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    Diverzifikace mimo AI? Těchto deset akcií má podle UBS výrazný růstový potenciál

    Diverzifikace mimo AI? Těchto deset akcií má podle UBS výrazný růstový potenciál

    17.07.2026 15:27
    Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

    Zatímco pozornost investorů se v posledních letech soustředila především na společnosti spojené s umělou inteligencí, analytici UBS upozorňují na rostoucí příležitosti v tradičnějších sektorech ekonomiky.

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