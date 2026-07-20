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    Trump a Pelosiová sázejí na 10 stejných akcií. Prim hrají technologičtí giganti

    Trump a Pelosiová sázejí na 10 stejných akcií. Prim hrají technologičtí giganti

    20.07.2026 6:00
    Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

    Obchodní aktivita amerických politiků je investory dlouhodobě bedlivě sledovaná. V minulých letech byly pod drobnohledem především investiční kroky bývalé šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové (a jejího manžela), od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu se pak více pozornosti upřelo právě na něj. Americký prezident v posledním majetkovém přiznání zveřejnil tisíce transakcí uskutečněných prostřednictvím svěřenského fondu. Server Benzinga se podíval na portfolia obou politiků a našel v nich hned desítku shodných titulů.

    Společným jmenovatelem většiny shodných pozic jsou technologické firmy a společnosti profitující z rozvoje umělé inteligence. Na seznamu tak figurují jak zástupci Magnificent Seven, tak ale třeba i méně tradiční sázky typu Tempus AI či energetická skupina Vistra.

    Mezi nejčerstvějšími přírůstky v portfoliu rodiny Pelosiových jsou Uber a Intel. Paul Pelosi podle zveřejněných dokumentů nakoupil dlouhodobé call opce na obě společnosti s expirací v příštím roce. Trumpův svěřenský fond mezitím letos u obou titulů vykázal kombinaci nákupů i prodejů, přičemž převažovaly nákupní transakce.

    Výrazný překryv pak lze zpozorovat u největších technologických společností. Pelosiovi dlouhodobě drží expozici vůči Alphabetu, Nvidii, Applu, Amazonu a Broadcomu, často prostřednictvím opcí, které byly následně převedeny na akcie. Trumpův fond zase během letoška uskutečnil u těchto jmen desítky obchodů, přičemž některé transakce byly v řádu milionů dolarů.

    Zvláštní pozornost pak poutá Nvidia, která se stala jedním z hlavních symbolů boomu umělé inteligence. Pelosiovi v posledních letech opakovaně navyšovali svou expozici vůči nejhodnotnější veřejně obchodované společnosti na světě, zatímco Trumpův fond patří mezi nejaktivnější obchodníky s tímto titulem, odhalila analýza serveru Benzinga.

    Kromě zavedených technologických gigantů spojuje obě portfolia také orientace na perspektivní segmenty. Zde můžeme zařadit Tempus AI, jež využívá umělou inteligenci ve zdravotnictví, nebo velkého hráče v oblasti kybernetické bezpečnosti Palo Alto Networks. Dalším méně očekávaným jménem je pak energetická společnost Vistra, kterou investoři často vnímají jako nepřímou sázku na rostoucí spotřebu elektřiny datových center.

    Deset akcií, které se letos objevily v portfoliích Pelosiové a Trumpa:

    Uber Technologies
    Intel
    Alphabet
    Nvidia
    Tempus AI
    Vistra
    Apple
    Amazon
    Broadcom
    Palo Alto Networks

    Odlišné investiční přístupy

    Benzinga si také všímá toho, že i přes shodu u některých titulů se styl obou táborů výrazně liší. Paul Pelosi je známý využíváním dlouhodobých call opcí, které následně převádí na akcie. Jeho strategie se soustředí především na velké technologické společnosti a strukturální růstové trendy.

    To Trumpův svěřenský fond naopak podle zveřejněných údajů realizoval během let 2025 a 2026 desetitisíce transakcí napříč řadou sektorů. Přesto i zde dominují velké americké společnosti a zejména technologické tituly, které tvoří významnou část nejaktivněji obchodovaných pozic.

     


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