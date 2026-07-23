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    Výsledky dodaly Alphabet a Tesla, Evropa zahájí spíše negativně

    Výsledky dodaly Alphabet a Tesla, Evropa zahájí spíše negativně

    23.07.2026 8:36
    Autor: Redakce, Patria.cz

    Před otevřením evropských akciových trhů futures naznačovaly převážně negativní náladu napříč hlavními burzami. Největší pokles vykazoval německý index DAX , jehož futures ztrácely 0,43 % na 25 163 bodů, což ukazovalo na slabší očekávaný start obchodování ve Frankfurtu. V záporném teritoriu se nacházel také panevropský Euro Stoxx 50, sdružující největší společnosti eurozóny, když futures klesaly o 0,32 % na 6 324 bodů. Britský FTSE 100 oslaboval o 0,21 % na 10 705 bodů, zatímco francouzský CAC 40 ztrácel 0,15 % na 8 443 bodů. Mírnější poklesy naznačovaly futures na španělský IBEX 35, které byly níže o 0,17 % na 19 577 bodů, a na italský FTSE MIB, jenž odepisoval 0,14 % na 52 935 bodů. Nejodolnější byl nizozemský AEX, jehož futures klesaly pouze o 0,03 % na 1 096,75 bodu.

    Americká technologická společnost Alphabet, jejíž součástí je také internetová společnost Google, ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 24 procent na 119,8 miliardy dolarů (přes 2,5 bilionu Kč). Firma tak překonala očekávání analytiků, kteří odhadovali tržby kolem 117 miliard dolarů. Čistý zisk vzrostl o 298 procent na 112,11 miliardy dolarů. Zisk na akcii vzrostl meziročně na 9,11 dolaru. Alphabet ve čtvrtletí těžila zejména z prudce rostoucí poptávky po cloudových službách a umělé inteligenci (AI), stejně jako ze stabilního trhu s digitální inzercí. Tržby divize Google Cloud vzrostly meziročně o 82 procent na 24,77 miliardy dolarů, zatímco analytici odhadovali nárůst jen kolem 67 procent. Příjmy z digitální reklamy tvoří 68 procent celkových příjmů firmy a stouply meziročně o 14,4 procenta na 81,63 miliardy dolarů. Podle Alphabetu téměř 90 procent firem ze seznamu z Fortune 100 používá jazykový model Gemini Enterprise. Společnost dále uvedla, že přes 1,7 miliardy unikátních diváků sledovalo na platformě YouTube obsah k mužskému mistrovství světa v kopané. Provozní marže vzrostla z 32 procent na 34 procent. Akcie firmy v aftermarket fázi obchodování klesly o 3 %.

    Americká automobilka Tesla ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 26 procent na 28,24 miliardy dolarů. Čistý zisk však klesl o pět procent na 1,11 miliardy dolarů a provozní zisk se propadl o 57 procent na 398 milionů dolarů. Provozní marže se snížila na 1,4 procenta z loňských 4,1 procenta. Tržby z prodeje automobilů vzrostly o 23 procent na 20,52 miliardy dolarů, zatímco příjmy v oblasti energetiky a ukládání energie se zvýšily o 13 procent na 3,14 miliardy dolarů. Tržby divize služeb a dalších aktivit stouply o polovinu na 4,58 miliardy dolarů. Firma ve čtvrtletí vykázala rekordních 480 126 dodaných vozů, což představuje meziroční nárůst o čtvrtinu. Výrazně vzrostly také dodávky bateriového ukládání energie. Tesla dále uvedla, že zahájila výrobu autonomního vozu Cybercab v texaské Gigafactory a pokračuje v rozšiřování služby Robotaxi v několika amerických městech. Současně investuje do rozšiřování výrobních kapacit baterií, výpočetní infrastruktury pro umělou inteligenci (AI) a výroby polovodičů. Firma rovněž oznámila, že za posledních 12 měsíců poprvé překročila hranici 100 miliard dolarů v tržbách. Akcie firmy na oznámení reagovaly poklesem o 4 %.

    Americké akcie včera uzavřely mírným poklesem. Širší index S&P 500 a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřely viditelně níže, zatímco Dow Jonesův index zahrnující třicítku předních podniků klesl pouze nepatrně a pár momentů před uzavřením burzy se ještě držel v zisku. Dolar na devizových trzích rovněž mírně oslabil, a to po čtyřech obchodních dnech růstu. S&P 500 klesl o 0,14 procenta na 7498,96 bodu, Dow Jones o 0,01 procenta na 52.218,58 bodu a Nasdaq Composite o 0,57 procenta na 25.690,90 bodu.

    Všem investorům, kteří sledují vývoj akciových trhů ve středoevropském regionu, nově nabízíme přehled o tom, jak v daný den uzavřely hlavní akciové indexy v Česku, Polsku a Maďarsku, spolu s přehledným uvedením titulů, které na uvedených burzách zaznamenaly nejvýraznější nárůst nebo pokles.
    Závěrečné hodnoty hlavních středoevropských burzovních indexů
    ze dne 22.07.2026
    Burza Index Závěrečná cena Změna (%)
    Warsaw SE WIG-20 Single Market Index WIG20 3874.77 0.60
    PX Index PX 2653.38 1.56
    Budapest SE Index BUX 144765.41 0.61
    Česká republika
    Největší vzestupy
    Název Změna (%)
    ERSTE BANK 1.66
    KOMERČNÍ BANKA 1.11
    ČEZ 0.98
    MONETA MONEY BANK 0.53
    Největší pády
    Název Změna (%)
    KOFOLA ČS -0.99
     


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