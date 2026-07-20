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    Rozbřesk: Německo se nabízí investorům. Kdo mu uvěří?

    Rozbřesk: Německo se nabízí investorům. Kdo mu uvěří?

    20.07.2026 8:58
    Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

    Friedrich Merz zve investory do Berlína. Na 19. a 20. října chystá jeho vláda první „Invest in Germany Summit" — akci po vzoru francouzského “Choose France”, kterou Paříž pořádá už od roku 2018. A na pozvánce slibuje investorům, že vysvětlí, jak Německo samo sebe zreformuje . To vše přichází ve chvíli, kdy se německý průmysl už osmým rokem marně snaží zvrátit svůj sestup. Ten zasáhl páteřní odvětví v čele s automotive, strojírenstvím a chemií — loni sjelo z německých linek 4,15 milionu osobních aut proti 5,6 milionu v roce 2017. A nejhorší může být teprve před námi: koncern Volkswagen podle červnových zpráv chystá rozšíření škrtů až na 100 tisíc pracovních míst. Je tedy dobře, že kancléř bere konkurenceschopnost vážně. Bude však stačit uspořádat summit?

    Německo potřebuje na prvním místě reformy, které sníží administrativní zátěž, rozhýbou pracovní trh a zjednoduší firmám přístup ke kapitálu. Vládní web summitu má sekci „Probíhající reformy" a vypočítává v ní zrušený poplatek za skladování plynu, nižší síťové poplatky, sníženou daň z elektřiny a rychlejší povolovací procesy. O pracovním trhu a kapitálovém trhu ani slovo. Přitom právě málo pružný pracovní trh může za to, že se zaměstnanci nedokážou přesouvat z méně produktivních činností do perspektivnějších — výsledkem je stagnace produktivity a nakonec potřeba mamutích koncernů včetně VW masivně propouštět. Nerozvinutý kapitálový trh je zase hlavní brzdou přerodu německých patentů ve skutečný byznys. Výsledky kvalitního německého výzkumu tak často končí za hranicemi, kde se financování shání snáz. I proto se německý průmysl propadá z globální technologické špičky v řadě oborů do „prostředku pelotonu".

    Vláda si troufla i na pověstnou německou byrokracii. Zřídila ministerstvo pro modernizaci státu a od loňského listopadu už dvakrát zasedal „odlehčovací kabinet", naposledy 15. července. Pokroky jsou však zatím velmi pomalé. Odhady ročních byrokratických nákladů německých zůstávají vysoké a právo veta při rušení byrokracie zůstává na straně spolkových zemí. Právě komplikované povolovací řízení na úrovni šestnácti zemí a obcí přitom podle Financial Times vedou k tomu, že investice častokrát skončí jinde. Někdy i ve Francii.

    A stejně pomalé jsou pokroky na německém kapitálovém trhu. Vládní komise v červnu doporučila zavést podle švédského vzoru povinnou kapitálovou složku důchodů, která by německý kapitálový trh nastartovat mohla. Zatím jde však pouze o doporučení, nikoliv o zákon.

    A i kdyby se reformy skutečně rozjely, nelze přehlédnout druhou část “německého problému”. Tím je “neférová” čínská průmyslová politika, která v čím dál větší míře zaplavuje globální trhy subvencovaným zbožím . Je přímým důsledkem toho, že Čína nedokáže rozhýbat vlastní domácí poptávku — domácnostem připadá neobvykle malá část národního důchodu, bohatství je extrémně koncentrované, sociální sítě jsou slabé a lidé proto ve velkém spoří. Peking je tak odsouzen pro zachování zaměstnanosti a “sociálního smíru” tlačit na export ve strategických odvětvích za “každou cenu”.

    Na obchod s Čínou proto mění pohled i největší zastánci volného obchodu. Paul Krugman, který cla sice obecně dál odmítá, v posledních rozhovorech mluvil o nutnosti chránit v Evropě automotive všemi prostředky. Evropa však mezitím staví obranný val pomalu. O rozšíření obchodní zbrojního arzenálu si evropští lídři řekli Komisi teprve letos v červnu. Pokud tento val zůstane děravý, může mít Německo i při sebelepší snaze o strukturální restart nakonec smůlu. A investoři pak přijedou v říjnu do Berlína spíš ze zdvořilosti.

    TRHY

    Koruna

    Česká koruna se drží v letním obchodování v blízkosti 24,20 EUR/CZK. Na jedné straně se jí sice nemusí líbit vyšší ceny ropy atakující 90 USD/barel, na druhé ji však uklidňuje relativní stabilita eurodolaru. V tomto týdnu je domácí kalendář událostí prázdný a korunu bude dál zajímat především vývoj na Blízkém východě a výsledek zasedání ECB.

    Eurodolar

    Opětovná eskalace konfliktu mezi Íránem a USA sice vrátila cenu ropy nad 90 USD za barel, na eurodolaru se to prozatím nijak zásadně neprojevilo. Stejně se tak eurodolar nedostal pod tlak z titulu dalších jestřábích komentářů přicházejících z Fedu.

    Jeden z důvodu proč eurodolar nereaguje medvědím způsobem může být blížící se zasedání ECB. To je naplánováno na čtvrtek a platí, že opětovný růst cen ropy vrací do hry scénář ještě jednoho zvýšení sazeb (nikoliv však na tomto zasedání).



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      20.07.2026 13:24

      Kdo by investoval v zemi,kde to stojí na občasných zdrojích energie, A od dob Merkel se jen drží koryta. Že toho maj němci dost, ukazuje vzestup AFD.
      kočák
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        20.07.2026 13:49

        jakoze, ted Nemci konečně pochopili,ze NDR byla ta správná cesta?
        roxy music
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          20.07.2026 14:09

          Co vím,tak Merkel byla z NDR.
          kočák
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            20.07.2026 14:11

            o Merkel je zbytecny se bavit...ja myslel AfD...kednou maji Merkel,podruhe AfD
            roxy music
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          20.07.2026 14:08

          co vím,tak Merkel byla z NDR..
          kočák
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      socialismus
      20.07.2026 13:24

      vždy končí špatně a Evropa je sociálismem prolezlá skrz na skrz, vše je jakoby "zadarmo", ale defacto se v těch služnách zdarma utápí uplně neproduktivně možná polovina HDP, a kapitállový trh je uplně mimo a přitom by stačilo podívat se za oceán a překlopit alespon základ tj. jeden až dva trhy, dan z divi 15% všude v EU a místo bankovního financování podporovat IPOs
      Mike -Green D. is killing Europe
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      nikdo mu neuvěří
      20.07.2026 12:59

      ,stejně jako nikdo neuvěří EU . Drahé energie, šílená zelená byrokracie , pouliční kriminalita a green deal. proto nikdo neuvěří
      občan
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        Re: nikdo mu neuvěří
        20.07.2026 13:18

        Je čas odstěhovat se za lepším. Jenže kam?
        ..
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