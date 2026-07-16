Lidé nakoupili státní dluhopisy za 74 miliard, pořídilo si je 92 000 občanů

V první emisi státních dluhopisů určených pro občany lidé nakoupili cenné papíry za 74 miliard korun. Celkový objem objednávek byl 80 miliard korun, ne všechny objednané obligace ale lidé zaplatili. Státní dluhopisy si koupilo zhruba 92.000 lidí, uvedlo dnes ministerstvo financí. Emise dluhopisů se uskutečnila ve středu. Rozsah emise překročil původní květnový plán ministerstva, které očekávalo prodej dluhopisů za 20 miliard korun.
Největší zájem měli lidé o pětileté fixní dluhopisy s výnosem do splatnosti 4,544 procenta ročně. Nakoupili je za 37,9 miliardy korun. Tříměsíční dluhopisy s výnosem 3,75 procenta ročně se prodaly za 27,6 miliardy korun. Protiinflační pětileté dluhopisy lidé nakoupili za 8,5 miliardy korun.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) vysoký zájem o Dluhopisy Republiky uvítala. "Podařilo se nám ve velkém oslovit nové investory, když více než 69 procent upisovatelů se rozhodlo pro státní dluhopisy poprvé. Více než 124.000 občanů tak v současnosti drží doposud vydané emise Dluhopisu Republiky v celkové výši 130,7 miliardy korun. Jde o historicky nejvyšší počet držitelů i nejvyšší jmenovitou hodnotu státních dluhopisů pro občany v oběhu, která nyní představuje 3,4 procenta státního dluhu," uvedla.
Dluhopisy Republiky ministerstvo financí vydávalo už v letech 2018 až 2021, kdy byla Schillerová ministryní v předchozí vládě Andreje Babiše (ANO). Tehdy se uskutečnilo 13 upisovacích období, ve kterých si občané koupili dluhopisy v hodnotě 80,1 miliardy korun. Zbyněk Stanjura (ODS), který zastával pozici ministra financí v letech 2021 až 2025, vydávání dluhopisů pro občany zastavil, podle něj přinášely státu vyšší náklady než obligace prodané institucionálním investorům. Schillerová po návratu do vlády letos program Dluhopisů Republiky obnovila.
Většina zájemců o obligace si je pořídila prostřednictvím internetových stránek ministerstva financí. Tuto možnost využilo 79.000 lidí, zbývajících 13.000 nakoupilo obligace prostřednictvím ČSOB a České spořitelny. Nejpočetnější skupinou držitelů dluhopisů jsou lidé ve věku 50 až 60 let.
Lidé mohli nakoupit obligace jednoho typu za tisíc až tři miliony korun. U pětiletých dluhopisů mohou jejich držitelé každý rok v květnu požádat o předčasné splacení, v takovém případě ale dosáhnou na nižší výnos. U tříměsíčních dluhopisů mohou lidé do 9. října požádat o jejich vyplacení. Pokud to neudělají, jejich peníze včetně výnosu se automaticky reinvestují do nových tříměsíčních obligací, které ministerstvo vydá 15. října.
Další emise státních dluhopisů pro občany bude v říjnu, kdy budou v nabídce pouze tříměsíční obligace. Upisovací období pro tuto emisi potrvá od 24. srpna do 4. října. V předvánočním období plánuje ministerstvo třetí emisi, v níž nabídne opět všechny tři typy dluhopisů.