ECB podle očekávání nechala úroky beze změn, depozitní sazba je na 2,25 procenta

Evropská centrální banka (ECB) dnes podle očekávání ponechala základní úrokové sazby beze změn, klíčová depozitní sazba tak zůstává na 2,25 procenta. Banka o tom informovala v tiskové zprávě.
V červnu ECB úrokové sazby zvýšila o čtvrt procentního bodu. Zdůvodnila to inflačními tlaky spojenými s konfliktem na Blízkém východě, který vedl k výraznému růstu cen energií. Ke zvýšení úroků minulý měsíc přikročila poprvé za téměř tři roky.
V dnešní zprávě banka uvedla, že přetrvává vysoká nejistota a že se teprve ukáže, jaké budou plné dopady energetického šoku na inflaci. V červnu meziroční míra inflace v eurozóně podle údajů statistického úřadu Eurostat klesla na 2,8 procenta z 3,2 procenta v předchozím měsíci. Zůstala však výrazně nad dvouprocentním cílem ECB.
Ceny ropy navíc v poslední době obnovily růst kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě. "Ponechává to otevřené dveře dalšímu zvýšení úrokových sazeb v září," uvedl podle agentury Reuters ekonom Anatoli Annenkov ze společnosti .