od AMD pro vlastní datová centra a další výpočetní kapacitu si zajistí prostřednictvím velkých poskytovatelů cloudových služeb. Obě firmy nyní společně vybírají datová centra, kde budou nové čipy nasazeny, dodala Suová.

    AMD se v posledních letech snaží posílit svoji pozici na trhu čipů pro AI. Těží z prudkého růstu poptávky od vývojářů, kteří nechtějí být závislí pouze na jednom dodavateli. AMD už uzavřelo podobné dohody například s OpenAI nebo společností Meta.

    Součástí spolupráce je také společný vývoj. Anthropic poskytne své jazykové modely Claude, které AMD využije ke zlepšení výkonu a fungování svých čipů.

    Dohoda zároveň pomůže Anthropicu získat více výpočetního výkonu pro jeho služby. Firma v poslední době čelí prudkému růstu zájmu o své nástroje AI, kvůli němuž musela některým uživatelům omezit přístup a občas se potýkala s výpadky.

    Společnost Anthropic založila v roce 2021 skupina manažerů a výzkumníků, kteří odešli z OpenAI kvůli obavám o její další směřování. Anthropic je nejznámější svou řadou modelů umělé inteligence s názvem Claude. Společnost zaznamenává raketový růst tržeb, odhaduje, že letos by mohly činit až 47 miliard dolarů oproti zhruba deseti miliardám dolarů za loňský rok.

    V odvětví AI se stále častěji neprodávají čipy na kusy, ale podle jejich celkové spotřeby elektrické energie, protože ta lépe vystihuje velikost výpočetní infrastruktury. Moderní datová centra pro AI obsahují desetitisíce až statisíce čipů. Přesný počet čipů se může měnit podle jejich typu a konfigurace. Pro investory a firmy je důležitější, jak velké datové centrum bude potřeba z hlediska elektřiny a chlazení. Z tohoto důvodu se kapacita často vyjadřuje v megawattech (MW) nebo gigawattech (GW). Dva GW je obrovské množství energie a v závislosti na použité technologii by to mohlo odpovídat řádově řádově stovkám tisíc až více než milionu AI čipů. Přesný počet ale nelze určit, protože záleží na konkrétním typu čipů, serverech i dalších zařízeních v datovém centru.


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