Akcie před výsledky technologických gigantů kolísaly, růst ropy zvýšil obavy z inflace

Americké akcie dnes hledaly směr, protože investoři vyčkávali na začátek klíčové části výsledkové sezóny technologických firem. Trhy zároveň znervózněl další růst cen ropy způsobený eskalací konfliktu mezi USA a Íránem. Kombinace geopolitických rizik a rostoucích pochybností o návratnosti obrovských investic do umělé inteligence vedla ke zvýšené opatrnosti.
Index S&P 500 během dne kolísal. Negativní vliv měly především ztráty většiny megacap technologických společností, které převážily nad oživením výrobců čipů. posílila, zatímco softwarové firmy pokračovaly v poklesu. Investoři nyní čekají především na výsledky Alphabetu, které mohou ukázat, zda se miliardové investice do AI začínají promítat do skutečných výnosů. Po skončení obchodování zveřejní výsledky také a .
Euforie kolem umělé inteligence, která ještě před měsícem tlačila akcie na nová maxima, postupně slábne. Trh začíná vyžadovat konkrétní důkazy o tom, že rekordní kapitálové výdaje firem přinášejí odpovídající návratnost. Index skupiny Magnificent Seven letos zaostává za výkonností indexu S&P 500, což je neobvyklé vzhledem k tomu, že právě tyto společnosti patřily v posledních 4 letech mezi hlavní tahouny trhu.
Podle zůstává dlouhodobý příběh umělé inteligence velmi atraktivní, ale investoři by měli přistupovat k sektoru vyváženěji. Vedle výrobců čipů a technologických gigantů doporučují zaměřit se i na další části AI ekosystému a zároveň nezanedbávat diverzifikaci mimo technologický sektor.
Významnou roli hrála také geopolitika. Spojené státy a Írán vyslaly signály, že návrat k diplomatickým jednáním není v dohledné době pravděpodobný. Cena ropy Brent během dne krátce překročila 95 dolarů za barel, což zvýšilo obavy z nových inflačních tlaků. Rostoucí ceny energií se promítly i do dluhopisového trhu, kde výnosy zamířily vzhůru.
Prezident Donald Trump na sociálních sítích pohrozil dalšími útoky na íránskou infrastrukturu v případě pokračujících útoků na lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Íránská agentura Tasnim následně uvedla, že případné americké útoky by vedly k odvetným úderům na infrastrukturu v regionu včetně energetických zařízení spojených se Spojenými státy.
Analytici upozorňují, že diplomatické úsilí o ukončení konfliktu prakticky stagnuje a pokračující vojenské akce dál podporují růst cen energií. Právě ropa je nyní jedním z hlavních faktorů ovlivňujících očekávání ohledně měnové politiky Fedu. Týden před zasedáním centrální banky trh aktuálně přisuzuje přibližně 30% pravděpodobnost zvýšení sazeb a 70% pravděpodobnost jejich ponechání beze změny.
Z firemních zpráv zaujalo, že prezident OpenAI Greg Brockman označil nový model čínské společnosti Moonshot AI za velmi konkurenceschopný, zatímco představitelé Bílého domu firmu obvinili z neoprávněného využívání amerických AI modelů. AMD oznámila investici až 5 miliard dolarů do společnosti Anthropic. Super Micro Computer uvedl, že hodnota nevyřízených objednávek přesáhla rekordních 60 miliard dolarů. získal více mobilních zákazníků, než očekával trh. zaznamenal silnou poptávku po bezdýmných produktech, ale snížil výhled zisku kvůli vývoji měnových kurzů. Vernova naopak zklamala investory slabším výhledem, což naznačuje, že firmy napojené na výstavbu AI infrastruktury čelí stále náročnějším očekáváním trhu.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně S&P 500: -0,14 %, Nasdaq 100 : -0,54 % a Dow Jones : -0,01 %.