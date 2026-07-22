Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
    více...
     

    Detail - články  
    Alphabet čeká klíčová zkouška. Investoři chtějí vidět návratnost investic do AI

    Alphabet čeká klíčová zkouška. Investoři chtějí vidět návratnost investic do AI

    22.07.2026 16:28
    Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

    Nadcházející výsledky Alphabetu patří k nejočekávanějším událostem tohoto týdne. Investoři budou vedle růstu tržeb a zisků sledovat především vývoj cloudového byznysu a známky toho, že masivní investice do umělé inteligence začínají přinášet odpovídající návratnost.

    Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

    Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

    Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


    Čtěte více:

    Sohn: Google může být ke koupi, kvalita nyní jen zabírá místo v portfoliu
    09.07.2026 6:40
    Sohn: Google může být ke koupi, kvalita nyní jen zabírá místo v portfoliu
    Todd Sohn je hlavní technický analytik ve společnosti Strategas, který...
    PODCAST ROZHOVORY: Od Skynetu k akciím. Kde podle Šimona Podhájského vznikne skutečná hodnota AI
    21.07.2026 12:01
    PODCAST ROZHOVORY: Od Skynetu k akciím. Kde podle Šimona Podhájského vznikne skutečná hodnota AI
    Umělá inteligence už dávno není jen příběhem o Nvidii, datových centre...
    Google bude muset v EU otevřít služby konkurenci v AI, rozhodl Brusel
    16.07.2026 15:47
    Google bude muset v EU otevřít služby konkurenci v AI, rozhodl Brusel
    Americká společnost Google ze skupiny Alphabet bude muset podle nových...
    PODCAST Týdenní výhled: Výdaje a cloud Alphabetu pod drobnohledem, důležitost výsledků ServiceNow
    20.07.2026 16:35
    PODCAST Týdenní výhled: Výdaje a cloud Alphabetu pod drobnohledem, důležitost výsledků ServiceNow
    Tematicky se na finančních trzích stále točíme kolem technologií a Írá...


    Váš názor
    Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
    Aktuální komentáře
    22.07.2026
    18:10Stát by mohl dát na burzu až 40 procent akcií pražského letiště v roce 2028, řekl Babiš
    18:05A komu tím prospějete?
    16:59Šéf Equinoru: EU zřejmě nesplní cíl pro naplnění zásobníků plynu před zimou
    16:40Prezident Pavel vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů
    16:28Alphabet čeká klíčová zkouška. Investoři chtějí vidět návratnost investic do AI  
    16:27AMD investuje do firmy Anthropic až pět miliard dolarů, Antropic od AMD koupí čipy
    15:01Moneta by měla pokračovat v růstu. Klíčovým tématem bude kapitál a výplata akcionářům  
    13:29Autonomní agent AI se při bezpečnostním testu vymkl kontrole, uvedla OpenAI
    13:15Za Starmera vedl obranu, nyní bude Healey šéfem britské státní kasy. Investoři tak sází na vyšší výdaje na obranu
    11:40Goldman Sachs hledá příležitosti mimo AI. Sází na spotřebu, finance i cestování
    11:10Zatímco se čeká na Google, ropa poskočila výš a opatrnost se vrací  
    8:56Rozbřesk: O neudržitelnosti nízkých cen potravin v ČR
    8:50Babiš otevřel debatu o cukrové dani. Trhy sledují také Írán, léky a energetiku  
    6:03Cena pojištění AI dluhu roste. Oracle se dostal na úrovně z finanční krize
    21.07.2026
    17:18Dobré ekonomické a investiční příběhy. Ale ve špatné době?
    15:46Zadlužení EU v prvním čtvrtletí vzrostlo na 82,9 procenta HDP, v Česku kleslo
    15:40Microsoft investuje miliardy dolarů do infrastruktury francouzského Mistralu
    15:32Tesla slibuje AI revoluci, ale letošní investice těžce zaostávají. Středeční výsledky budou testem trpělivosti
    14:25UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL, ISIN XS2764457078
    14:12General Motors zvýšila čtvrtletní zisk o 30 procent, zlepšila výhled

    Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    ČasUdálost
    Alphabet Inc (06/26 Q2, Aft-mkt)
    AT&T Inc (06/26 Q2, Bef-mkt)
    Dassault Aviation SA (12/22 Q4, Aft-mkt)
    GE Vernova Inc (06/26 Q2, Bef-mkt)
    International Business Machines Corp (06/26 Q2, Aft-mkt)
    Kinder Morgan Inc (06/26 Q2, Aft-mkt)
    Las Vegas Sands Corp (06/26 Q2, Aft-mkt)
    Moody's Corp (06/26 Q2, Bef-mkt)
    Philip Morris International Inc (06/26 Q2, Bef-mkt)
    ServiceNow Inc (06/26 Q2, Aft-mkt)
    Tesla Inc (06/26 Q2, Aft-mkt)
    Texas Instruments Inc (06/26 Q2, Aft-mkt)
    7:00Equinor ASA (06/26 Q2)
    19:00Deutsche Boerse AG (06/26 Q2)
    22:15Raymond James Financial Inc (06/26 Q3)
    UDÁLOSTI ONLINE
    Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
    Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět